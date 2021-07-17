Каникулы: чем занять ребенка летом?

Летом у детей каникулы, а значит, появляется много свободного времени. «Одесская жизнь» узнавала, как правильно организовать досуг ребенка, чтобы этот период пошел ему на пользу.
На эту тему мы поговорили с клиническим психологом Александром Димитревичем.
Безопасность и контроль
Летом школьники освобождаются от учебы, и у них появляется время для «ничегонеделанья». В этот период детский мозг склонен к поискам чего-то нового и к экспериментам, которые порой могут приводить к нежелательным последствиям. Поэтому, планируя досуг детей, родители должны тщательно продумывать, как и где их чада будут отдыхать. При этом нельзя забывать о контроле и безопасности.
— Ключевой момент в летнее время — это безопасность ребенка, — говорит Димитревич. — Если даже ребенок кажется родителям самостоятельным, то взрослые все равно несут за него ответственность. Родители не должны выпускать детей из виду и быть всегда в курсе, чем они занимаются и куда направляются. Информацию об основах безопасности (в т.ч. о транспортных развязках и правилах дорожного движения) можно почерпнуть из интернета, существует много хороших источников. Когда вы организовываете досуг, убедитесь в том, что дети направляются в те места, которые действительно предназначены для детей. Необходимо убедиться, соблюдены ли правила безопасности в том или ином учреждении, есть ли там эвакуационные пути, необходимое оборудование.
Активности и борьба с гаджетами
Еще одна важная составляющая хорошего досуга ребенка — это физическая активность. Для полноценного функционирования психики и тела требуется движение.
— Детям необходимо сбрасывать достаточно большое количество энергии. Их желательно вовлекать в подвижные и развивающие активности. Это могут быть какие-то развивающие или командные игры, спортивные секции. У нас есть много таких мест, — рассказывает психолог.
Кроме того, специалист рекомендует регулировать количество часов, проводимых с гаджетами. В них очень легко «зависнуть» даже взрослым людям. А научные исследования показывают, что чрезмерное увлечение гаджетами повышает уровень тревожности, приводит к тревожно-депрессивным расстройствам и синдрому номофобии (боязни остаться без гаджета).
— Досуг желательно организовывать так, чтобы ребенок пошел, например, в кинотеатр или на развлекательное мероприятие и при этом не сидел в телефоне или планшете. Желательно все-таки регулировать виды деятельности и образ жизни. Конечно, мероприятия для детей могут нести толику обучающего, полезного контента. В городе проводят различные квесты, организовывают секции вплоть до парусного спорта. При этом ребенок что-то изучает и обучается командной работе. Есть лагеря, в которых можно освоить навыки выживания в дикой природе, постановки палаточных лагерей. Есть различные кулинарные мастер-классы для детей. Но прежде чем куда-либо отправить ребенка, нужно поинтересоваться репутацией организаторов, почитать отзывы, — советует Александр Димитревич.
Куда записать летом ребенка?
В Одессе есть коммунальные внешкольные образовательные учреждения, где дети могут обучаться бесплатно. Но летом они на каникулах — запись на курсы и в секции начинается с середины августа.
В то же время в городе работает множество частных преподавателей и центров, которые все лето проводят различные занятия, мастер-классы и прочие мероприятия для детей и подростков. Там в игровой форме можно изучать иностранные языки, рисовать, лепить, танцевать, заниматься активными видами спорта, программировать, собирать роботов, проводить химические опыты и многое другое. В общем, выбор есть. Остается только учитывать интересы, возраст ребенка и, конечно, финансовые возможности семьи. Мы собрали для вас несколько вариантов с указанием средней стоимости месячного абонемента.
Программирование и робототехника
Школа робототехники и программирования Robocode
Адреса:
- ул. Высоцкого, 15;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Нежинская, 49; п-т Шевченко, 1.
Тел. (093) 170-64-84.
Время работы: сб., вс. 10.00-20.00.
Стоимость: 990-1400 грн. в месяц.
Сеть клубов робототехники и детских лагерей Kids & Robots
Адреса:
- ул. Академика Королева, 120/2;
- ул. Сегедская, 1/4;
- ул. Успенская, 99;
- ул. Нежинская, 77/79;
- ул. Космонавтов, 32;
- ул. Костанди, 201;
- ул. Марсельская, 33/3.
- Тел. 0-800-307-377.
Время работы: вт.-пт. 16.00-20.00, сб., вс. 09.30-16.00.
Стоимость: 800-1600 грн. в месяц.
Школа робототехники, электроники и программирования RoboHouse
Адреса:
- ул. Бочарова, 60/1;
- пер. Вице-Адмирала Жукова, 17/19.
