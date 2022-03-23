Следующий этап «новой реальности» для украинцев: чем сложен, почему опасен и как его пережить

Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь опубликовал на своей Facebook-странице пост, в котором доступно объясняет, что с нами происходит сейчас. Приводим его полностью и надеемся, что эта информация поможет вам не только принять «новую реальность», но и научиться в ней жить.

Сегодня я напишу то, что вам не понравится, но я должен это написать, уже несколько дней назад должен был это сделать, но все откладывал.

Сейчас мы переживаем психологически тяжелый период переключения с быстрого времени на медленное.

Мы прожили месяц в режиме быстрого времени: ежедневно происходило множество разных событий, ежедневно менялась ситуация, лента новостей была заполнена разнообразными сообщениями, не успевающими одно за другим. Мы все жили «на адреналине»: и те, кто воюет, и те, кто волонтерит, и те, кто выехал, и те, кто остались. В таком режиме человек способен очень много работать, мало спать, неимоверным напряжением делать фантастические вещи. Говорят, такой режим не работает долго, приходит выгорание. Но на самом деле так можно жить достаточно долго, если внешний мир посылает соответствующие сигналы.

А внешний мир посылал соответствующие сигналы в виде потока событий, за которыми необходимо было успевать. Когда событий много, это задает ритм работы мозга, а в результате и всего организма.

А вот сейчас ситуация меняется. Вражеским войскам уже не хватает сил и ресурсов активно наступать. Даже запас бомб и ракет, самолетов и пилотов для тотальной войны против мирного населения рано или поздно начинает исчерпываться. И в какой-то момент мы осознаем, что темп событий сильно упал. Что новостей почти нет, а те, что есть практически одинаковы изо дня в день. Что продолжаются переговоры, но каждый раз они заканчиваются бодрым отчетом «Сегодня особенного продвижения на переговорах нет, следующая встреча завтра».

А наше подсознание реагирует раньше, чем сознание. И глубже. Оно дает организму команду выдыхать, чтоб тот просто не умер от напряжения. А вот сознание выдыхать не готово. И это очень сложный момент.

Где-то на небесах есть большой переключатель между быстром временем и медленным. И сейчас он со скрипом переключается. Кто был на Майдане или участвовал в событиях 2014 года, те понимают, о чем я.

Преодолеть шторм очень сложно, но еще сложнее, когда на смену шторму приходит штиль. В это медленное время просыпаются все виды «зрады», ссор и раздоров, усыпленные во время быстрого времени шторма. И они могут разнести на куски сознание отдельного человека или все общество в целом.

Спринт мягко переходит в марафон. А там другие правила, другое дыхание, другой способ мышления и жизни.

Но переключаться сложно, ведь тот, кто мчится второй километр в темпе стометровки, до третьего не дотянет. А третий километр – это ж только начало…

…Я не хочу сказать, что война будет длиться долго. Я не хочу сказать, что война закончится быстро. Я не о войне, а о вашем дыхании. В конце концов, победа – это еще не финал нашего марафона. Нам еще страну отстроить и вырвать зубы медведю.

Поэтому, уважаемое общество, начинайте переключаться на марафон. Настраивайте мозг и организм, дыхание и метаболизм. Если вдруг война закончится завтра, это будет приятный бонус. Но если нет, то у нас хватит сил дожить. Вспомните, что нам давали 72 часа. А мы все еще здесь, а они частично уже в аду.

Что помогает:

Осознание, что переключение времени – это совместный процесс, не только с вами, но и со всем обществом; Понимание, что вы не одни; Вера в победу; Занятие ежедневными делами (которые у каждого/каждой свои); Экономия сил за счет того, чтобы не тратить время на тех, кто не готов вас слышать; Визуализация будущего: личная, семейная, корпоративная, национальная; Забота о себе («принцип стюардессы»: маска сначала на себя); кто не спасет себя, то не спасет ни страну, ни мир; Забота о том, кому хуже, чем вам.

Добавлю цитату из Alex Ruban:

обращайтесь смело за помощью к другим;

помогайте другим;

во всем ищите хорошее;

все превращайте в добро;

смотрите под ноги;

смотрите вверх;

слушайте себя;

слышьте других;

верьте в будущее;

преодолевайте прошлое.

И помните: большой переключатель на небесах в какой-то момент внезапно и с резким клацаньем снова переключится в быстрое время. И в этот момент мы должны быть в ресурсе.

Фото: 24tv.ua