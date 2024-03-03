Медицинские осмотры работников: когда проходить и кто за них платит?

Периодичность и особенности медосмотров

Медицинские осмотры проводятся, чтобы всесторонне оценить состояние здоровья работников и определить, могут ли они выполнять свои трудовые обязанности. В Кодексе законов о труде Украины указано, что работодатель должен организовать проведение различных типов медосмотров для своих работников, а именно:

предварительные — при трудоустройстве для определения состояния здоровья работника и выявления профессиональных заболеваний, которые могли возникать ранее на предыдущих работах;

периодические — в течение трудовой деятельности для работников на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе с целью выявления ранних признаков острых и хронических профессиональных заболеваний. Такие медосмотры обеспечивают наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях действия вредных и опасных производственных факторов, а также помогают определить возможности работника продолжать работу;

ежегодные — обязательные для лиц, не достигших 21 года.

Отметим, что работодатель обязан за свои средства организовать проведение медицинских осмотров, а за время пребывания работника на обследовании должна сохраняться его должность и средний заработок. Об этом говорится в статьях 123 и 169 Кодекса законов о труде Украины.

Медосмотры на тяжелых и рискованных работах

Обязательные предварительные и периодические медосмотры проводятся для работников в следующих случаях:

на тяжелых работах — грузы, высокая температура или влажность, чрезмерная запыленность или загазованность воздуха, интенсивный шум, лучевая энергия и т.д;

если условия труда вредные и опасные — работа на высоте, в лесной охране, под землей, в газоспасательной службе и т.п;

в случае профессионального отбора — водолазные, аварийно-спасательные работы; работы, предусматривающие ношение огнестрельного оружия; работы по тушению пожаров; работы, связанные с применением взрывчатых материалов; работы на взрыво- и огнеопасных производствах и т. п;

на водительских должностях — при осмотре медики проводят опрос, который касается состояния здоровья, продолжительности сна, настроения и тому подобное.

Что будет, если не пройти медосмотр?

Согласно статье 46 Кодекса законов о труде Украины, за работодателем закреплено право отстранения работника от работы в случае отказа или уклонения от прохождения обязательных медосмотров. Также он имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности и обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы (статья 17 Закона Украины «Об охране труда»). Со своей стороны работодатель тоже может понести административную ответственность в виде штрафа за несвоевременность прохождения работниками обязательных медосмотров.

Обратите внимание!

Лица моложе 18 лет (при приеме на работу) и моложе 21 года (ежегодно, независимо от профессии и вида работ), не допускаются к работе без прохождения медосмотра. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, утвержден приказом № 46 Министерства здравоохранения от 31.03.1994 года.