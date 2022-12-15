Ловушки в Херсоне; Жизнь беженцев: студентка и балерина – обзор мировых СМИ

Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине за середину декабря 2022 года.

США. «Arkansas Democrat-Gazette» — «Зеленский в Россию: убирайтесь к Рождеству

Лидер Украины требует оружие

Фото: Мужчина и женщина проходят мимо разрушенного войной здания в понедельник в прифронтовом городе Бахмут.

«The Sentinel-Record» — «Президент Украины снова давит на Запад для получения современного вооружения»

The Associated Press — В понедельник Владимир Зеленский снова оказывал давление на западных лидеров, чтобы они предоставили более передовое оружие, чтобы помочь его стране войны с Россией, и он повторил свои призывы к Российским войскам отойти из оккупированных областей Украины, предлагая Рождество как дату отступления.

Во время видеоконференции Зеленский сказал, принимая Германия и других лидеров Большая семерка промышленных государств: «Это было бы правильно начать вывод войск от территории Украины этого Рождества. Если Россия выведет свои войска с территории Украины, тогда будет обеспечено надежное прекращение боевых действий».

Он добавил: «Ответ из Москвы покажет, чего они там действительно хотят: либо дальнейшее противостояние с миром или окончательно прекращение агрессии».

Лидеры G-7 поддержали обращение Зеленского, о чем говорится в заявлении после встречи, что «Россия может прекратить эту войну немедленно из-за прекращения нападений на Украину и полного и безусловного вывода сил с территории Украины».

Кремль отверг все предварительные призывы прекратить захват земли в Украине. Не ответил и этот последний.

Две страны сейчас не принимают никакого участия в мирных переговорах, и конца не видно войне, которая идет 10-й месяц, убив и ранив десятки тысяч человек и оставив десятки украинских городов в руинах.

Россия незаконно аннексировала части восточной и южной Украины, включая Крымский полуостров в 2014 году, хотя не полностью контролирует их территорию – заявил Зеленский

«The Modesto Bee» – «Премьер-министр Украины призывает увеличить военную помощь для противодействия нападениям России»

Фото: Мужчина проходит мимо неразорвавшегося снаряда в воскресенье в Бахмуте, месте самых ожесточенных боев с российскими войсками, в Донецкой области.

Премьер-министр Украины требует ракетных батарей Patriot и других высокотехнологичных систем противовоздушной обороны, чтобы противостоять нападениям России, которые привели к сбою электроэнергии и водоснабжения для миллионов украинцев, что привело Европу к готовности новых беженцев.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил французской телерадиокомпании LCI, что кроме страданий украинцев Россия хочет затопить Европу новой волной украинских беженцев, продолжая удары по электростанциям и другой инфраструктуре.

Президент Польши сказал, что его страна уже наблюдала повышенный спрос на предоставление убежища беженцам из-за сочетания таких нападений в сочетании с морозной погодой в Украине.

«Количество беженцев в Польша поднялось (недавно) до 3 миллионов. Вероятно, это также означает увеличение их количества в Германии», Президент Польши Анджей Дуда об этом заявил после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайер в Берлине.

Миллионы украинцев скрылись после того, как Россия вторглась 24 февраля. Тысячи людей погибли и десятки городов и поселков по всей Украине были превращены в руины во время войны, которая длится уже десятый месяц. В понедельник Россия сосредоточила обстрелы снова в основном на восточных и южных регионах, которые президент России Владимир Путин пытается незаконно аннексировать.

Для защиты от дальнейших блекаутов Шмигаль повторил предыдущие украинские призывы к предоставлению ракет Patriot «земля-воздух» — очень сложная система. В течение интервью LCI, которое вышло в эфир в воскресенье вечером, он также просил больше немецких и французских систем противовоздушной обороны, пополнения о артиллерийских снарядов и современных боевых танков.

Организаторы во Франции ожидают более 45 стран и 20 международных институтов поучаствовать в Парижской конференции, которая начнется во вторник, чтобы собрать и координировать помощь водным ресурсам Украины, потребности в электроэнергии, еде, здоровье и транспорте в тяжелые зимние месяцы.

