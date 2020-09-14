Новости Одессы и Одесской области

МФО – особенности компаний, круглосуточно выдающих займы

МФО – особенности компаний, круглосуточно выдающих займы

Если вам срочно потребовалось получить деньги в долг, обратите внимание на МФО – микрофинансовые организации. Наравне с банками, они предоставляют материальную поддержку населению Украины. Однако делают это на совершенно иных условиях.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Для примера, в МФО вы можете взять кредит как в рабочее, так и в нерабочее время. Перейдя на страницу https://livecredit.com.ua/kruglosutochniy/, оформить круглосуточный займ можно прямо сейчас. Без праздников и выходных дней.

Круглосуточный способ получить деньги – МФО

В прежнее время деятельность микрофинансовых компаний не регулировалась. Кредиторы нередко без объяснений в десятки раз повышали процентные ставки и «неожиданно» без причин увеличивали суммы к возврату. Привлечь их к ответственности пострадавшие заемщики не могли из-за отсутствия необходимых законодательных мер и/или хитроумно составленного кредитного договора.

Современные МФО работают под строгим надзором Нацкомфинуслуг. Перед тем, как приступить к кредитованию населения, они обязаны получить Лицензию у регулятора. В случае выявления любых нарушений, документа компания может лишиться. Именно по этой причине организации не преступают закон – работать честно, получая стабильный доход в виде процентов, пени и штрафов, им выгоднее.

Лицензированная МФО обязана:

  • Разместить на официальном сайте информацию о наличии Лицензии (обычно указывается в нижней части главной страницы) и годовой процентной ставке (несмотря на то, что займы выдаются под ежедневную ставку процентов);
  • Предоставлять право досрочного погашения долга (сумма к оплате пересчитывается в сторону уменьшения);
  • Отправлять деньги на именные карты клиентов после верификации «пластика»;
  • Заключать кредитные договора, и в дальнейшем не изменять их условия в одностороннем порядке. В соглашении четко прописывается процентная ставка, санкции при просрочке, полная сумма к возврату и т.д.

Столкнувшись с любым нарушением, например, с требованием заплатить больше денег, чем указывается в договоре, заемщик может обратиться в Нацкомфинуслуг. Регулятор защитит его права не только быстро, но и совершенно бесплатно. Рисковать Лицензией, настаивая на несправедливой оплате кредита, МФО не станет.

График работы микрофинансовых организаций

Каждая онлайн МФО предлагает круглосуточную возможность пройти регистрацию на сайте и подать заявку на займ. Доступ к порталам кредиторы на праздники или в ночные часы, естественно, не закрывают.

В режиме 24/7 или только в рабочее время (с 8-9 часов утра и до 20-21 часов вечера) микрофинансовые компании могут:

  • Рассматривать заявки новых клиентов;
  • Выполнять банковские переводы на счета одобренных заемщиков.

Если вас интересует кредит, например, в выходной день, ищите ту МФО, которая работает круглосуточно. А не только позволяет заполнять анкету и подавать запрос.

микрокредит

Как получить и вернуть деньги?

Взять быстрый микрозайм можно:

  • Наличными в офисе. Собственные наземные подразделения есть не у всех МФО. Отправить заявку и узнать окончательное решение по ней можно в режиме онлайн – на сайте фирмы;
  • Банковским переводом на карту. Карточка должна быть именной и принадлежать самому заемщику. Воспользоваться чужим «пластиком» не получится – запрос будет автоматически отклонен.

Вернуть долг можно вовремя или досрочно – онлайн и офлайн методами. Если закрыть кредит в срок не получается, можно прибегнуть к опции «пролонгация» – отдать всю сумму процентов и перенести дату погашения «тела» долга. Процентная ставка при этом не увеличится.

Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить