Полуголым по Одессе: можно ли ходить по городу в бикини и плавках

Право быть голым: что говорит закон

Право быть голым или наполовину оголенным нигде не упоминается. Оно не входит в список Национальной стратегии в сфере прав человека и его нет в украинской Конституции. Есть право на жизнь, право на свободу, право на выражение своих взглядов и куча других прав, о которых мы даже не догадываемся. Но права быть голым нет. На местном уровне тоже ничего не придумали: одесский горсовет за такое не голосовал. Что касается ответственности или штрафов, то и здесь пусто. Если гулять по городу в голом виде (или слегка одетым), вас не за что привлечь. Получается, что нет ни права, ни обязанностей.

Как происходит на практике

В нашем курортном городе во все времена хватало полуголых людей. И даже во время войны. Они гуляют по Дерибасовской, стоят в очередях, ездят в маршрутках, курят на балконах и даже ходят в театры. Периодически возникают скандалы, которые попадают в новости, но все обходится без жертв. Одесситы не устраивают акций протеста и не призывают запретить полуголые тела. На одесском форуме пишут, что больше всего раздражают люди в мокрых плавках, которые оставляют после себя лужи на сиденьях трамваев или в кафе. И не всем нравится, когда прижимаются голыми частями тела в маршрутке.

На улицах полно эротической рекламы. Значит и людям можно ходить неглиже?

Это щекотливый вопрос. В Украине есть закон о защите общественной морали. Там сказано, что у эротической продукции конкретная цель — достижение эстетического эффекта. Когда белозубая девушка в бикини (или белозубый парень в плавках) смотрит на нас с рекламного билборда и предлагает купить квартиру в новостройке — это не эротика. Потому что они показывают свое тело не для нашего удовольствия, а продают квартиру. Старый рекламный трюк. В этом же законе о защите морали говорится о «зрелищных мероприятиях эротического характера». Хождение по городу в плавках не попадает под это определение. Одним словом, все очень туманно.

Куда точно не пустят в пляжном виде?

Много куда. Это вопрос этики и приличий. Вас точно не пустят в Оперный, Музкомедию и другие театры. Многие иностранные консульства, а их немало в нашем городе, не пускают посетителей в шортах, что тут говорить про пляжные наряды. Вы не попадете в большинство ресторанов и кафе. И не пытайтесь проскользнуть без верхней одежды на открытие одесского международного кинофестиваля — дресс-код мероприятия предполагает смокинги и вечерние платья.