Где отдохнуть в Одессе и области: четыре варианта

Отвлечься от суеты и шума, но не выезжать далеко за пределы города возможно. Рассказываем про лучшие предложения: экскурсии, туры выходного дня и интересные места.
- Где можно отдохнуть в Одессе и одесской области, отвлечься от суеты и шума большого города?
- Как и где можно отдохнуть на выходные, не уезжая далеко за пределы Одессы?
- Какие есть экскурсии, туры выходного дня, а так же интересные места для отдыха.
Мы расскажем об интересных местах и лучших предложениях.
Вилково-Пеликан-Тур
Приглашает вас посетить дельту Дуная, комплекс зелёного туризма «Пеликан».
Предлагает: Проживание, экскурсии, вкусную еду.
Комфортное проживание прямо на берегу Дуная в коттеджах Pelican-City (2-х, 3-х местные номера) и в гостевом доме (до 14 человек).
Водные прогулки в дельту Дуная и по каналам города. У Вас будет возможность насладиться уникальными пейзажами Вилково и Дуная, познакомиться с обитателями дельты, узнать историю жизни Липован! Вы сможете посетить знаменитый “0 км Дуная”, остров Ермаков, самую молодую сушу Европы, Дунайский биосферный заповедник, а также город на воде.
Необычную рыбную кухню. Многообразная история местного края находит отображение в уникальной кулинарии (дунайская уха, малосольная сельдь, голубцы с судаком, запечённая пикантная рыба, шашлык из сома, фиточай с местным мёдом и многое другое).
Компания проводит регулярные сборные туры из Одессы по программе «Дельта Дуная – 0 км» каждые выходные
- Сайт: www.pelican-danube-tour.com.ua
- Адрес:
- г. Одесса, пер. Некрасова, 2 .
- г. Вилково, ул. Б. Хмельницкого, 54.
- Телефоны: 067-489-01-69, 095-709-12-91
- Социальные сети: Инстаграмм @pelican.travel, Фэйсбук
Направление: База отдыха на берегу Дуная в Вилково. Туры выходного дня. Однодневные. Двухдневные. Многодневные туры. Индивидуальные экскурсии и водные прогулки.
Программа: Индивидуальные экскурсии по каналам Дуная, регулярные сборные экскурсионные туры из Одессы в Вилково, корпоративный отдых на Дунае, Зеленый туризм, рыбалка, фото-туры.
Тур выходного дня из Одессы «Дунайская дельта – 0 км»- включает рыбацкий пикник на островной зеленой стоянке «КВАКЕНБУРГ» или комплексе зеленого туризма «ПЕЛИКАН»
Предоставляем любые экскурсионные услуги по Украине
На сколько дней рассчитана программа: Программы индивидуальны. От 1 до 10 дней
Питание: Есть кафе на территории Базы.
Цены варьируются:
- на проживание от 300 грн/номер
- на индивидуальные экскурсии от 470 грн
- на регулярные сборные туры из Одессы на 1 день от 925 грн.
- Корпоративный отдых от 160 грн за человека.
Европейская сыроварня
Это новая, современная сыроварня, построенная по европейскому образцу, в сочетании новейшего и аутентичного оборудования из Голландии, с оригинальными голландскими технологиями и украинскими мастерами- сыроделами. Используются исключительно голландские живые закваски, которые придают сырам особенную неповторимость, текстуру и тонкий сырный вкус. Использование латексного и парафинового покрытия обеспечивает сыру правильное созревание, предоставляя ему возможность дышать.
Сыроварня имеет замкнутый цикл производства, от выращивания кормов для коров и телят, содержания голштино-фризского поголовья до переработки молочного сырья и получения конечного продукта – высококачественного натурального сыра.
Процесс сыроварения тщательно контролируется на каждом из этапов – от контроля качества входящего сырья, до готовой продукции в фирменном магазине, что гарантирует высокий уровень качества продукции и предоставляемых услуг.
- Сайт: eurosir.com.ua/tours/
- Адрес: с. Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, расположена в 12км от пгт. Затока и 75км от Одессы.
- Время работы: Без выходных.
- Экскурсии: с 11:00 до 17:00.
- Магазин на территории работает с 9:00 до 19:00.
- Телефоны: 067-01-01-105, 097-14-19-094
- Социальные сети: Facebook, Instagram
Направление: Основным направлением деятельности Европейской сыроварни является производство высококачественного натурального сыра.
Программа: Мы проводим увлекательные экскурсии по сыроварне, знакомим посетителей с процессом и секретами производства сыра, проводим дегустации сыров и сырных лакомств.
На сколько дней рассчитана программа: на 1 день
Дополнительные услуги
- Есть кафе, детская площадка, зоны отдыха и территория с животными, где можно покормить их, получить исчерпывающую информацию о содержании коров, их доении и т.п.
