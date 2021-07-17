Каникулы: чем занять ребенка летом?

Летом у детей каникулы, а значит, появляется много свободного времени. «Одесская жизнь» узнавала, как правильно организовать досуг ребенка, чтобы этот период пошел ему на пользу.

На эту тему мы поговорили с клиническим психологом Александром Димитревичем.

Безопасность и контроль

Летом школьники освобождаются от учебы, и у них появляется время для «ничегонеделанья». В этот период детский мозг склонен к поискам чего-то нового и к экспериментам, которые порой могут приводить к нежелательным последствиям. Поэтому, планируя досуг детей, родители должны тщательно продумывать, как и где их чада будут отдыхать. При этом нельзя забывать о контроле и безопасности.

— Ключевой момент в летнее время — это безопасность ребенка, — говорит Димитревич. — Если даже ребенок кажется родителям самостоятельным, то взрослые все равно несут за него ответственность. Родители не должны выпускать детей из виду и быть всегда в курсе, чем они занимаются и куда направляются. Информацию об основах безопасности (в т.ч. о транспортных развязках и правилах дорожного движения) можно почерпнуть из интернета, существует много хороших источников. Когда вы организовываете досуг, убедитесь в том, что дети направляются в те места, которые действительно предназначены для детей. Необходимо убедиться, соблюдены ли правила безопасности в том или ином учреждении, есть ли там эвакуационные пути, необходимое оборудование.

Активности и борьба с гаджетами

Еще одна важная составляющая хорошего досуга ребенка — это физическая активность. Для полноценного функционирования психики и тела требуется движение.

— Детям необходимо сбрасывать достаточно большое количество энергии. Их желательно вовлекать в подвижные и развивающие активности. Это могут быть какие-то развивающие или командные игры, спортивные секции. У нас есть много таких мест, — рассказывает психолог.

Кроме того, специалист рекомендует регулировать количество часов, проводимых с гаджетами. В них очень легко «зависнуть» даже взрослым людям. А научные исследования показывают, что чрезмерное увлечение гаджетами повышает уровень тревожности, приводит к тревожно-депрессивным расстройствам и синдрому номофобии (боязни остаться без гаджета).

— Досуг желательно организовывать так, чтобы ребенок пошел, например, в кинотеатр или на развлекательное мероприятие и при этом не сидел в телефоне или планшете. Желательно все-таки регулировать виды деятельности и образ жизни. Конечно, мероприятия для детей могут нести толику обучающего, полезного контента. В городе проводят различные квесты, организовывают секции вплоть до парусного спорта. При этом ребенок что-то изучает и обучается командной работе. Есть лагеря, в которых можно освоить навыки выживания в дикой природе, постановки палаточных лагерей. Есть различные кулинарные мастер-классы для детей. Но прежде чем куда-либо отправить ребенка, нужно поинтересоваться репутацией организаторов, почитать отзывы, — советует Александр Димитревич.

Куда записать летом ребенка?

В Одессе есть коммунальные внешкольные образовательные учреждения, где дети могут обучаться бесплатно. Но летом они на каникулах — запись на курсы и в секции начинается с середины августа.

В то же время в городе работает множество частных преподавателей и центров, которые все лето проводят различные занятия, мастер-классы и прочие мероприятия для детей и подростков. Там в игровой форме можно изучать иностранные языки, рисовать, лепить, танцевать, заниматься активными видами спорта, программировать, собирать роботов, проводить химические опыты и многое другое. В общем, выбор есть. Остается только учитывать интересы, возраст ребенка и, конечно, финансовые возможности семьи. Мы собрали для вас несколько вариантов с указанием средней стоимости месячного абонемента.

Программирование и робототехника

Школа робототехники и программирования Robocode

Адреса:

ул. Высоцкого, 15;

ул. Левитана, 62;

ул. Нежинская, 49; п-т Шевченко, 1.

Тел. (093) 170-64-84.

Время работы: сб., вс. 10.00-20.00.

Стоимость: 990-1400 грн. в месяц.

Сеть клубов робототехники и детских лагерей Kids & Robots

Адреса:

ул. Академика Королева, 120/2;

ул. Сегедская, 1/4;

ул. Успенская, 99;

ул. Нежинская, 77/79;

ул. Космонавтов, 32;

ул. Костанди, 201;

ул. Марсельская, 33/3.

Тел. 0-800-307-377.

Время работы: вт.-пт. 16.00-20.00, сб., вс. 09.30-16.00.

Стоимость: 800-1600 грн. в месяц.

