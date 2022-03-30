Где искать необходимую информацию во время войны?

В последние несколько недель вся страна находится в состоянии постоянного интенсивного поиска. Потребности украинцев во время военного положения изменились, количество запросов стало больше, а актуальность найденной информации теряется очень быстро. Видимо, вы часто встречаете в ленте соцсетей посты о срочной потребности лекарств, жилья, бронежилетов или контакты волонтеров из конкретного города или области.

Особенность военного времени еще и в том, что многие из этих потребностей чрезвычайно срочны, а быстрый доступ к нужной информации, людям и ресурсам может буквально спасать жизнь.

Волонтеры, представители бизнесов и министерства уже создали немало удобных и важных информационных платформ, с помощью которых можно оперативно найти необходимые данные. Сохраните эти ссылки, чтобы под рукой всегда было самое важное.

ТОП 5 полезных ссылок для украинцев в условиях военного времени

Медицинская помощь. Команда One Health, консалтингового агентства по здравоохранению, собрала и оперативно обновляет базу по медицинской помощи для украинцев. Здесь найдете контакты врачей, консультирующих онлайн и по телефону, информацию о наличии инсулина и других жизненно необходимых лекарств в гуманитарных штабах, карту аптек, работающих советы и рекомендации для людей с особыми потребностями, например, для беременных.

Психологическая помощь. Онлайн-платформа «Расскажи мне» круглосуточно предоставляет украинцам бесплатную психологическую помощь. Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки или нуждаетесь в консультации с психотерапевтом или психиатром – оставьте заявку и ожидайте звонка от специалиста.

Волонтерские центры по всей стране. В этом документе собраны и пополняются данные и ссылки на волонтерские центры города Украины. Ищите название города и в случае необходимости связывайтесь с людьми рядом.

Жилье. Оперативная информация о свободном жилье, а также свежие запросы о поиске – на сайте Prykhystok. А вот здесь бесплатное жилье в Украине и заграница для внутренних переселенцев и беженцев.

Работа. Наличие оплачиваемой работы критично в первую очередь для внутренних переселенцев. Советуем начать поиск с телеграмм-канала «Работа во время войны» или с телеграмм бота от сервиса rabota.ua – @robotaua_now_bot

Кроме собранных выше ссылок, следует сохранить себе один из самых полных ресурсов с полезной информацией – Dopomoga Info. Сайт согласован с Министерством социальной политики, достаточно быстро обновляется и удобен в использовании. Здесь можно найти информацию по следующим направлениям:

Гуманитарная помощь (еда, лекарства, волонтерская помощь, работающие магазины и аптеки)

Движение транспорта и поиск авто, безопасная эвакуация и пересечение границы

Медицинская помощь и консультация врача

Психологическая поддержка и помощь взрослым и детям

Спасение животных

Помощь эвакуированным: жилье, помощь вещами, едой

Помощь за границей

Поиск пропавших

Банковские услуги

Работа в Украине и за рубежом

Онлайн образование для детей, студентов, книги

Юридическая помощь и нотариальные услуги

Изучение иностранных языков бесплатно

На главной странице сайта вы найдете список официальных государственных каналов коммуникации и новостную ленту с новыми возможностями и обновлениями в сфере социальной защиты в военное время.

Если же вы хотите предложить свою помощь тем, кто нуждается в Украине или за рубежом, советуем мониторить сайт https://potreba.org/ Здесь можно отреагировать на запрос от других людей, или же предложить что-то свое, разместив объявление.

Распространяйте эти ресурсы публично и отправляйте друзьям. Быстрый обмен информацией очень важен в современных условиях и приближает нас к победе. Слава Украине!