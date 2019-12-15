На заметку: как правильно ухаживать за одеждой

Правильный уход за одеждой способен значительно продлить жизнь любимых вещей и сохранить их внешний вид надолго.

Как хранить вещи

— Тяжелые свитера и кофты лучше не хранить на вешалках, а аккуратно сложить на полки в шкафу. А вот платья и рубашки следует развесить на вешалках, чтобы они не мялись.

— Храните вещи в плотно закрывающихся шкафах и комодах, где они надежно защищены от пыли и солнечного света. Регулярно проветривайте шкаф, чтобы одежда не приобретала затхлый запах.

— Некоторые хозяйки советуют хранить в шкафу вместе с одеждой душистое мыло, оно придаст вещам приятный запах и убережет от моли.

— Верхнюю одежду лучше хранить в специальных мешках. Так ваш любимый пиджак или куртка будут защищены от посторонних вредных контактов.

Как стирать вещи

— Перед стиркой распределяйте вещи по цветам и типу ткани.

— Молнии на одежде необходимо застегивать, чтобы зубчики не повредили другие вещи, а пуговицы, наоборот, расстегивать, чтобы они не оторвались.

— Белые вещи лучше всего стирать при высокой температуре, а цветные — только при 30-40 градусах. Цветные хлопковые вещи необходимо перед стиркой вывернуть наизнанку.

— Льняную одежду следует стирать также при температуре 30-40 градусов вместе с вещами похожей цветовой гаммы.

— Шелк можно стирать только руками, в теплой воде, а затем прополоскать в прохладной воде. Сушить шелковые вещи лучше на горизонтальной поверхности подальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

— Шерстяные вещи также лучше стирать руками в прохладной воде или установив специальный режим на стиральной машине. Не выжимайте шерстяные вещи слишком тщательно и сушите на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Если после стирки вещь села, слегка намочите ее и прогладьте через марлю, одновременно растягивая ткань.

— Кружевное белье, бюстгальтеры и купальники лучше стирать руками или в специальном мешке для стирки.

Как гладить вещи

— Не гладьте сухую ткань. Гораздо легче разгладить складки, если вещь немного влажная. Поэтому смачивайте мятые вещи или используйте функцию пара на утюге.

— Утюг быстрее нагревается, чем остывает. Чтобы сэкономить время и не испортить деликатные ткани, начинайте глажку именно с них. После того как погладили вещи из тонких тканей, переходите к хлопку и льну.

— Не гладьте одежду с пятнами. Такие загрязнения впоследствии трудно будет удалить.

— Чтобы отглаженные вещи дольше сохраняли форму, повесьте их на плечики и дайте остыть. После чего поместите в шкаф. А если вы собрались в поездки, и боитесь, что вещи в чемодане помнутся: закатайте их в виде рулона. Так они сберегут свои вид и сэкономят место в багаже.

Не забывайте!

Никогда не загружайте барабан стиральной машины — вещи будут плохо отстирываться, а машина быстрее выйдет из строя.

Если вы не знаете как стирать или ухаживать за любимой вещью, обращайте внимание на то, что написано на бирке. Разные ткани при стирке и глажке требуют определенную температурную обработку и уровень увлажнения. Поэтому обязательно читайте информацию на ярлыке и соблюдайте указанные рекомендации.

Фото: beicon.ru

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