Где отдохнуть в Одессе и области: четыре варианта

Отвлечься от суеты и шума, но не выезжать далеко за пределы города возможно. Рассказываем про лучшие предложения: экскурсии, туры выходного дня и интересные места.

Где можно отдохнуть в Одессе и одесской области, отвлечься от суеты и шума большого города?

Как и где можно отдохнуть на выходные, не уезжая далеко за пределы Одессы?

Какие есть экскурсии, туры выходного дня, а так же интересные места для отдыха.

Мы расскажем об интересных местах и лучших предложениях.

Вилково-Пеликан-Тур

Приглашает вас посетить дельту Дуная, комплекс зелёного туризма «Пеликан».

Предлагает: Проживание, экскурсии, вкусную еду.

Комфортное проживание прямо на берегу Дуная в коттеджах Pelican-City (2-х, 3-х местные номера) и в гостевом доме (до 14 человек).

Водные прогулки в дельту Дуная и по каналам города. У Вас будет возможность насладиться уникальными пейзажами Вилково и Дуная, познакомиться с обитателями дельты, узнать историю жизни Липован! Вы сможете посетить знаменитый “0 км Дуная”, остров Ермаков, самую молодую сушу Европы, Дунайский биосферный заповедник, а также город на воде.

Необычную рыбную кухню. Многообразная история местного края находит отображение в уникальной кулинарии (дунайская уха, малосольная сельдь, голубцы с судаком, запечённая пикантная рыба, шашлык из сома, фиточай с местным мёдом и многое другое).

Компания проводит регулярные сборные туры из Одессы по программе «Дельта Дуная – 0 км» каждые выходные

Сайт : www.pelican-danube-tour.com.ua

: www.pelican-danube-tour.com.ua Адрес : г. Одесса, пер. Некрасова, 2 . г. Вилково, ул. Б. Хмельницкого, 54.

: Телефоны : 067-489-01-69, 095-709-12-91

: 067-489-01-69, 095-709-12-91 Социальные сети: Инстаграмм @pelican.travel, Фэйсбук

Направление: База отдыха на берегу Дуная в Вилково. Туры выходного дня. Однодневные. Двухдневные. Многодневные туры. Индивидуальные экскурсии и водные прогулки.

Программа: Индивидуальные экскурсии по каналам Дуная, регулярные сборные экскурсионные туры из Одессы в Вилково, корпоративный отдых на Дунае, Зеленый туризм, рыбалка, фото-туры.

Тур выходного дня из Одессы «Дунайская дельта – 0 км»- включает рыбацкий пикник на островной зеленой стоянке «КВАКЕНБУРГ» или комплексе зеленого туризма «ПЕЛИКАН»

Предоставляем любые экскурсионные услуги по Украине

На сколько дней рассчитана программа: Программы индивидуальны. От 1 до 10 дней

Питание: Есть кафе на территории Базы.

Цены варьируются:

на проживание от 300 грн/номер

на индивидуальные экскурсии от 470 грн

на регулярные сборные туры из Одессы на 1 день от 925 грн.

Корпоративный отдых от 160 грн за человека.

Европейская сыроварня

Это новая, современная сыроварня, построенная по европейскому образцу, в сочетании новейшего и аутентичного оборудования из Голландии, с оригинальными голландскими технологиями и украинскими мастерами- сыроделами. Используются исключительно голландские живые закваски, которые придают сырам особенную неповторимость, текстуру и тонкий сырный вкус. Использование латексного и парафинового покрытия обеспечивает сыру правильное созревание, предоставляя ему возможность дышать.

Сыроварня имеет замкнутый цикл производства, от выращивания кормов для коров и телят, содержания голштино-фризского поголовья до переработки молочного сырья и получения конечного продукта – высококачественного натурального сыра.

Процесс сыроварения тщательно контролируется на каждом из этапов – от контроля качества входящего сырья, до готовой продукции в фирменном магазине, что гарантирует высокий уровень качества продукции и предоставляемых услуг.

Сайт: eurosir.com.ua/tours/

eurosir.com.ua/tours/ Адрес: с. Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, расположена в 12км от пгт. Затока и 75км от Одессы.

с. Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, расположена в 12км от пгт. Затока и 75км от Одессы. Время работы: Без выходных.

Без выходных. Экскурсии: с 11:00 до 17:00.

с 11:00 до 17:00. Магазин на территории работает с 9:00 до 19:00.

на территории работает с 9:00 до 19:00. Телефоны: 067-01-01-105, 097-14-19-094

067-01-01-105, 097-14-19-094 Социальные сети: Facebook, Instagram

Направление: Основным направлением деятельности Европейской сыроварни является производство высококачественного натурального сыра.