Снабжение Украины ракет Patriot ознаменовало бы большой прогресс в видах систем ПВО Запада, отправленных на помощь стране для отражения атак российской авиации. Поэтому далеко, ни одна страна не предложила их, и такой шаг, вероятно, означает эскалацию в войне против России.

«Record Searchlight» – «Зеленский снова давит Запад для получения передового вооружения»

Лидеры G-7: Россия может закончить войну, прекратив атаки и убрав войска.

Фото: Женщина проходит мимо жилого дома, поврежденного в результате российских обстрелов в Бахмуте, месте сильнейшего боя с российскими войсками, в Донецкой области, Украина

«Commercial-News» — «Уход от Украины был бы большой ошибкой»

«Carroll County Times» — «Россия использует старые украинские ракеты»

Некоторые являются фальшцилями, а другие несут современные боеголовки

Фото: Украинский эксперт в этом месяце исследует остатки российского оружия

использовали для нападения на Харьков.

КИЕВ, Украина—Вскоре после удара волны российских ракет по всей стране в октябре, представители украинской разведки заметили несколько странное в руинах.

Это были обломки Х-55 — дозвуковая крылатая ракета разработанная в 1970-х годах как носитель ядерной боеголовки. Боеголовка была удалена и добавлен балласт, сказал ген. Вадим Скибицкий, народный депутат Украины и шеф разведки.

«Fremont Tribune» — «Помощь украинским детям»

Фото: Студенты в классе демонстрируют одно из флисовых одеял, которые они изготовили для украинских семей.

Картер Хагельстиен и его одноклассники помогают детям из Украины.

Картер и другая молодежь района Хупер собирают большие подарочные пакеты для

Украинские дети и их семьи, чьи семьи недавно переселились в Норфолк, благодаря усилиям благотворительной организации.

«Они тяжело переживают время прямо сейчас», — сказал 13-летний Картер, о молодых беженцах. «Мы хотели подарить им одежду и игрушки и тому подобные вещи, чтобы они чувствовали себя как дома в штате Небраска».

Картер один из восьми учеников – все семи-восьмиклассники – в класс конфирмации преподобной Джуди Джонсон. Джонсон является пастором церкви св. Лютеранские церкви Павла и Елима в сельской местности Хупер.

«Они решили помочь Украинским школьникам, потому что это действительно задело их сердца. Они единогласно сказали, что хотят устроить украинским детям доброе Рождество» — говорит Джонсон.

«The New York Times» — «Норвегия начинает видеть русских шпионов повсюду»

Война в Украине и ряд инцидентов вызывают обеспокоенность чиновников

ТРОМСО, Норвегия. Оглядываясь назад, некоторые вещи о Хосе Джаммарии выглядят странными.

Во-первых, приглашенный исследователь в университете Тромсе, был якобы бразильским. Но он не мог говорить на португальском. Он самостоятельно финансировал свой визит, диковинку в академической среде, и даже планировал его продолжить — но он никогда не рассказывал о своих исследованиях.

Но он всегда помогал, даже предлагая перепланировать здание Центра исследования мира, где работал.

Это было до 24 октября, когда полиция безопасности Норвегии, PST, прибыла с ордером на обыск его кабинет. Через несколько дней они объявили о его аресте как россиянина шпиона по имени Михаил Микушин.

Новость вызвала шок в кампусе, говорит Марсел Дуглас, которая возглавляет Центр Peace Studies, исследующий проблемы безопасности и конфликтов. «Я начала видеть шпионов повсюду».

Так же и Норвегия, и большая часть остальной Европы тоже.

С почтаткой войны на Украине европейские страны насторожились, что Кремль эксплуатирует их открытость, чтобы углубить попытки шпионажа, диверсии и проникновения.

Микушин один из трех недавно арестованных в Европе россиян по подозрению в том, что они «нелегали» — шпионы, проникающие в местное общество для длительного шпионажа или вербовки. В июне стажер Международного уголовного суда, также с бразильским паспортом, был арестован в Гааге, его обвиняют в шпионаже в пользу России.

В конце ноября в Швеции поймали российскую пару обвиняемую в шпионаже. Есть и другие подозрительные случаи, появившиеся по всей Европе.

