Мария Тернова — бухгалтер с множеством профессий

Днем трудилась, вечерами училась

В своем роду она не первый бухгалтер. Еще ее дедушка по материнской линии Иван Черный работал счетоводом в сельской артели, а дядя Христофор Пашковский — главбухом в Сельпо.

В семье Филиппа и Любови Терновых из села Ясеново Второе было семеро детей: двое мальчиков и пять девочек.

Старшая из сестер Мария 15-летней уже трудилась земледельцем на строительстве Заплазского сахарного завода. Изоляторщицей чинила теплотрассу, потом разнорабочей, а окончив вечернюю школу и курсы, — лаборантом на сахароварне.

Как-то девушку отправили на Одесский сахарно-рафинадный завод повышать квалификацию и, как способного специалиста, оставили там работать. Пять лет Мария была лаборантом готовой продукции, успев закончить планово-экономическое отделение пищевого техникума. Днем трудилась, а по вечерам осваивала «дебет-кредит». Но из-за аллергии на сахарную пыль врачи посоветовали ей сменить профессию и подлечиться. Тогда молодая женщина отправилась в Пицунду, где работала в Доме творчества. Целебные сосновый бор и морская гладь помогли Марии преодолеть недуг. Через год вернувшись в Одессу, она устроилась в бухгалтерию Одесского сельхозинститута.

Приветливой Филипповне — стихи от доцента

В течение 35 лет Мария Терновая трудилась в институтской бухгалтерии. Получив высшее образование по специальности «Учет и аудит», часто подменяла и главного бухгалтера.

В вузе с теплотой вспоминают доброжелательную и приветливую Филипповну — так любезно именовали Марию Тернову коллеги и студенты. На свое 80-летие, которое красивая бабушка праздновала 28 июня, от доцента Олеся Савченко получила в подарок книгу «С любовью к Вам», в которой автор зарифмовал свои воспоминания о людях, с которыми работал. Есть там посвящение и самой юбилярше.

Кроме институтских хлопот Мария Филипповна занималась еще и общественными делами, и несколько раз избиралась депутатом Суворовского района. Она трепетно хранит различные удостоверения с многочисленными наградами за плодотворный труд.

Официально Мария Филипповна трудилась в институте до 2007 года, а еще десяток лет — в другом учреждении. Сейчас женщина с радостью откликается на просьбы бизнесменов решить бухгалтерские вопросы на их предприятиях.

Не заметила, как пришла старость

— За работой и не почувствовала, как постарела. Хотя физически и духовно чувствую себя на шестьдесят, — говорит Мария.

И выглядит Мария Терновая модно, моложаво и изысканно. Может любую обновку «подогнать» на швейной машинке под свою стройную фигуру. Чудо-технику, которая до сих пор исправно работает, ей на свадьбу подарил дядя Христофор. Поэтому в молодости Мария Филипповна подрабатывала еще и модисткой.

Частенько нарядная бабушка наведывается в село навестить родственников и поклониться родительским могилам. Она может часами рассказывать о пережитом, родственников, друзей детства, ведь никогда не порывала связей с родным краем. Недавно женщина гостила в семье Сергея Паровика, который устроил для школьной подруги своего отца юбилейные торжества на берегу милой ей живописной реки Кодымы.

Погостив, Мария Филипповна снова поспешила в Одессу. В свои почтенные годы она опекает Аню — родную племянницу с инвалидностью, дочь сестры Нины. Ежедневно наведывается к ней в больницу. Привозит еду, помогает. И в течение многих лет поддерживает свою ясеневско-одесскую родню.