Программа: Мы проводим увлекательные экскурсии по сыроварне, знакомим посетителей с процессом и секретами производства сыра, проводим дегустации сыров и сырных лакомств.

На сколько дней рассчитана программа: на 1 день

Дополнительные услуги

Есть кафе, детская площадка, зоны отдыха и территория с животными, где можно покормить их, получить исчерпывающую информацию о содержании коров, их доении и т.п.

Оборудован магазин, где у Вас будет возможность купить, понравившийся натуральный сыр и сувенирную продукцию.

Проведение дегустаций по предварительной записи

Цены:

Обзорная экскурсия. Длительность: 40-45 мин. 100 грн / чел

Экскурсия с дегустацией-фуршет. Длительность: 45-50 мин. 170 грн / чел

Экскурсия с дегустацией сыр+вино. Длительность1 час 20-30 мин. 350 грн / чел

Дети до 6 лет – бесплатно

Дети от 6 до 14 лет – скидка 50 грн

Бюро путешествий «Семья»

Бюро путешествий «Семья» на туристическом рынке 5 лет. Основные направления – автобусные туры выходного дня в Украине и Европе. Основное отличие от конкурентов в этом сегменте – организация отдыха семейного типа, с индивидуальным подходом к каждому участнику тура независимо от возраста. Действуют программы лояльности для постоянных клиентов и различные акционные предложения. Существуют скидки для корпоративных групп.

Сайт: turodessa.com.ua

turodessa.com.ua Адрес: г. Одесса, ул. Жуковского, 4

г. Одесса, ул. Жуковского, 4 Время работы: с 10:00 до 18:00 (без обеда)

Телефоны: +38 097-367-41-32, +38 050-534-59-39

Социальные сети: Фейсбук, Инстаграмм, Телеграм

Направление: Туры выходного дня по Украине и Европе

На сколько дней рассчитана программа: 1-2 дня

Цены: От 450 грн

Программы:

2-дневные туры из Одессы: Букский каньон + парк «Александрия» Черкасская область, каньон Буки – безлюдье, покой и головокружительная красота… На окраине Белой Церкви, в часе езды от Киева, расположилось уникальное творение человеческих рук и природы – дендрологический парк «Александрия». Также в этом туре вас ждет знакомство с удивительным миром спортивных лошадей – посещение международного конно-спортивного клуба «Аллюр» в Жашкове, прогулка по живописному Букскому каньону и пикник на берегу реки Горный Тикич. Степные сокровища: Херсон + Аскания-Нова Вилково и поход на каяках по реке Турунчук

1-дневные туры из Одессы: Умань «Софиевский парк». Николаевский зоопарк + Устрицы Скифии. Лебедевка: от 0 км до Сольпрома. FISH-ТУР на Дашкины пруды. Нью-Васюки + озеро Белое. Европейская сыроварня + отдых в Затоке. Кинбурнская коса.



Дополнительные услуги: Страхование, высшее образование в Польше, подготовительные курсы польского языка

JAZZ YACHTING

Выходя в море, забываешь о городской суете и отдыхаешь душой. Это хорошая идея для празднования дня рождения или других торжеств; девичников; яркой летней фотосессии; встречи рассвета в море; купания вдали от берега в лучах закатного солнца.

А тренировки по управлению парусной яхтой могут стать новым хобби. Небольшая и доступная ретро яхта, деревянная шхуна с алыми парусами, современный катамаран Lagoon и много других вариантов. Подберем судно для маленьких и больших компаний по цене от капитана.

Наши яхты и катамараны выходят с Морвокзала и Черноморского яхт клуба (рядом с пляжем Отрада). Для бронирования необходимо внести частичную предоплату.

Во время морской прогулки создаются вдохновляющие летние воспоминания, которые будут греть ещё долго.

Сайт: jazz-yachting.od.ua

jazz-yachting.od.ua Адреса: Черноморский яхт клуб (Пляж Отрада, 17), Морвокзал (ул. Приморская, 6).

Время работы: Прогулка на яхте возможна в любое время.

Прогулка на яхте возможна в любое время. Телефон: +38 063-609-43-45

+38 063-609-43-45 Социальные сети https://t.me/jazz_yachting, https://www.facebook.com/jazz.yachting/, https://www.instagram.com/jazz.yachting

Направление: Прогулки на парусных яхтах.

Программа:

Аренда парусных яхт и катамаранов с купанием в открытом море.

Прогулки на яхте на закате и рассвете.

Услуги фотографа с внушительным портфолио.

Возможность заказать доставку еды на яхту.

Дополнительные услуги: Подарочные сертификаты

Питание: Есть возможность заказать доставку еды на яхту.

На сколько дней рассчитана программа: От 1 часа

Цены: