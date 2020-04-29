Надоела домашняя кухня? Закажи любимое блюдо с доставкой

Мы вам расскажем, как порадовать себя и близких вкусными, аппетитными блюдами. Как не отказать себе в шашлычках на майские праздники в период карантина.
Хотите себя побаловать вкусненьким? Надоело пол дня проводить на кухне?
Вкусную, отличного качества еду: ароматный шашлычок, пиццу, пасту, деликатесы, суши или любимый десерт сегодня можно заказать, не выходя из дома. Вам все это могут доставить прямо домой. Или вы можете забрать сами в любимом ресторане. Многие кафе и рестораны сегодня предоставляют такую услугу.
Выбирайте то, что подходит именно вам!
Онлайн-ресторан Smilefood
Это первый онлайн-ресторан Одессы. Японская, Итальянская, Американская кухни – вот не полный перечень из нашего ассортимента. Каждый гурман Одессы может заказать у нас своё любимое блюдо и получить его в любое время дня или ночи.
В каждом ресторане есть своя изюминка. Smilefood – это доставка 24/7 в каждый дом или офис Одессы и даже за ее пределы. Уже почти 5 лет на собственных брендированных авто мы привозим нашим Клиентам не только вкусную еду, но и хорошее настроение. Все наши блюда готовятся только из-под ножа и исключительно из свежих продуктов, поставляемых только сертифицированными поставщиками. Все наши блюда готовятся профессиональными поварами, постоянно совершенствующими свое мастерство на внутренних, национальных и международных мастер-классах.
Ресторан ежедневно обеспечивает комплексными обедами медицинский персонал «Городской инфекционной клинической больницы» г. Одессы.
Философия компании – Круглосуточно доставлять людям удовольствие и радость, дарить Миру как можно больше улыбок.
Сайт: https://smilefood.od.ua
Адреса:
- Одесса, ул. Ольгиевская, 17
- пр-т Академика Глушко, 29/2
- ул. Героев обороны Одессы, 30
Телефоны:
- (096) 781-9-555
- (050) 781-9-555
- (063) 781-9-555
- (048) 781-9-555
Социальные сети: Фейсбук, Instagram, Телеграм, Youtube
- Ассортимент – Более 200 позиций на сайте. Японская, итальянская, славянская кухня (суши, пицца, рис, лапша, десерты, супы, чизбургеры, напитки)
- Время работы: 24/7
- Возможность доставки: Бесплатная доставка от 199 грн. по г. Одесса
- Район доставки Одесса, Одесская область
- Специальные предложения: Бонусная программа лояльности, подарок новому клиенту, ежедневные акции, ролл в подарок за фотоотзыв.
- Контроль качества: Сертификат ISO 9001 2015
- Способы оплаты заказа: Платежная карта, мобильный терминал, наличные.
Меры безопасности в условиях карантина: Как и до карантина, сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно проводится влажная уборка помещений, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы.
В связи с карантином дополнительно введены следующие меры:
- дезинфекция помещений антисептиком проводится несколько раз в день
- антисептиком обрабатываются все кухонные поверхности,
- сумки и машины курьеров ежедневно проходят санитарную обработку антисептиком
- курьеры доставляют заказы в масках и перчатках
Почему приобретать товары нужно именно у нас? Заказы приготовлены «из под ножа». Предоставляем услуги такого уровня, качество и внешний вид которых будет доставлять людям удовольствие и радость, таким образом даря Миру как можно больше улыбок 🙂
Ресторан «Золотое Руно»
Если у Вас намечается праздник: свадьба, день рождения, юбилей, а рестораны закрыты? Ресторан «Золотое Руно» – это уникальное заведение в нашем городе, где каждый сможет найти что-то для себя.
Кухня со всего мира! Меню впечатлит даже самого привередливого гурмана и оставит у вас только положительные впечатления!
Заказывайте доставку БАНКЕТА из ресторана «Золотое руно» прямо к себе домой! Для вас приготовят самые вкусные и горячие блюда. Еду доставят в специальных боксах, так что все будет горячее и ну ооооочень вкусное!
- Сайт: http://zolotoruno.net, http://zolotoruno.net/delivery
- Адрес: г. Одесса ул. Академика Королева, 16
- Телефоны: +38 (096) 966 44 86, +38 (048) 718-38-80
- Социальные сети: Фейсбук, Instagram
- Ассортимент: Самые вкусные блюда в новом карантинном меню! Устройте себе завтрак, обед или ужин как в ресторане! Шашлык, чалагач супы, лю-ля, пицца, суши и роллы, тайская лапша, тайский рис, wok и горячие закуски. Пиво, наливки. Все цены вы можете посмотреть на сайте или узнать, позвонив по телефону.
- Время работы: Пн — Вс , 10:00-21:00
- Возможность доставки: Мы работаем в режиме «на вынос» и с доставкой. За 30 минут наш курьер доставит любимые блюда из меню Ресторана “Золотое Руно” прямо к вам домой.
- Район доставки: Одесса и область, доставка банкетного меню по всей Украине!
- Специальные предложения: На все меню -20% на период карантина.
- Меры безопасности в условия х карантина: Все наши сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно каждый час проводится влажная уборка, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы. Используются антисептики. Доставка бесконтактная.
- Способы оплаты заказа: Платежная карта, мобильный терминал, наличные.
Почему приобретать товары нужно именно у нас? Кухня, сервис все на очень высоком уровне. У нас не бывает недовольных клиентов. Весь наш персонал вежлив и приветлив, как может быть только собственник бизнеса. Мы слишком дорожим нашим иммиджем и репутацией, чтоб работать недобросовестно.