Мукачевский переулок: это таки надо видеть!

Известный факт: есть много в Одессе домов, жители которых стараются всеми силами (причем, своими!) преобразить, создать особое «лицо», приукрасить, и, конечно, разукрасить. Но вот чтобы целый переулок преобразить!…

Уместно — не уместно?

Мы в старом-старом Мукачевском переулке. Тихий, довольно зеленый, уютный, патриархальный и современный. Старые дома соседствуют с новыми, причем, новострои вплелись в жизнь исторического переулка тоже как-то «тихо». Он находится напротив нашей Музкомедии, совсем небольшой и очень своеобразный. Тот случай, когда стоит просто по нему пройтись, и, обещаю, вы ахнете. Причем, как успела убедиться, далеко не все ахают восторженно, многие считают, что, как сказал мне один из местных жителей, «превращение переулка в центре города в «веселую картинку» с птичками-зверушками-Домовенками-Лесовичками — мягко говоря, неуместно».

Ой, не берусь судить! Хожу себе, фиксирую: ну надо же, каждый образовавшийся пенек в переулке превращается в то, что теперь именуется арт-объектом.

Мы уже рассказывали, как живущий здесь одессит Игорь Красняк начал преображать свой двор (№ 1/3) в нечто. И вот уже признание в любви к Одессе на воротах превратилось в целую инсталляцию, «золотой» унитаз во дворе стал цветником. И уже не сосчитать всего прочего, чем украшен этот двор. А сам автор идеи (и во многом — ее воплощения) полагает, что главное — «чтобы люди улыбались». Всего этого здесь много, очень много, всех деталей и персонажей не перечислить… И, кажется, тесно стало им всем в одном дворе, пусть даже большом, вырвались они и в сам переулок.

Новые герои, новые «штучки»

И переулок стал преображаться, и уже что ни шаг — то какой-то сказочный персонаж, а чаще — их целое множество. И кормушки для птиц здесь мультяшные, и те же Домовенки словно наблюдают, все ли хорошо и всем ли здесь уютно. Образовалось дупло на дереве? Так мы туда очередного сказочного героя поселим. А другой «негаразд» обклеим ракушками, другими обитателями моря — пусть помнят люди, что живут в морском городе.

Можно спорить, можно восхищаться, как своими руками, оказывается, возможно улучшить окружающее нас пространство, можно просто констатировать факт… И еще — в переулке ну как-то уж очень чисто, а все эти «штучки» вычищены до блеска. Такой себе музейчик, не совсем обычный и манящий, получился под открытым небом. И — вот ведь странно — здесь не «пасутся» вандалы! А еще поражает, как чуть ли не каждый месяц здесь все понемногу преображается: то какая-то новая «штучка» появится, то герои дворовых и уличных инсталляций поменяются местами, «переселятся» — и «картинка» уже совсем иная.

К примеру, тот же «золотой» унитаз с «золотым» батоном красовался рядом с воротами, теперь перекочевал себе во двор. Где окажется завтра?..











Покидая переулок, обратила внимание на еще один большой пень, который «лежал на боку». Уверена, скоро мы и его не узнаем. Вот интересно, во что его превратят «мукачевцы!?»…

Фото: Мария Котова