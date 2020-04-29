Надоела домашняя кухня? Закажи любимое блюдо с доставкой

Мы вам расскажем, как порадовать себя и близких вкусными, аппетитными блюдами. Как не отказать себе в шашлычках на майские праздники в период карантина.

Хотите себя побаловать вкусненьким? Надоело пол дня проводить на кухне?

Вкусную, отличного качества еду: ароматный шашлычок, пиццу, пасту, деликатесы, суши или любимый десерт сегодня можно заказать, не выходя из дома. Вам все это могут доставить прямо домой. Или вы можете забрать сами в любимом ресторане. Многие кафе и рестораны сегодня предоставляют такую услугу.

Выбирайте то, что подходит именно вам!

Онлайн-ресторан Smilefood

Это первый онлайн-ресторан Одессы. Японская, Итальянская, Американская кухни – вот не полный перечень из нашего ассортимента. Каждый гурман Одессы может заказать у нас своё любимое блюдо и получить его в любое время дня или ночи.

В каждом ресторане есть своя изюминка. Smilefood – это доставка 24/7 в каждый дом или офис Одессы и даже за ее пределы. Уже почти 5 лет на собственных брендированных авто мы привозим нашим Клиентам не только вкусную еду, но и хорошее настроение. Все наши блюда готовятся только из-под ножа и исключительно из свежих продуктов, поставляемых только сертифицированными поставщиками. Все наши блюда готовятся профессиональными поварами, постоянно совершенствующими свое мастерство на внутренних, национальных и международных мастер-классах.

Ресторан ежедневно обеспечивает комплексными обедами медицинский персонал «Городской инфекционной клинической больницы» г. Одессы.

Философия компании – Круглосуточно доставлять людям удовольствие и радость, дарить Миру как можно больше улыбок.

Сайт: https://smilefood.od.ua

Адреса:

Одесса, ул. Ольгиевская, 17

пр-т Академика Глушко, 29/2

ул. Героев обороны Одессы, 30

Телефоны:

(096) 781-9-555

(050) 781-9-555

(063) 781-9-555

(048) 781-9-555

Социальные сети: Фейсбук, Instagram, Телеграм, Youtube

Ассортимент – Более 200 позиций на сайте. Японская, итальянская, славянская кухня (суши, пицца, рис, лапша, десерты, супы, чизбургеры, напитки)

Более 200 позиций на сайте. Японская, итальянская, славянская кухня (суши, пицца, рис, лапша, десерты, супы, чизбургеры, напитки) Время работы: 24/7

24/7 Возможность доставки: Бесплатная доставка от 199 грн. по г. Одесса

Бесплатная доставка от 199 грн. по г. Одесса Район доставки Одесса, Одесская область

Одесса, Одесская область Специальные предложения: Бонусная программа лояльности, подарок новому клиенту, ежедневные акции, ролл в подарок за фотоотзыв.

Бонусная программа лояльности, подарок новому клиенту, ежедневные акции, ролл в подарок за фотоотзыв. Контроль качества: Сертификат ISO 9001 2015

Сертификат ISO 9001 2015 Способы оплаты заказа: Платежная карта, мобильный терминал, наличные.

Меры безопасности в условиях карантина: Как и до карантина, сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно проводится влажная уборка помещений, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы.

В связи с карантином дополнительно введены следующие меры:

дезинфекция помещений антисептиком проводится несколько раз в день

антисептиком обрабатываются все кухонные поверхности,

сумки и машины курьеров ежедневно проходят санитарную обработку антисептиком

курьеры доставляют заказы в масках и перчатках

Почему приобретать товары нужно именно у нас? Заказы приготовлены «из под ножа». Предоставляем услуги такого уровня, качество и внешний вид которых будет доставлять людям удовольствие и радость, таким образом даря Миру как можно больше улыбок 🙂

Ресторан «Золотое Руно»

Если у Вас намечается праздник: свадьба, день рождения, юбилей, а рестораны закрыты? Ресторан «Золотое Руно» – это уникальное заведение в нашем городе, где каждый сможет найти что-то для себя.

Кухня со всего мира! Меню впечатлит даже самого привередливого гурмана и оставит у вас только положительные впечатления!

Заказывайте доставку БАНКЕТА из ресторана «Золотое руно» прямо к себе домой! Для вас приготовят самые вкусные и горячие блюда. Еду доставят в специальных боксах, так что все будет горячее и ну ооооочень вкусное!

Сайт: http://zolotoruno.net http://zolotoruno.net/delivery

Адрес: г. Одесса ул. Академика Королева, 16

г. Одесса ул. Академика Королева, 16 Телефоны: +38 (096) 966 44 86, +38 (048) 718-38-80

+38 (096) 966 44 86, +38 (048) 718-38-80 Социальные сети: Фейсбук Instagram

Ассортимент : Самые вкусные блюда в новом карантинном меню! Устройте себе завтрак, обед или ужин как в ресторане! Шашлык, чалагач супы, лю-ля, пицца, суши и роллы, тайская лапша, тайский рис, wok и горячие закуски. Пиво, наливки. Все цены вы можете посмотреть на сайте или узнать, позвонив по телефону.

: Самые вкусные блюда в новом карантинном меню! Устройте себе завтрак, обед или ужин как в ресторане! Шашлык, чалагач супы, лю-ля, пицца, суши и роллы, тайская лапша, тайский рис, wok и горячие закуски. Пиво, наливки. Все цены вы можете посмотреть на сайте или узнать, позвонив по телефону. Время работы: Пн — Вс , 10:00-21:00

Пн — Вс , 10:00-21:00 Возможность доставки: Мы работаем в режиме «на вынос» и с доставкой. За 30 минут наш курьер доставит любимые блюда из меню Ресторана “Золотое Руно” прямо к вам домой.

Мы работаем в режиме «на вынос» и с доставкой. За 30 минут наш курьер доставит любимые блюда из меню Ресторана “Золотое Руно” прямо к вам домой. Район доставки : Одесса и область, доставка банкетного меню по всей Украине!

: Одесса и область, доставка банкетного меню по всей Украине! Специальные предложения: На все меню -20% на период карантина.

На все меню -20% на период карантина. Меры безопасности в условия х карантина : Все наши сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно каждый час проводится влажная уборка, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы. Используются антисептики. Доставка бесконтактная.

: Все наши сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно каждый час проводится влажная уборка, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы. Используются антисептики. Доставка бесконтактная. Способы оплаты заказа: Платежная карта, мобильный терминал, наличные.

Почему приобретать товары нужно именно у нас? Кухня, сервис все на очень высоком уровне. У нас не бывает недовольных клиентов. Весь наш персонал вежлив и приветлив, как может быть только собственник бизнеса. Мы слишком дорожим нашим иммиджем и репутацией, чтоб работать недобросовестно.

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