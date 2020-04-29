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Новости Одессы и Одесской области

Надоела домашняя кухня? Закажи любимое блюдо с доставкой

Надоела домашняя кухня? Закажи любимое блюдо с доставкой

Мы вам расскажем, как порадовать себя и близких вкусными, аппетитными блюдами. Как не отказать себе в шашлычках на майские праздники в период карантина.

Хотите себя побаловать вкусненьким? Надоело пол дня проводить на кухне?

Вкусную, отличного качества еду: ароматный шашлычок, пиццу, пасту, деликатесы, суши или любимый десерт сегодня можно заказать, не выходя из дома. Вам все это могут доставить прямо домой. Или вы можете забрать сами в любимом ресторане. Многие кафе и рестораны сегодня предоставляют такую услугу.

Выбирайте то, что подходит именно вам!

Онлайн-ресторан Smilefood

Онлайн-ресторан SmilefoodЭто первый онлайн-ресторан  Одессы. Японская, Итальянская, Американская кухни – вот не полный перечень из нашего ассортимента. Каждый гурман Одессы может заказать у нас своё любимое блюдо и получить его в любое время дня или ночи.

В каждом ресторане есть своя изюминка. Smilefood – это доставка 24/7 в каждый дом или офис Одессы и даже за ее пределы.  Уже почти 5 лет на собственных брендированных авто мы привозим нашим Клиентам не только вкусную еду, но и хорошее настроение. Все наши блюда готовятся только из-под ножа и исключительно из свежих продуктов, поставляемых только сертифицированными поставщиками. Все наши блюда готовятся профессиональными поварами, постоянно совершенствующими свое мастерство на внутренних, национальных и международных мастер-классах.

Ресторан ежедневно обеспечивает комплексными обедами медицинский персонал «Городской инфекционной клинической больницы» г. Одессы.

Философия компании – Круглосуточно доставлять людям удовольствие и радость, дарить Миру как можно больше улыбок.

Сайт: https://smilefood.od.ua

Адреса:

  • Одесса, ул. Ольгиевская, 17
  • пр-т Академика Глушко, 29/2
  • ул. Героев обороны Одессы, 30

Телефоны:

  • (096) 781-9-555
  • (050) 781-9-555
  • (063) 781-9-555
  • (048) 781-9-555

Социальные сети: Фейсбук, InstagramТелеграм, Youtube

  • Ассортимент – Более 200 позиций на сайте. Японская, итальянская, славянская кухня (суши, пицца, рис, лапша, десерты, супы, чизбургеры, напитки)
  • Время работы: 24/7
  • Возможность доставки: Бесплатная доставка от 199 грн. по г. Одесса
  • Район доставки Одесса, Одесская область
  • Специальные предложения: Бонусная программа лояльности, подарок новому клиенту, ежедневные акции, ролл в подарок за фотоотзыв.
  • Контроль качества: Сертификат ISO 9001 2015
  • Способы оплаты заказа: Платежная карта, мобильный терминал, наличные.

Меры безопасности в условиях карантина: Как и до карантина, сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно проводится влажная уборка помещений, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы.

В связи с карантином дополнительно введены следующие меры:

  • дезинфекция помещений антисептиком проводится несколько раз в день
  • антисептиком обрабатываются все кухонные поверхности,
  • сумки и машины курьеров ежедневно проходят санитарную обработку антисептиком
  • курьеры доставляют заказы в масках и перчатках
Онлайн-ресторан Smilefood
Онлайн-ресторан Smilefood
Онлайн-ресторан Smilefood

Почему приобретать товары нужно именно у нас? Заказы приготовлены «из под ножа». Предоставляем услуги такого уровня, качество и внешний вид которых будет доставлять людям удовольствие и радость, таким образом даря Миру как можно больше улыбок 🙂

 

Ресторан «Золотое Руно»

Ресторан «Золотое Руно»Если у Вас намечается праздник: свадьба, день рождения, юбилей, а рестораны закрыты? Ресторан «Золотое Руно» – это уникальное заведение в нашем городе, где каждый сможет найти что-то для себя.

Кухня со всего мира! Меню впечатлит даже самого привередливого гурмана и оставит у вас только положительные впечатления!

Заказывайте доставку БАНКЕТА из ресторана «Золотое руно» прямо к себе домой! Для вас приготовят самые вкусные и горячие блюда. Еду доставят в специальных боксах, так что все будет горячее и ну ооооочень вкусное!

  • Сайт: http://zolotoruno.net, http://zolotoruno.net/delivery
  • Адрес: г. Одесса ул. Академика Королева, 16
  • Телефоны: +38 (096) 966 44 86, +38 (048) 718-38-80
  • Социальные сети: Фейсбук, Instagram
  • Ассортимент: Самые вкусные блюда в новом карантинном меню! Устройте себе завтрак, обед или ужин как в ресторане! Шашлык, чалагач супы, лю-ля, пицца, суши и роллы, тайская лапша, тайский рис, wok и горячие закуски. Пиво, наливки. Все цены вы можете посмотреть на сайте или узнать, позвонив по телефону.
  • Время работы: Пн — Вс , 10:00-21:00
  • Возможность доставки: Мы работаем в режиме «на вынос» и с доставкой. За 30 минут наш курьер доставит любимые блюда из меню Ресторана “Золотое Руно” прямо к вам домой.
  • Район доставки: Одесса и область, доставка банкетного меню по всей Украине!
  • Специальные предложения: На все меню -20% на период карантина.
  • Меры безопасности в условия х карантина: Все наши сотрудники работают в перчатках и головных уборах, ежедневно каждый час проводится влажная уборка, и соблюдаются все необходимые санитарные и гигиенические нормы. Используются антисептики. Доставка бесконтактная.
  • Способы оплаты заказа: Платежная карта, мобильный терминал, наличные.
Ресторан «Золотое Руно»
Ресторан «Золотое Руно»
Ресторан «Золотое Руно»
Ресторан «Золотое Руно»

Почему приобретать товары нужно именно у нас? Кухня, сервис все на очень высоком уровне. У нас не бывает недовольных клиентов. Весь наш персонал вежлив и приветлив, как может быть только собственник бизнеса. Мы слишком дорожим нашим иммиджем и репутацией, чтоб работать недобросовестно.

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