- Оборудован магазин, где у Вас будет возможность купить, понравившийся натуральный сыр и сувенирную продукцию.
- Проведение дегустаций по предварительной записи
Цены:
- Обзорная экскурсия. Длительность: 40-45 мин. 100 грн / чел
- Экскурсия с дегустацией-фуршет. Длительность: 45-50 мин. 170 грн / чел
- Экскурсия с дегустацией сыр+вино. Длительность1 час 20-30 мин. 350 грн / чел
- Дети до 6 лет – бесплатно
- Дети от 6 до 14 лет – скидка 50 грн
Бюро путешествий «Семья»
Бюро путешествий «Семья» на туристическом рынке 5 лет. Основные направления – автобусные туры выходного дня в Украине и Европе. Основное отличие от конкурентов в этом сегменте – организация отдыха семейного типа, с индивидуальным подходом к каждому участнику тура независимо от возраста. Действуют программы лояльности для постоянных клиентов и различные акционные предложения. Существуют скидки для корпоративных групп.
- Сайт: turodessa.com.ua
- Адрес: г. Одесса, ул. Жуковского, 4
- Время работы: с 10:00 до 18:00 (без обеда)
- Телефоны: +38 097-367-41-32, +38 050-534-59-39
- Социальные сети: Фейсбук, Инстаграмм, Телеграм
Направление: Туры выходного дня по Украине и Европе
На сколько дней рассчитана программа: 1-2 дня
Цены: От 450 грн
Программы:
- 2-дневные туры из Одессы:
- Букский каньон + парк «Александрия»
- Черкасская область, каньон Буки – безлюдье, покой и головокружительная красота… На окраине Белой Церкви, в часе езды от Киева, расположилось уникальное творение человеческих рук и природы – дендрологический парк «Александрия». Также в этом туре вас ждет знакомство с удивительным миром спортивных лошадей – посещение международного конно-спортивного клуба «Аллюр» в Жашкове, прогулка по живописному Букскому каньону и пикник на берегу реки Горный Тикич.
- Степные сокровища: Херсон + Аскания-Нова
- Вилково и поход на каяках по реке Турунчук
- 1-дневные туры из Одессы:
- Умань «Софиевский парк».
- Николаевский зоопарк + Устрицы Скифии.
- Лебедевка: от 0 км до Сольпрома.
- FISH-ТУР на Дашкины пруды.
- Нью-Васюки + озеро Белое.
- Европейская сыроварня + отдых в Затоке.
- Кинбурнская коса.
Дополнительные услуги: Страхование, высшее образование в Польше, подготовительные курсы польского языка
JAZZ YACHTING
Выходя в море, забываешь о городской суете и отдыхаешь душой. Это хорошая идея для празднования дня рождения или других торжеств; девичников; яркой летней фотосессии; встречи рассвета в море; купания вдали от берега в лучах закатного солнца.
А тренировки по управлению парусной яхтой могут стать новым хобби. Небольшая и доступная ретро яхта, деревянная шхуна с алыми парусами, современный катамаран Lagoon и много других вариантов. Подберем судно для маленьких и больших компаний по цене от капитана.
Наши яхты и катамараны выходят с Морвокзала и Черноморского яхт клуба (рядом с пляжем Отрада). Для бронирования необходимо внести частичную предоплату.
Во время морской прогулки создаются вдохновляющие летние воспоминания, которые будут греть ещё долго.
- Сайт: jazz-yachting.od.ua
- Адреса:
- Черноморский яхт клуб (Пляж Отрада, 17),
- Морвокзал (ул. Приморская, 6).
- Время работы: Прогулка на яхте возможна в любое время.
- Телефон: +38 063-609-43-45
- Социальные сети https://t.me/jazz_yachting, https://www.facebook.com/jazz.yachting/, https://www.instagram.com/jazz.yachting
Направление: Прогулки на парусных яхтах.
Программа:
- Аренда парусных яхт и катамаранов с купанием в открытом море.
- Прогулки на яхте на закате и рассвете.
- Услуги фотографа с внушительным портфолио.
- Возможность заказать доставку еды на яхту.
Дополнительные услуги: Подарочные сертификаты
Питание: Есть возможность заказать доставку еды на яхту.
На сколько дней рассчитана программа: От 1 часа
Цены:
- Двухчасовая прогулка в составе группы на закате – 470 грн с человека.
- Двухчасовая прогулка в составе группы на рассвете – 550 грн с человека.
- Аренда яхты или катамарана – от 1350 грн/час за всю яхту. Большой выбор яхт.
- Фотосессия на яхте + 1000 грн/час к стоимости прогулки.
- Тренировка по управлению парусной яхтой – 700 грн с человека за 2 часа.
- Заказ еды на яхту от 100 грн.