«Wall Street Journal» — Украина спешит возобновить электроснабжение после последней серии нападений России, а Зеленский разговаривает с Байденом и другими лидерами G-7 после серии дипломатических мер в выходные, направленные на усиление санкций против России

«Argus Leader» — «Разделенная жизнь: Мария Мельник описывает бегство из Украины»

Мария Мельник смогла безопасно покинуть свою родину в Украине в начале этого года и сейчас находится в своей бывшей принимающей семье в Абердине.

Студентка по обмену в 2013–2014 годах в Центральной средней школе в Абердине, Мельник поддерживала связь со своей принимающей семьей на протяжении многих лет, возвращаясь для визитов в Дин и Марион Марск и их дочерей Калли и Меган каждым летом. Ее последний визит был в январе, когда она была между работами.

Она вспоминает сотрудников службы безопасности, спрашивающих уверена ли, что хочет вернуться в Украину в январе, поскольку это не казалось безопасным. В то время она отмахнулась от беспокойства – все будет хорошо, подумала она.

Но менее чем через месяц все пошло не так. 23 февраля ей и ее соседу позвонил по телефону отец ее соседа по комнате, который был военным. Он советовал им упаковать сумку. Может случиться, сказал он.

Это было еще одним свидетельством того, что напряжение растет. Даже компания, в которой она работала, рассылала информацию о переезде во временные офисы.

«Я не воспринимала это серьезно», — сказала она. «Мы не думали, что это произойдет так быстро».

Но на следующее утро она проснулась от предрассветного взрыва. Мельник рассказала, что сначала подумала, что это сон, но потом услышала, как неподалеку лают собаки и включают свет в соседних зданиях. Она проверила свой телефон и нашла сообщение о начале войны.

«The News Virginian» – «Дале от дома»

Украинская балерина нашла временный дом в Ричмонде, выступая для «Щелкунчика»

РИЧМОНД. Когда начался 2022 год, Кристина Кадашевич наверняка не могла представить, что завершит год в Ричмонде, исполнив роль Феи сахарных слив (и две другие роли) в ежегодной праздничной феерии Ричмондского балета «Щелкунчик». Но тогда украинская балерина никогда не могла представить, что год так сложился бы.

Кадашевич прибыла на наше интервью в студию RichmondBallet на втором этаже, одетая в купальник, леггинсы и мягкие пухлые сапоги, чтобы ноги оставались теплыми.

Она начала, заранее извинившись за свой английский. «Мой английский не является идеальным», – сказала она, но это было действительно хорошо, а потом рассказала свою историю.

В феврале прошлого года, за день до того, как она должна была лететь в Париж, чтобы присоединиться к Киевскому Балету для гастролей в качестве приглашенной главной танцовщицы, российские войска вторглись в Украину. Вместо того, чтобы сесть на самолет в Париж, Кадашевич, ее 2-летний сын и ее родители были вынуждены покинуть свой дом в Харькове на востоке Украины с толпой сесть в поезд и эвакуироваться в более безопасную западную часть страны.

«Это было опасно, – сказала она, – и мы были напуганы».

Что они взяли с собой?

«Просто детские вещи, – сказала она с улыбкой, – и ребенок. Это все.»

Более трезво она вспоминала, как трудно было уходить из дома, не зная, когда они смогут вернуться.

Ты не знаешь, куда идешь. У вас нет ничего. Это странное ощущение».

Наконец, 33-летняя Кадашевич приняла тяжелое решение оставить свою семью и присоединиться к балетной труппе в Париже.

«Мне нужно было работать, потому что у меня нет практики», — сказала она. «Я

просто сидела и теряла свою профессию».

Я вспомнила, что недавно сказал мне художественный руководитель Стоунер Винслетт,

объясняя, почему танцоры RichmondBallet приложили немало усилий

продолжать танцевать, невзирая на пандемию.

«Танцоры похожи на олимпийских спортсменов; если вы лежите и не тренируетесь, ты теряешь свое мастерство», – сказала она.

Кадашевич занимается танцами с 9 лет и профессионально последние 15 лет. Она никогда не думала о другой работе, говоря, что танец принес ей интересный опыт, много путешествий и непревзойденную радость. «Балет дает тебе все».

Она покинула семью, думала, что скоро вернется. Месяц-два. Так не получилось, потому что война продолжалась.

