Мало мест для беженцев и бизнес безработных украинок: обзор первых полос ведущих мировых изданий

«Одесская жизнь» представляет вниманию своих читателей очередной дайджест мировой прессы о войне в Украине. Да-да, эта тема до сих пор не сходит с первых полос ведущих западных и не только газет и журналов. Итак, что привлекло внимание иностранной прессы 5 августа 2022 года?

Великобритания. The Guardian – «Владимир Путин делает ставку на несостоятельность – и тяжелую зиму».

Вторжение Владимира Путина в Украину привело Великобританию к рецессии, которая продлится больше года, а инфляция превысит 13%, предупредил Банк Англии, повышая процентные ставки в шестой раз подряд.

Financial Times также сообщает, что Британии грозит затяжная рецессия с сильнейшим снижением уровня жизни за более чем 60 лет после того, как Банк Англии повысил процентные ставки. В нем говорится, что экономический спад будет длиться 15 месяцев, а инфляция должна достигнуть 13%, и речь идет о том, что перспективы хуже, чем для США и ЕС, поскольку домохозяйства более подвержены риску повышения цен на энергоносители, чем в США, и менее защищены государственными мерами, чем в еврозоне.

Франция. Libération – «Европа – не единственная цель российского империализма». Интервью Кэтрин Колонна, министра иностранных дел Франции.

Украина, Тайвань, Африка… Министр иностранных дел дает анализ основных кризисов, сотрясающих планету.

По мнению Кэтрин Колонна, россия ведет «всеобъемлющую и гибридную» войну, которая направлена не только против Украины, но и бросает «вызов стабильности в мире и международном порядке».

Нидерланды. Trouw – Зерновое соглашение не снимает обеспокоенность голландского фермера в Украине.

Статья: «Места для украинцев заканчиваются, предупреждают муниципалы».

Если война в Украине затянется, муниципалитеты не смогут продолжать гарантировать прием беженцев из этой страны. «Если приток продолжится, это будет ужасно», – предупреждает глава Совета Безопасности Хьюберт Брюлс.

По словам Брюлса, Центральное агентство по приему лиц, ищущих убежища (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), должно также взять на себя прием беженцев из Украины. «Эта организация должна быть усилена, потенциал должен быть упорядочен как можно быстрее. Но я не вижу, чтобы это произошло в ближайшее время. Однако это лучшее решение на долгосрочную перспективу.

Долгосрочного плана для беженцев из Украины пока нет. В любом случае они могут оставаться в Нидерландах до марта 2023 года в соответствии с особым европейским соглашением. Но что будет в марте, неизвестно…

Муниципалитеты организовали 75 тысяч мест для беженцев из Украины.

Германия. F.A.Z. – «Пронзенный пулями»

Организация расследует военные преступления в Украине. Найти доказательства на контролируемых россией территориях особенно трудно.

Südwest Presse – «Критика Amnesty украинских войск».

Правозащитная организация Amnesty International обвиняет Украину в том, что она подчас ставит под угрозу гражданское население своими военными действиями. Amnesty пишет, что военные базы размещаются в населенных жилых районах, в том числе в школах и клиниках, чтобы отразить российские нападения. Украинская сторона подвергла критике отчет и обвинила Amnesty в причастности к российской пропагандистской кампании.

Швейцария. BLICK – «Готовьте вместо того, чтобы жаловаться. Безработные украинки открыли кейтеринговую компанию».

Подпись на фото: Татьяна Докторова (46 лет) и Оксана Сможенкова (45 лет) открыли свой бизнес.

США. WSJ – Украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту на юге Херсонской области, пытаясь перерезать линии поставок Москвы и готовясь к угрожающему контрнаступлению.

Arkansas Democrat-Gazette – «Обстрел вблизи АЭС вызывает обеспокоенность в Украине».

В четверг, 4 августа, российские войска обстреляли украинский город неподалеку от крупнейшей атомной электростанции в Европе (речь идет о Запорожской АЭС – ред.). Руководитель ядерной энергетики ООН предупреждает: бои вокруг этой площадки могут привести к катастрофической аварии.

Канада. WFP – «Канадские войска будут обучать украинских военных в Великобритании».

Канада отправляет военных инструкторов в Соединенное Королевство, чтобы помочь научить украинцев, как бороться с российскими войсками.

Об этом объявила накануне министр обороны Анита Ананд, заявив, что до 225 членов канадских вооруженных сил будут в конечном итоге базироваться в Британии в течение четырех месяцев. Там они вместе с коллегами из Британии, Нидерландов и Новой Зеландии будут обучать украинским военным основам военной службы.

Подготовил Сергей Чернявский