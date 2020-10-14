Молодые одесситы объяснили свой выбор служить в армии

Ростислав, 19 лет: «Хочу поехать на Восток Украины»

– Я уже

три года учусь в Военной академии, у меня будет два высших образования: гражданское и военное. Гражданское – инженер автомобильного транспорта, в войсках буду начальником автомобильной службы. Поступил в академию сразу после школы. По большей части мне это предложили родители, и я согласился. Спустя три года понял, что не жалею. Тем более попал в прекрасный коллектив, и нам никогда не бывает скучно. Пока самое сложное, что было в армии, – это «Курс молодого бойца». Помню, когда только поступил, нас отправили на полигон, мы жили в палатках, участвовали в стрельбах, учениях, а подъем был в шесть утра. Попасть в такую обстановку после школы было непривычно и очень сложно, ну и по дому скучал. Сейчас чувствую себя уверенно и

комфортно. Армия дала мне то, чего не хватало: я стал дисциплинированным, внимательным, активным и сильным, поменял свои взгляды на многие вещи в жизни. Я осознаю, что в любой момент могу попасть туда, где боевые действия. И сам хочу поехать на Восток Украины – я принимал присягу!

Алена, 25 лет: «Армия для меня – часть семьи»

– Армия для меня – это не просто служба, а часть семьи – мой папа был военным. И я всегда хотела быть похожей на него. В данный момент я офицер запаса в звании лейтенант. В 2016 году окончила военную кафедру при Военной академии. До этого я изучала культурологию в политехе, а на третьем курсе приняла решение пойти на службу. Некоторые не понимали, зачем девочке военная кафедра. Но были и те, кто поддержал меня, и я благодарна им за это.

Через полгода был первый призыв офицеров запаса на 18 месяцев, и я призвалась. Три месяца мы занимались физической, строевой и моральной подготовкой: сдача нормативов, полевые выходы, стрельбы. Поначалу было страшно, но ощущения непередаваемые! Там я познакомилась со многими ребятами и хочу сказать, что дискриминации между полами у нас не было. Мы делали все наравне. В армии нет ни мужчин, ни женщин – есть военнослужащие.

Как бы там ни было, но в армии есть одна большая проблема – ненормированный рабочий день, тебя в любой момент могут вызвать на службу. Но я всегда готова. Я надеюсь, что в нашей стране наконец-то наступит мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Как писал Константин Паустовский в сборнике «Мещорская сторона»: если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было. И, наконец, армия дала мне крепкую закалку, больше уверенности в себе и в своих силах. За это умение держать удар жизни я благодарна своему папе, полковнику Щербаню Виктору Васильевичу.

Сергей, 19 лет: «Я старомоден и считаю, что быть военным – престижно»

– Многие, наверное, подумают, что я слишком консервативный, но я считаю, что мужчина без службы в армии – это не мужчина. У меня всегда была мечта пойти служить, сначала в армию, потом в полицию. Мой папа

поддерживал меня в этом решении, а мама как женщина с беспокойством относилась к моей мечте. Я вырос на историях о Второй мировой войне, и это оставило в моем мировоззрении отпечаток. Да и вообще, вся наша жизнь – это борьба, к которой нужно быть готовым с рождения. Помню, в школе с удовольствием ходил на военную подготовку, принимал участие в соревнованиях и даже записался в тир на курсы стрельбы. А на третьем курсе университета я подал документы на военную кафедру Одесской морской академии. И с нетерпением жду первых занятий. Сейчас учусь на морского юриста, но мне этого недостаточно, я хочу получить военное звание. Ведь это всегда престижно. Я смогу выбрать любую структуру – полицию, ГБР, спецназ… А еще я осознаю, что мы живем в непростое время, и хочу быть полезным своей стране. На военной кафедре мне предложили обучаться психологии или идти в спецназ. Я долго думал, и в конечном счете выбрал психологию. Считаю, что наша сила не только в физической подготовке, но и в крепком духе. Работа военного психолога очень важна. Мы даже не представляем себе, как часто безопасность страны зависит от этого специалиста.

Фото: Delo.ua