«Milwaukee Journal Sentinel» — «Херсон тяжело расчищает ловушки, оставленные Россией»

Через месяц после освобождения жизни далеко от нормальной

Фото: Жители недавно освобожденного города Херсона на юге Украины набирают воду с берега Днепра

ХЕРСОН, Украина. В лоток для моющих средств в домашней херсонской стиральной машине была вставлена ручная граната.

Дорожный знак, который злысно направляет прохожих к смертоносному минному полю.

Полицейский участок, в котором якобы была камера пыток, но остается настолько заминированным, что бригады саперов даже не могут начать искать улики.

Херсон стремится расчистить ловушки, заставленные Россией. Жизнь далека от нормальной через месяц после выведения

Франция «Le Figaro» — «Макрон-Зеленский: альянс полон недоразумений»

Пока Париж во вторник организует международную конференцию в поддержку Украины, тесные отношения между президентами Франции и Украины, которые за год провели 43 прямых контакта, продолжают испытывать взлеты и падения.

Германия, «Deutsche Welle Russian Edition» — «ЕС намерен согласовать девятый пакет санкций против РФ»

Атмосфера последней в 2022 году состоявшейся в понедельник, 12 декабря, в Брюсселе встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС была далека от праздничного предрождественского настроения, уже витающего на улицах бельгийской столицы. Ведь министры должны были найти общую позицию по важным вопросам, серьезно влияющим на глобальную безопасность: новые санкции против России и Ирана, а также предоставление финансовой и военной помощи Украине.

«ЕС назначит спецпредставителя по контролю за санкциями против России»

Европейский Союз назначит спецпредставителя по санкциям в отношении России. Им станет бывший представитель ЕС в США Дэвид О’Салливан, сообщает в понедельник, 12 декабря, газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Его задачей станет обеспечение более строгого соблюдения во всем мире штрафных мер ЕС, введенных за войну против Украины.

«ЕС хочет добиться соблюдения санкций в Турции и Сербии»

Спецпредставитель ЕС по санкциям, как предполагается, будет следить за тем, чтобы страны типа Турции не позволяли России обходить европейские ограничения. Как отмечает издание, США и ЕС настаивают на том, чтобы Анкара приняла меры по поставке запрещенных товаров в Россию компаниями, пытающимися обойти жесткий контроль над экспортом промышленной и оборонной продукции. Кроме того, по словам собеседника FT, в фокусе внимания Брюсселя в этой связи оказались Сербия и ОАЭ.

По данным чиновника ЕС, решение об учреждении новой должности Еврокомиссия может принять уже 13 декабря. Дэвид О’Салливан может занять этот пост в январе 2023 года. В настоящее время Дэвид О’Салливан возглавляет аналитический центр Института международных и европейских дел в Ирландии.

Главы МИД стран Евросоюза 12 декабря обсуждают девятый пакет санкций против России. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в него будут включены около 200 российских компаний и физлиц, а также три банка.

Польша, Gazeta Wyborcza — Польша и Германия договорились о размещении немецких зенитных установок на территории Польши.

– Я нахожусь в Берлине, чтобы поблагодарить немецкие власти за решение послать системы Patriot для защиты Польши, – сказал Анджей Дуда во дворце Бельвю, берлинской резиденции главы Германии. Он добавил, что «Германия была и является крупным европейским государством, членом НАТО и нашим соседом». Он подчеркнул, что Польшу и Германию связывают «нити, вытекающие из общих интересов и истории». Его примирительный тон контрастировал с антигерманскими криками, произнесенными во время тура в Польшу главы PiS Ярослава Качиньского.

15 ноября после трагедии в Пшеводове близ Грубешова, где от обломков ракеты (вероятно украинской зенитной) погибли два человека, канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту Дуди отправить батарею зенитных ракет Patriot, чтобы защитить небо над Польшей. Министр национальной обороны Мариуш Блащак сначала с удовольствием принял предложение, но когда Ярослав Качиньский отверг эту идею медийным трюком, начал отказываться. Блащак заявил, что немцы должны отдавать патриотам не Польше, а Украине, на что Берлин не хотел соглашаться. Качиньский, в свою очередь, утверждал, что немецкие экипажи не будут сбивать российские ракеты, предполагая, что Берлин опасается таким образом оскорбить Москву.

Нидерланды. «Het Parool» — «Эвакуация из замерзающего Волчанска»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