Тел.: (097) 434-03-09, (063) 596-03-09.
Время работы: пн.-пт. 10.00-20.00, сб. 11.00-16.00.
Стоимость: 1000-2800 грн. в месяц.
Общение, игры, социальные акции
Подростковый клуб «Фрегат»
Реализует программы поддержки подростков: психологическое и половое воспитание, творчество, трудовое обучение, самозащита и безопасность, социальная деятельность, предотвращение всех видов зависимости и профессиональная ориентация.
Адреса:
- пер. Чайковского, 12;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Сахарова, 34;
- ул. Героев Крут, 15.
Тел. (067) 496-89-14.
Стоимость: 3000 грн. в месяц.
Спортивные кружки
Спортивный клуб «Спарта»
Адрес: ул. Ольгиевская, 4.
Тел. (098) 717-12-76.
Время работы: пн.-пт. 09.00-21.00.
Стоимость: 900 грн. в месяц.
Спортивный клуб «Тигренок»
Адреса:
- пр-т Шевченко, 31а;
- ул. Степовая, 44;
- ул. Горького, 23;
- ул. Махачкалинская, 4;
- ул. Николаевская дорога, 283;
- ул. Дидрихсона, 4;
- ул. Сегедская, 18;
- ул. Бочарова, 44/6;
- пр-т Академика Глушко, 1/6;
- ул, Жуковского, 9.
Тел. (048) 775-31-21, (067) 489-42-51.
Время работы: пн.-пт. 17.00-20.00.
Стоимость: 1300-2850 грн.
Клуб настольного тенниса Butterfly
Адрес: ул. Мечникова, 34.
Тел. (067) 758-02-85.
Время работы: пн.-вс. 09.00-21.00.
Стоимость: 400 грн. в месяц.
Творчество
Детский развивающий клуб «Планета Детства»
Адрес: ул. Левитана, 62.
Тел. (097) 134-69-41.
Время работы: пн.-пт. 09.00-19.00, сб. 10.00-17.00.
Стоимость: 600 грн. в месяц.
Центр детского развития Lucky
Адрес: ул. Академика Вильямса, 59/8.
Тел. (048) 737-62-06.
Время работы: пн.-вс. 09.00-19.00.
Стоимость: 600 грн. в месяц.
Арт-студия «Ритмы творчества»
Адрес: Академическая, 5в.
Тел. (095) 798-65-77.
Время работы: пн.-сб. 10.00-20.00.
Стоимость: 380-1200 грн. в месяц.
Продюсерский центр Made in Odessa
Адрес: Французский бульвар, 33 (Одесская киностудия, 3-й этаж).
Тел. (094) 995-56-61.
Время работы: пн.-вс. 09.00-20.00.
Стоимость: 1800 грн. в месяц.
Языковые курсы
Международная сеть школ иностранных языков Oratorica
Адреса и телефоны:
- ул. Черняховского, 4, тел. (095) 053-26-25;
- ул. Бочарова, 61б, тел. (095) 053-26-01;
- ул. Академика Королева, 56а, тел. (095) 053-24-69.
Время работы: пн.-вс. 10.30-19.30. Стоимость: 850-1000 грн. в месяц.
Курсы английского языка Lse
Адреса и телефоны:
- ул. Екатерининская, 14, тел. (093) 710-53-40;
- ул. Академическая, 20б, тел. (048) 729-69-00;
- пер. Каркашадзе, 9, тел. (048) 703-39-87.
Время работы: пн.-пт.09:00-21:00. Стоимость: 2000-3500 грн. в месяц.
Центр иностранных языков Yogy English
Адрес: ул. Жуковского, 26.
Тел. (073) 30-24-386.
Время работы: пн.-пт. 10.00-21.20, сб., вс. 10.00-19.00.
Стоимость: 1000-1700 грн. в месяц.
Танцы и ритмика
Танцевальный центр «Южная звезда»
Адрес: ул. Академика Вильямса 9а, (ТЦ «Таврия В», 3-й этаж).
Тел. (048) 798-13-95.
Время работы: пн.-пт. 15.00-21.00, сб. 09.00-17.00.
Стоимость: 650-850 грн. в месяц.
Танцевальный центр VELVET YOUNG Dance Centre
Адрес: ул. Пушкинская, 32. Тел. (048) 783-00-87.
Время работы: пн.-пт. 10.00-22.00, сб. 09.00-21.00.
Стоимость: 860-1120 грн.
ВАЖНО! Многие центры предлагают пробные бесплатные занятия. Также есть возможность оплачивать некоторые уроки разово по 130-450 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, как отправить ребенка в летний лагерь на каникулах.