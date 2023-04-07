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На Новом базаре в Одессе уже продают ранние пасочки и штоллены-панеттоне (фоторепортаж)

На Новом базаре в Одессе уже продают ранние пасочки и штоллены-панеттоне (фоторепортаж)

Одесский Новый базар, понятное дело, шагает в ногу со временем. До Пасхи еще девять дней, а если взглянуть на рыночные прилавки – она уже чуть ли не на днях. Невероятное множество всего для тех, кто собирается печь сам. Ну а те, кто предпочитает купить их готовыми, тоже могут не беспокоиться: пасочки уже в продаже.

Одесские продавцы: «Наши пасочки не черствеют!»

Пасхальные корзины «для посвятить», украшения для куличей, краски-наклейки для яиц, всяческие разрыхлители и прочие «штучки» для правильной пасочки – все к вашим услугам. Плюс рушники и так далее, так далее…

Что продают в Одессе накануне Пасхи, корзинки
Пасхальные рушники
Одесский Новый базар накануне Пасхи
Какие паски продают в Одессе
Формы для пасок
Пасхальная атрибутика на одесском рынке

– Ой, а уже готовые продают! Ранние! – такие возгласы можно услышать на Новом рынке почти на каждом шагу.

– И чего это люди удивляются, что паски продают?! – в ответ поражается продавец.

– Так рано ж еще. Они зачерствеют!

– Эти паски не черствеют! Они месяц могут стоять – будут как только что из печки. Особенно вот эти – с шоколадным верхом.

Такой посыл заставляет присмотреться к товару. Цены – от 25 (крошечная) до 175 (в особой упаковке), в среднем, стоимость красавиц – 85 гривен.

Люди задумываются: может, и правда купить «эти, которые не черствеют»? Некоторые покупатели (их пока мало) так и поступают, другие решают подождать до «более свежих и подешевле». Третьи остаются с устойчивым решением, что будут печь только сами.

На одесских прилавках – панеттоне и штоллены

Еще (нет уже не новшество): панеттоне и штоллены. Они подороже.

В Одессе перед Пасхой продают и штоллены
Паски и штоллен
Одесский рынок накануне Пасхи
В Одессе торгуют пасками
Набор пасок
Торговля накануне Пасхи

Снова слышу недоумение:

– В Рождество говорят, что штоллены и панеттоне – к Рождеству. А сейчас вот утверждают, что на Пасху.

Мнения по этому поводу расходятся.

Поясняем: панеттоне – сладкий хлеб родом из Милана, который готовится на Рождество. По вкусу напоминает наши пасочки.

Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка из сочного, тяжелого дрожжевого сдобного теста.

Как показывает «практика» последних лет, и штоллены, и панеттоне хоть и являются рождественскими блюдами, но у нас их продают и перед Рождеством, и перед Пасхой. Дело вкуса.

Вы также можете узнать: Рождественская выпечка: Штоллен и Панеттоне – что это и чем они отличаются.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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