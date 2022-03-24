Мысли вслух: о людях, войне и пропаганде

Непростое время сейчас для украинцев… И многих одолевают мысли не только о настоящем нашей страны, но и о ее будущем: что ждет нас и наших детей? Своими размышлениями о происходящих событиях с «Одесской жизнью» поделился наш независимый консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, хорошо известный читателям газеты «На пенсии». Сергей Анатольевич – уроженец Донбасса, ныне житель Киева.

Я родился и вырос в Донецке. Там же я более 6 лет проработал в органах Пенсионного фонда. Прошел путь от рядового специалиста районного управления до начальника отдела по работе с обращениями граждан главного управления области.

В 2012-2014 годах мне посчастливилось пожить и поработать в прекрасной Одессе. Именно тогда я начал сотрудничество с редакцией газеты «На пенсии» – очень не хотелось, чтобы накопленные мною опыт и знания пропадали зря. Далее, летом 2014 года, представился шанс переехать из Одессы в столицу. Это как раз совпало с массовым переселением дончан, многие из которых вынуждены были покинуть свои дома из-за начала боевых действий на Донбассе. Тогда многие говорили, что мне повезло не застать ужасов той войны. Я же все это время сожалел, что отныне путь домой был многократно осложнен. Но никто не мог даже представить, что через 8 лет война застигнет и тех переселенцев, которые от нее, казалось бы, убежали.

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Я знаю людей, которые убежали в 2014 году из Донецка, например, в Мариуполь. Начали там новую жизнь. А сегодня эти люди чудом выбрались уже из блокадного Мариуполя, снова остались без жилья, работы и всего, что было нажито за последние 8 лет. Говорят: «Слава Богу, что хотя бы остались живы» (после двух недель, проведенных в подвале). Есть друзья, которые от бомбежек 2014 года переехали в Киев. Упорным трудом заработали себе на новое жилье. И вот их район в столице оказался одним из первых, где послышались звуки новой войны. Впрочем, я пишу эти строки тоже под звуки канонады, которые не первую неделю постоянно раздаются за окном на одной из окраин Киева. А еще видел, как прямо над домом пролетала крылатая ракета. На днях что-то мощное прилетело в соседний квартал, чудом обошлось без жертв (сообщалось о нескольких раненых). Полностью сгорели две стоящие во дворе машины и две многоэтажки полностью оказались без окон. Совсем рядом…

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В голове – хаос и море мыслей. Как и большинство, не знаешь, куда бежать и что делать. Кто-то записывается в добровольцы, кто-то волонтерит, кто-то уезжает в более безопасные регионы, кто-то продолжает выполнять свою текущую работу, кто-то просто хочет отсидеться и переждать. Каждый волен выбирать. Не хочется никого судить и быть судимым. С одной стороны, думаешь о том, как в принципе выйти из этой ситуации живым, и о бытовых проблемах. В отличие от многих городов, в Киеве, на момент написания этого материала, в домах еще есть вода, свет, интернет. В магазинах есть продукты. Хотя множество людей, очевидно, остались без зарплат и совсем плохо тем, у кого нет никаких запасов. Ведь война – это не только боевые потери, но и экономические лишения. С другой стороны, думаешь о том, что лично тебе еще повезло, думаешь о тех, кто погибает на поле боя, кто остался без родных, без жилья и действительно испытывает горе. С третьей стороны, думаешь о том, как мы все будем жить дальше, когда все закончится. Что будет с каждым из нас, что будет с работой и со страной, будет ли возможность у людей вернуться, или наоборот – уехать?

И мысли эти кажутся преждевременными и пока бессмысленными. Но надежды нас только и подпитывают. Наверное, так думает каждый. А еще думаешь о детях. Очевидно, что многие из нас прожили уже большую часть своей жизни, хоть и не все успели. Но что будет с нашими детьми, какое будущее ждет их?

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На фоне всех этих мыслей я успеваю еще и пофилософствовать, пытаюсь переосмыслить не только свою жизнь, но и жизнь всей планеты. Мысли о добре и зле, о человечности, о глобальной политике.

По образованию я политолог. В свое время я писал дипломную работу о том, как инстинкты влияют на социальное поведение человека и на общество в целом. Эта тема мне интересна до сих пор. Более того, я не один год проработал на телевидении, узнал, как делаются новости, познакомился с огромным множеством политиков и политических экспертов. Лишь немного заглянув за политические кулисы, я успел со временем разочароваться практически во всех политических партиях, понял, как легко можно манипулировать общественным сознанием. Это позволяет взглянуть на вещи шире.

Интересно, что еще будучи студентом исторического факультета я размышлял о том, что человечество слишком часто воюет. Я думал о том, что со времен Второй мировой войны уже прошло достаточно много лет и что нам слишком везет так долго жить в мирное время. И уже тогда примерно 20 лет назад мне снилось, что в Украине война. Теперь это стало явью. Решения о войне принимают отдельные политики, а воюют в итоге народы и страдают миллионы простых людей.

У меня есть родственники и друзья, которые сейчас находятся по разные стороны этой войны. Очень больно видеть, как пропаганда стравливает людей и как нарастает поток ненависти. Очень страшно, когда людей посылают воевать, и еще страшней, когда эти люди не понимают, за что именно они должны умирать. Страшно, когда гибнут не только военные, но и мирные. А еще страшно, когда люди наживаются на чужом горе, когда боишься своих, а не чужих. Страшно от того, что вообще есть такие понятия, как свои и чужие. Страшно, когда люди забывают, что они люди. Дай нам Бог все это пережить, остаться людьми, отстроить страну и свою жизнь заново.

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Редакция газеты «На пенсии», несмотря ни на что, пытается работать, а значит и я по мере возможности буду продолжать писать о пенсиях, так как для многих особенно в это непростое время пенсия остается единственным источником существования. Возможно, мои советы все еще будут хоть немного кому-то помогать.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: Телеграф, РБК.ua, Фокус и BBC