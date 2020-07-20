Новости Одессы и Одесской области

Где отдохнуть в Одессе и области: четыре варианта

Где отдохнуть в Одессе и области: четыре варианта

Отвлечься от суеты и шума, но не выезжать далеко за пределы города возможно. Рассказываем про лучшие предложения: экскурсии, туры выходного дня и интересные места.

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  • Где можно отдохнуть в Одессе и одесской области, отвлечься от суеты и шума большого города?
  • Как и где можно отдохнуть на выходные, не уезжая далеко за пределы Одессы?
  • Какие есть экскурсии, туры выходного дня, а так же интересные места для отдыха.

Мы расскажем об интересных местах и лучших предложениях.

Вилково-Пеликан-Тур

лого Пеликан-ТурПриглашает вас посетить дельту Дуная, комплекс зелёного туризма «Пеликан».

Предлагает: Проживание, экскурсии, вкусную еду.

Комфортное проживание прямо на берегу Дуная в коттеджах Pelican-City (2-х, 3-х местные номера) и в гостевом доме (до 14 человек).

Водные прогулки в дельту Дуная и по каналам города. У Вас будет возможность насладиться уникальными пейзажами Вилково и Дуная, познакомиться с обитателями дельты, узнать историю жизни Липован! Вы сможете посетить знаменитый “0 км Дуная”, остров Ермаков, самую молодую сушу Европы, Дунайский биосферный заповедник, а также город на воде.

пеликаны

Необычную рыбную кухню. Многообразная история местного края находит отображение в уникальной кулинарии (дунайская уха, малосольная сельдь, голубцы с судаком, запечённая пикантная рыба, шашлык из сома, фиточай с местным мёдом и многое другое).

Вилково-Пеликан-Тур
Вилково-Пеликан-Тур
Вилково-Пеликан-Тур
Вилково-Пеликан-Тур

Компания проводит регулярные сборные туры из Одессы по программе «Дельта Дуная – 0 км» каждые выходные

  • Сайт: www.pelican-danube-tour.com.ua
  • Адрес:
    • г. Одесса, пер. Некрасова, 2 .
    • г. Вилково, ул. Б. Хмельницкого, 54.
  • Телефоны:  067-489-01-69, 095-709-12-91
  • Социальные сети:  Инстаграмм @pelican.travel,  Фэйсбук 

Направление:  База отдыха на берегу Дуная в Вилково. Туры выходного дня. Однодневные. Двухдневные. Многодневные туры. Индивидуальные экскурсии и водные прогулки.

Программа:  Индивидуальные экскурсии по каналам Дуная, регулярные сборные экскурсионные туры из Одессы в Вилково, корпоративный отдых на Дунае, Зеленый туризм, рыбалка, фото-туры.

Тур выходного дня из Одессы «Дунайская дельта – 0 км»- включает рыбацкий пикник на островной зеленой стоянке «КВАКЕНБУРГ»  или комплексе зеленого туризма  «ПЕЛИКАН»

Предоставляем любые экскурсионные услуги по Украине

На сколько дней рассчитана программа:  Программы индивидуальны.  От 1 до 10 дней

Питание: Есть кафе на территории Базы.

Цены варьируются:

  • на проживание от 300 грн/номер
  • на индивидуальные экскурсии от 470 грн
  • на регулярные сборные туры из  Одессы на 1 день от 925 грн.
  • Корпоративный отдых от 160 грн за человека.

 

Европейская сыроварня

Европейская сыроварня, ШабоЭто новая, современная сыроварня, построенная по европейскому образцу, в сочетании новейшего и аутентичного оборудования из Голландии, с оригинальными голландскими технологиями и украинскими мастерами- сыроделами. Используются исключительно голландские живые закваски, которые придают сырам особенную неповторимость, текстуру и тонкий сырный вкус. Использование латексного и парафинового покрытия обеспечивает сыру правильное созревание, предоставляя ему возможность дышать.

Сыроварня имеет замкнутый цикл производства, от выращивания кормов для коров и телят, содержания голштино-фризского поголовья до переработки молочного сырья и получения конечного продукта – высококачественного натурального сыра.

Европейская сыроварня, Шабо

Процесс сыроварения тщательно контролируется на каждом из этапов – от контроля качества входящего сырья, до готовой продукции в фирменном магазине, что гарантирует высокий уровень качества продукции и предоставляемых услуг.

Европейская сыроварня, Шабо
Европейская сыроварня, Шабо
Европейская сыроварня, Шабо
Европейская сыроварня, Шабо
  • Сайт: eurosir.com.ua/tours/
  • Адрес:   с. Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, расположена в 12км от пгт. Затока и 75км от Одессы.
  • Время работы: Без выходных.
  • Экскурсии: с 11:00 до 17:00.
  • Магазин на территории работает с 9:00 до 19:00.
  • Телефоны: 067-01-01-105, 097-14-19-094
  • Социальные сети: Facebook, Instagram

Направление:  Основным направлением деятельности Европейской сыроварни является производство высококачественного натурального сыра.

Программа:  Мы проводим увлекательные экскурсии по сыроварне, знакомим посетителей с процессом и секретами производства сыра, проводим дегустации сыров и сырных лакомств.

