Михаил Дризо: карикатурист с одесской душой

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Художник-карикатурист Михаил Александрович Дризо, он же МАД, рос в семье одесского врача.

В 1908 году поступил на юридический факультет Новороссийского университета.

Уже к окончанию учебы, он стал популярным в Одессе художником. Михаил публиковался во многих известных газетах и журналах. Осенью 1918 года вышла его книга «Так было…».

В ней на основе карикатур художник рассказал о Первой мировой войне и революции. Часто выезжал МАД и заграницу. В конце 1919 года он покинул родной город навсегда и уехал жить в Париж.

Будучи в эмиграции одесский карикатурист работал в лучших французских изданиях.

В 1936 году первая парижская печать романа Владимира Жаботинского «Пятеро» была проиллюстрирована Михаилом Дризо.

По материалам Одесского биографического справочника «Они оставили след в истории Одессы»

Фото: artrz, operkor.wordpress.com, “ОЖ”

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