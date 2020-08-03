Лето на карантине: как проводят отпуск известные одесситы?

На улице уже август, но период отпусков в самом разгаре. И хотя пандемия внесла свои коррективы в планы летнего отдыха многих одесситов, каждый старается использовать это время с пользой. Известные одесситы рассказали журналистам «Одесской жизни», как и где отдыхают этим «необычным» летом.

Георгий Делиев, режиссер, актер, музыкант, художник:

В этом году как-то не складывается с отпуском. Во время карантина я успел снять сериал «Коронованный вирус». Его можно посмотреть на моем YouTube-канале. Затем я принял участие в съемках веб-сериала Владимира Нагорного «За вікном». Также уделил внимание домашнему хозяйству — занимался садом и огородом. Ну, а вначале июля мы с театральной командой «Маски» снова вернулись на сцену. Сейчас играем в «Маски» и «Летнем» театре Горсада. Если говорить о личном отдыхе, то свободное время люблю проводить на диком пляже вместе с семьей. Я и не против во время карантина путешествий за границу. Тем более, уже многие авиалинии открыты. Но, это при условии, что все будет безопасно и надежно.

Ирина Бирюкова, директор Одесской национальной научной библиотеки:

Я в настоящий длинный отпуск ходила лишь один раз и после такого опыта уже никогда не уходила надолго. И в этом году в отпуск не планирую. Наша библиотека была в простое два с половиной месяца, и после выхода из карантина нам нужно нагонять упущенную жизнь. Отпуск и в мирное время — не мое. Для отдыха и перезагрузки мне хватает несколько дней в году: весной на 8 Марта (9 марта у меня день рождения — делаю себе подарок), и летом — на День Конституции и на День Независимости. В уикэнд мы с семьей едем на море в Рассейку. Это мой любимый «курорт» с детства, мы часто проводили там время с мамой, папой и бабушкой. Была я на отдыхе и за границей, и путешествовала по Украине с друзьями. Такой отпуск помогает прекрасно провести время, узнать много нового о мире, людях и о себе. Но лучше всего мне на море, тут без вариантов…

Наталия Эртнова, генеральный продюсер Odessa Jazz Fest:

Отдых? В этом году? Шутка! Мечтаю куда-нибудь поехать в путешествие по Украине или, хотя бы, по Одесской области. Дача у друзей — пока что единственный и еженедельный отдых. Может на свой день рождения в Карпаты отправлюсь, но это еще не точно. Если откроют границы, то после Jazz Fest улечу куда-нибудь. В мае собиралась в Нью-Йорк, возможно туда и полечу.

Александр Бабич, историк и писатель:

Обычно мы с семьей не отдыхаем летом. Традиционно все большие семейные выезды переносятся на октябрь. Либо это поездки в санаторий, либо это мои любимые «покатушки» куда-то на яхте. Из-за карантина в этом году появилась возможность вырваться в морское путешествие летом. У моих друзей на Юге Турции стоят яхты, и обычно в начале весны мы их гоним в торону Одессы. А в этом году, из-за пандемии, мы смогли выехать только в июле. Это был классный отдых — купаешься в открытом море, ночуешь в маленьких бухтах и проникаешь в места, где ты никогда не был. Вот такой смачный и увлекательный летний «отпуск» у меня получился в водах Черного и Мраморного моря. Вернулся заряженный новыми идеями и с кучей энергии. Даже сразу начал работу над книгами.

Материалы подготовили Анастасия Епурь и Юлия Сущенко

Фото с Facebook-страниц героев