дегустация

На сколько дней рассчитана программа: на 1 день

Дополнительные услуги   

  • Есть кафе, детская площадка, зоны отдыха и территория с животными, где можно покормить их, получить исчерпывающую информацию о содержании коров, их доении и т.п.
  • Оборудован магазин, где у Вас будет возможность купить, понравившийся натуральный сыр и сувенирную продукцию.
  • Проведение дегустаций по предварительной записи

Цены:    

  • Обзорная экскурсия. Длительность: 40-45 мин. 100 грн / чел
  • Экскурсия с дегустацией-фуршет. Длительность: 45-50 мин. 170 грн / чел
  • Экскурсия с дегустацией сыр+вино.  Длительность1 час 20-30 мин. 350 грн / чел
  • Дети до 6 лет – бесплатно
  • Дети от 6 до 14 лет – скидка 50 грн

 

Бюро путешествий «Семья»

Бюро путешествий «Семья»Бюро путешествий «Семья» на туристическом рынке 5 лет. Основные направления – автобусные туры выходного дня в Украине и Европе. Основное отличие от конкурентов в этом сегменте – организация отдыха семейного типа, с индивидуальным подходом к каждому участнику тура независимо от возраста. Действуют программы лояльности для постоянных клиентов и различные акционные предложения. Существуют скидки для корпоративных групп.

Умань - парк Софиевка
Сплав на каяках р. Турунчук
Парк Александрия
Белое озеро, Маяки

Направление:  Туры выходного дня по Украине и Европе

На сколько дней рассчитана программа:  1-2 дня

Цены:  От 450 грн

Программы:

  • 2-дневные туры из Одессы:
    • Букский каньон + парк «Александрия»
    • Черкасская область, каньон Буки – безлюдье, покой и головокружительная красота… На окраине Белой Церкви, в часе езды от Киева, расположилось уникальное творение человеческих рук и природы – дендрологический парк «Александрия». Также в этом туре вас ждет знакомство с удивительным миром спортивных лошадей – посещение международного конно-спортивного клуба «Аллюр» в Жашкове, прогулка по живописному Букскому каньону и пикник на берегу реки Горный Тикич.
    • Степные сокровища: Херсон + Аскания-Нова
    • Вилково и поход на каяках по реке Турунчук
  • 1-дневные туры из Одессы:
    • Умань «Софиевский парк».
    • Николаевский зоопарк + Устрицы Скифии.
    • Лебедевка: от 0 км до Сольпрома.
    • FISH-ТУР на Дашкины пруды.
    • Нью-Васюки + озеро Белое.
    • Европейская сыроварня + отдых в Затоке.
    • Кинбурнская коса.

Дополнительные услуги:  Страхование, высшее образование в Польше, подготовительные курсы польского языка

 

JAZZ YACHTING

JAZZ YACHTINGВыходя в море, забываешь о городской суете и отдыхаешь душой. Это хорошая идея для празднования дня рождения или других торжеств; девичников; яркой летней фотосессии; встречи рассвета в море; купания вдали от берега в лучах закатного солнца.

А тренировки по управлению парусной яхтой могут стать новым хобби. Небольшая и доступная ретро яхта, деревянная шхуна с алыми парусами, современный катамаран Lagoon и много других вариантов. Подберем судно для маленьких и больших компаний по цене от капитана.

 

Аренда яхт в Одессе
Девичник на яхте в Одессе
JAZZ YACHTING

Наши яхты и катамараны выходят с Морвокзала и Черноморского яхт клуба (рядом с пляжем Отрада). Для бронирования необходимо внести частичную предоплату.

Во время морской прогулки создаются вдохновляющие летние воспоминания, которые будут греть ещё долго.

  • Сайт: jazz-yachting.od.ua
  • Адреса:
    • Черноморский яхт клуб (Пляж Отрада, 17),
    • Морвокзал (ул. Приморская, 6).
  • Время работы: Прогулка на яхте возможна в любое время.
  • Телефон: +38 063-609-43-45
  • Социальные сети          https://t.me/jazz_yachting, https://www.facebook.com/jazz.yachting/, https://www.instagram.com/jazz.yachting

Направление: Прогулки на парусных яхтах.

Программа:

  • Аренда парусных яхт и катамаранов с купанием в открытом море.
  • Прогулки на яхте на закате и рассвете.
  • Услуги фотографа с внушительным портфолио.
  • Возможность заказать доставку еды на яхту.

Дополнительные услуги: Подарочные сертификаты

JAZZ YACHTING

Питание: Есть возможность заказать доставку еды на яхту.

На сколько дней рассчитана программа: От 1 часа

Цены:

  • Двухчасовая прогулка в составе группы на закате – 470 грн с человека.
  • Двухчасовая прогулка в составе группы на рассвете – 550 грн с человека.
  • Аренда яхты или катамарана – от 1350 грн/час за всю яхту. Большой выбор яхт.
  • Фотосессия на яхте + 1000 грн/час к стоимости прогулки.
  • Тренировка по управлению парусной яхтой – 700 грн с человека за 2 часа.
  • Заказ еды на яхту от 100 грн.
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