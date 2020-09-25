Меняются правила вызова экстренной медицинской службы: на какой вызов скорая не приедет?

С 2021 года в Украине меняется порядок вызова скорой помощи. В Минздраве определили временной норматив приезда службы к пациенту. Сейчас только 31% вызовов ему соответствует. Чиновники планируют довести этот показатель в 2021 году до 60%, в 2022 году — до 75%, а в 2023-м — до 85%.

— В 2021 году меняется алгоритм диспетчеризации. Мы будем делить все вызовы на 4 категории: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это непосредственно влияет на время приезда скорой помощи. Если это критический вызов, то скорая должна быть практически мгновенно на месте, — обнадежил Степанов.

Таким образом, не приедет бригада по непрофильному вызову. В этом случае пациенту предоставят консультацию по телефону или направят к семейному врачу. К критическому вызову будут относиться те, что требуют немедленного реагирования и реанимационных мероприятий. Например, пациенты с признаками клинической смерти, обструкции дыхательных путей. Срочным вызовом посчитают тот, когда состояние человека потенциально серьезное, ему нужна скорая помощь на месте или неотложная транспортировка.

К категории безотлагательного вызова отнесли состояния, которые не несут угрозы для жизни, например, обострения хронических болезней.

Также в 2021 году вводится принцип «экстерриториальности». Это означает, что к пациенту должна приехать скорая помощь даже из другой области. Пациента берет та карета, которая ближе всего к нему находится, вне зависимости от места прописки.

Кроме того, поменяют маршрутизацию бригад скорой.

— Будет четкий маршрут, предусматривающий, в какое медицинское учреждение нужно везти пациента. Там его уже должны ждать и сразу безотлагательно оказывать помощь, — добавил Степанов.

Министр также пообещал, что в 2021 году планируется существенное повышение зарплат работникам скорых. Например, врачам до 20 тысяч гривен, фельдшерам — 15-17 тысяч.