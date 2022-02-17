Метавселенная: что это и как туда попасть

Во время пандемии коронавируса виртуальные технологии продвинулись далеко вперед. Стали появляться новости, что люди покупают цифровую недвижимость или виртуальную дизайнерскую одежду. И происходит это — в метавселенной.

Давайте разберемся, что это такое и как туда войти.

Что такое метавселенная?

Единого мнения на этот счет пока нет. Сам термин и концепция пришли из научной фантастики. Компании, которые занимаются разработкой виртуальной или дополненной реальности — Facebook, Microsoft, Epic Games, Decentraland и другие — понимают по этим что-то свое.

Если обобщить, то метавселенная — это виртуальное пространство, где люди могут работать, общаться, играть и тратить деньги не выходя из дома.

Представьте себе ситуацию. Вы надеваете гарнитуру или шлем виртуальной реальности и попадаете в виртуальную Одессу. Возле виртуального памятника Дюку проходит концерт популярной группы. Среди публики можно встретить своих реальных друзей или найти новых. Все вместе вы перемещаетесь в парк развлечений Disney, чтобы покататься на виртуальных аттракционах. Затем попадаете в торговый центр и весело проводите время за шопингом. А потом общаетесь в непринужденной обстановке виртуального кафе.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, люди смогут не просто просматривать контент, как это происходит сейчас, а буквально находиться в нем.

Чем отличается метавселенная от онлайн-игры?

Любая виртуальная игра — это своего рода цифровой остров. Вы заходите в игру, создаете персонажа и следуете правилам. Но ваш персонаж не может переместиться из одной игры в другую, вы не можете покинуть цифровой остров.

Метавселенная должна исправить эту ситуацию. Там ваш цифровой двойник сможет перемещаться из одной игры в другую, из одного сервиса в другой. Все должно быть в одном пространстве, в одной метавселенной. Как это будет выглядеть на практике, пока не совсем понятно.

Компании хотят, чтобы люди смогли «жить» в метавселенной. Проводили там рабочие совещания, смотрели сериалы, играли в игры и находили новых знакомых. Поэтому разработчики думают над тем, как объединить разные платформы и сервисы в одну общую систему.

Какие метавселенные уже существуют?

Microsoft Mesh. Это платформа для взаимодействия людей в смешанной реальности. Базовый сценарий — совместное виртуальное присутствие в переговорной комнате. Также Microsoft сотрудничает с Минобороны США: военные тренируются и управляют беспилотниками в очках виртуальной реальности. Вполне вероятно, что наработки из военной сферы перейдут в метавселенную.

Мета. Социальная платформа от Марка Цукерберга. Пользователи могут встречаться в конференц-залах, работать над совместными проектами, заниматься виртуальным фитнесом вместе с инструкторами, ходить на экскурсии.

Roblox. Эта платформа позволяет людям создавать свои собственные игры, а также играть в созданные другими пользователями игры. Можно строить дома, устраивать гонки, участвовать в различных симуляторах.

Decentraland. Состоит из виртуальных земельных участков, которые можно покупать и продавать. Пользователи зарабатывают там деньги на своем контенте, а бренды продают товары. В Decentraland проходят различные выступления, выставки, тренинги и семинары.

Как попасть в метавселенную?

Вам понадобятся устройства, поддерживающие технологию виртуальной реальности. Очки Oculus в среднем стоят около 15 тысяч гривен: в комплект входят два контроллера, чтобы в метавселенной можно было двигать руками. Шлем виртуальной реальности от Valve можно купить от 40 тысяч гривен.

В некоторые метавселенные можно попасть через приставку Xbox или PlayStation. Но это будет дополненная реальность, а не виртуальная, как в случае с шлемом. Стоит отметить, что движения аватаров в виртуальных мирах выглядят немного неестественно. Это связано с качеством контролеров — даже самые дорогие модели не могут передать точное движение рук или тела. Со временем, эту проблему исправят.

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Фото: Lecafedugeek, Getty Images

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