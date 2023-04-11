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Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке

Многие задаются вопросом, почему иногда на яичном желтке есть красное пятно. И не опасно ли употреблять такие яйца в пищу?

Люди боятся готовить яйца с красным кровяным пятном

Обычно такие пятна обнаруживают, разбивая яйцо для жарки, или для добавления  в другие. Выглядит это не очень эстетично, что только добавляет беспокойства тому кто готовит. 

Возникают сомнения в качестве яйца, его свежести. У многих появляются опасения, не причинит ли такое яйцо с красным кровяным пятном вред здоровью. Так что часто такие яйца просто выбрасывают.

Красное пятно на яичном желтке не опасно

Такие яйца можно спокойно есть.

На самом деле бояться есть яйца с пятнышком на желтке не стоит. Они не несут вреда человеку. Подобный кровяной сгусток появляется на желтке при его формировании. Причинами могут быть то, что:

  • конкретная курица курица несет много яиц в сравнении с другими;
  • в рационе курицы избыток протеина (белка);
  • в рационе курицы недостает витаминов А и К; 
  • при некоторых инфекционных болезнях (не передаются человеку).

Подобный дефект не несет никакой угрозы здоровью человека и даже не влияет на вкусовые качества яйца. Но если такие пятна вас смущают, например из-того, что плохо выглядят, тогда достаточно просто убрать такой сгусток с желтка.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что в Украине сильно выросли цены на куриные яйца, сделав их по цене воистину “золотыми”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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