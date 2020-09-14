МФО – особенности компаний, круглосуточно выдающих займы

Если вам срочно потребовалось получить деньги в долг, обратите внимание на МФО – микрофинансовые организации. Наравне с банками, они предоставляют материальную поддержку населению Украины. Однако делают это на совершенно иных условиях.

Для примера, в МФО вы можете взять кредит как в рабочее, так и в нерабочее время. Перейдя на страницу https://livecredit.com.ua/kruglosutochniy/, оформить круглосуточный займ можно прямо сейчас. Без праздников и выходных дней.

Круглосуточный способ получить деньги – МФО

В прежнее время деятельность микрофинансовых компаний не регулировалась. Кредиторы нередко без объяснений в десятки раз повышали процентные ставки и «неожиданно» без причин увеличивали суммы к возврату. Привлечь их к ответственности пострадавшие заемщики не могли из-за отсутствия необходимых законодательных мер и/или хитроумно составленного кредитного договора.

Современные МФО работают под строгим надзором Нацкомфинуслуг. Перед тем, как приступить к кредитованию населения, они обязаны получить Лицензию у регулятора. В случае выявления любых нарушений, документа компания может лишиться. Именно по этой причине организации не преступают закон – работать честно, получая стабильный доход в виде процентов, пени и штрафов, им выгоднее.

Лицензированная МФО обязана:

Разместить на официальном сайте информацию о наличии Лицензии (обычно указывается в нижней части главной страницы) и годовой процентной ставке (несмотря на то, что займы выдаются под ежедневную ставку процентов);

Предоставлять право досрочного погашения долга (сумма к оплате пересчитывается в сторону уменьшения);

Отправлять деньги на именные карты клиентов после верификации «пластика»;

Заключать кредитные договора, и в дальнейшем не изменять их условия в одностороннем порядке. В соглашении четко прописывается процентная ставка, санкции при просрочке, полная сумма к возврату и т.д.

Столкнувшись с любым нарушением, например, с требованием заплатить больше денег, чем указывается в договоре, заемщик может обратиться в Нацкомфинуслуг. Регулятор защитит его права не только быстро, но и совершенно бесплатно. Рисковать Лицензией, настаивая на несправедливой оплате кредита, МФО не станет.

График работы микрофинансовых организаций

Каждая онлайн МФО предлагает круглосуточную возможность пройти регистрацию на сайте и подать заявку на займ. Доступ к порталам кредиторы на праздники или в ночные часы, естественно, не закрывают.

В режиме 24/7 или только в рабочее время (с 8-9 часов утра и до 20-21 часов вечера) микрофинансовые компании могут:

Рассматривать заявки новых клиентов;

Выполнять банковские переводы на счета одобренных заемщиков.

Если вас интересует кредит, например, в выходной день, ищите ту МФО, которая работает круглосуточно. А не только позволяет заполнять анкету и подавать запрос.

Как получить и вернуть деньги?

Взять быстрый микрозайм можно:

Наличными в офисе. Собственные наземные подразделения есть не у всех МФО. Отправить заявку и узнать окончательное решение по ней можно в режиме онлайн – на сайте фирмы;

Банковским переводом на карту. Карточка должна быть именной и принадлежать самому заемщику. Воспользоваться чужим «пластиком» не получится – запрос будет автоматически отклонен.

Вернуть долг можно вовремя или досрочно – онлайн и офлайн методами. Если закрыть кредит в срок не получается, можно прибегнуть к опции «пролонгация» – отдать всю сумму процентов и перенести дату погашения «тела» долга. Процентная ставка при этом не увеличится.