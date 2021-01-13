Непростые условия во время пандемии и помощь частных компаний, одной из которых является “Евротерминал”. Подробнее можно узнать в этой статье.

С начала 2021 года по всей Одессе планируется введение более строгих условий карантина. Ни для кого не секрет, что ограничения влияют не только на людей, но и на компании, работающие в сфере производства и предоставления сервисов и услуг – многие из них вынуждены прекратить работу на указанный в Постановлении Кабинета Министров период. А те, кому позволено продолжать активность как, например, в случае с ООО “Евротерминал”, вынуждены внедрять определенные ограничения с целью сохранения здоровья сотрудников и их семей, а также чтобы клиенты компании могли безопасно посещать здание без угрозы их здоровью.

В связи со сложившимися обстоятельствами, по словам генерального директора компании, на территории «Евротерминала» идет активная диспетчеризация почти всех видов транспорта, попадающего на портовую территорию. “Автомобили проходят оформление в тальманских окнах, после чего в «нулевом окне» порта они получают все документы. Для удобства мы построили один единый офис. Он рассчитан на 100 человек, которые там могут находиться одновременно, но в сегодняшних реалиях туда запускается не более 10 человек дабы во время пандемии все меры предосторожности были максимально соблюдены.”, – комментирует Александр Викторович Эйсмонт, директор компании “Евротерминал”.

Чем важен “Евротерминал” для Одессы и области

Привносить свой бесценный вклад в качественное функционирование логистики Одесской области компания “Евротерминал” начала еще в 2005 году. Именно тогда был создан “Сухой Порт” – огромный мультимодальный комплекс, решивший такие проблемы, как вывод грузового транспорта с улиц города, строительство накопительной площадки для грузовиков и создание диспетчеризации въезда в порт.

Сфера интересов ООО “Евротерминал” также охватывает и культурно-социальную и образовательную отрасли. Уже не первый год компания финансирует следующие проекты:

“Золотые Скрипки Одессы” – фестиваль скрипичной музыки, который ежегодно посещается тысячами зрителей из разных стран;

– фестиваль скрипичной музыки, который ежегодно посещается тысячами зрителей из разных стран; “Международное велоралли “100 километров по Поясу Славы”, в народе именуемое “Велосоткой” – традиционное локдаунспортивное мероприятие в честь Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков;

– традиционное локдаунспортивное мероприятие в честь Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков; “Субботняя STEM-школа” – общеобразовательный онлайн проект, дающий возможность развиваться и получать знания дома, что особенно актуально во время пандемии.

И это только часть проектов, развитию которых способствует “Евротерминал”. Самой важной проблемой на сегодня остается вирус SARS CoV-2, который безусловно влияет на образ жизни людей.

Какие ограничения вступили в силу в январе?

Согласно постановлению Кабинета Министров, в период с 8 по 24 января 2021 года, заведениям общепита (кафе и ресторанам) запрещается прием посетителей и работать они могут только посредством адресной доставки товаров. Культурно-развлекательные заведения смогут продолжить свою деятельность после 24 января. А любителям спорта и тренировок в спортзалах и бассейнах тоже придется повременить до отмены карантина. Учебные заведения, также, остаются закрытыми.

Тем, кто все таки будет продолжать свою деятельность, следует быть осторожнее и соблюдать рекомендации специалистов во избежание заражения вирусом. Ресторанам, например, работающим “на вынос”, следует сократить количество сотрудников, одновременно находящихся в помещении.

Именно такого мнения придерживается и компания “Евротерминал”. На территории компании тщательно проверяется наличие масок и дезинфекторов, а специальные сканеры на входе, позволяющие быстро измерить температуру и определить наличие или отсутствие маски на лице сотрудника, очень облегчают соблюдение карантинных мер. “Благодаря новым специальным сканерам, человек без маски или с повышенной температурой в порт никак не попадет”, – пояснил Александр Эйсмонт, директор ООО “Евротерминал”.

Стоит отметить, что, благодаря компании, через Красный Крест было профинансировано приобретение кислородной станции для аппаратов искусственной вентиляции легких и были приобретены костюмы для медицинских работников Одессы. Вдобавок ко всему, при помощи депутатов и Органов Самоорганизации населения, близлежащих к ООО “Евротерминал”, малоимущие и многодетные семьи были обеспечены базовыми продуктами питания.