Школа робототехники, электроники и программирования RoboHouse

Адреса:

ул. Бочарова, 60/1;

пер. Вице-Адмирала Жукова, 17/19.

Тел.: (097) 434-03-09, (063) 596-03-09.

Время работы: пн.-пт. 10.00-20.00, сб. 11.00-16.00.

Стоимость: 1000-2800 грн. в месяц.

Общение, игры, социальные акции

Подростковый клуб «Фрегат»

Реализует программы поддержки подростков: психологическое и половое воспитание, творчество, трудовое обучение, самозащита и безопасность, социальная деятельность, предотвращение всех видов зависимости и профессиональная ориентация.

Адреса:

пер. Чайковского, 12;

ул. Левитана, 62;

ул. Сахарова, 34;

ул. Героев Крут, 15.

Тел. (067) 496-89-14.

Стоимость: 3000 грн. в месяц.

Спортивные кружки

Спортивный клуб «Спарта»

Адрес: ул. Ольгиевская, 4.

Тел. (098) 717-12-76.

Время работы: пн.-пт. 09.00-21.00.

Стоимость: 900 грн. в месяц.

Спортивный клуб «Тигренок»

Адреса:

пр-т Шевченко, 31а;

ул. Степовая, 44;

ул. Горького, 23;

ул. Махачкалинская, 4;

ул. Николаевская дорога, 283;

ул. Дидрихсона, 4;

ул. Сегедская, 18;

ул. Бочарова, 44/6;

пр-т Академика Глушко, 1/6;

ул, Жуковского, 9.

Тел. (048) 775-31-21, (067) 489-42-51.

Время работы: пн.-пт. 17.00-20.00.

Стоимость: 1300-2850 грн.

Клуб настольного тенниса Butterfly

Адрес: ул. Мечникова, 34.

Тел. (067) 758-02-85.

Время работы: пн.-вс. 09.00-21.00.

Стоимость: 400 грн. в месяц.

Творчество

Детский развивающий клуб «Планета Детства»

Адрес: ул. Левитана, 62.

Тел. (097) 134-69-41.

Время работы: пн.-пт. 09.00-19.00, сб. 10.00-17.00.

Стоимость: 600 грн. в месяц.

Центр детского развития Lucky

Адрес: ул. Академика Вильямса, 59/8.

Тел. (048) 737-62-06.

Время работы: пн.-вс. 09.00-19.00.

Стоимость: 600 грн. в месяц.

Арт-студия «Ритмы творчества»

Адрес: Академическая, 5в.

Тел. (095) 798-65-77.

Время работы: пн.-сб. 10.00-20.00.

Стоимость: 380-1200 грн. в месяц.

Продюсерский центр Made in Odessa

Адрес: Французский бульвар, 33 (Одесская киностудия, 3-й этаж).

Тел. (094) 995-56-61.

Время работы: пн.-вс. 09.00-20.00.

Стоимость: 1800 грн. в месяц.

Языковые курсы

Международная сеть школ иностранных языков Oratorica

Адреса и телефоны:

ул. Черняховского, 4, тел. (095) 053-26-25;

ул. Бочарова, 61б, тел. (095) 053-26-01;

ул. Академика Королева, 56а, тел. (095) 053-24-69.

Время работы: пн.-вс. 10.30-19.30. Стоимость: 850-1000 грн. в месяц.

Курсы английского языка Lse

Адреса и телефоны:

ул. Екатерининская, 14, тел. (093) 710-53-40;

ул. Академическая, 20б, тел. (048) 729-69-00;

пер. Каркашадзе, 9, тел. (048) 703-39-87.

Время работы: пн.-пт.09:00-21:00. Стоимость: 2000-3500 грн. в месяц.

Центр иностранных языков Yogy English

Адрес: ул. Жуковского, 26.

Тел. (073) 30-24-386.

Время работы: пн.-пт. 10.00-21.20, сб., вс. 10.00-19.00.

Стоимость: 1000-1700 грн. в месяц.

Танцы и ритмика

Танцевальный центр «Южная звезда»

Адрес: ул. Академика Вильямса 9а, (ТЦ «Таврия В», 3-й этаж).

Тел. (048) 798-13-95.

Время работы: пн.-пт. 15.00-21.00, сб. 09.00-17.00.

Стоимость: 650-850 грн. в месяц.

Танцевальный центр VELVET YOUNG Dance Centre

Адрес: ул. Пушкинская, 32. Тел. (048) 783-00-87.

Время работы: пн.-пт. 10.00-22.00, сб. 09.00-21.00.

Стоимость: 860-1120 грн.

ВАЖНО! Многие центры предлагают пробные бесплатные занятия. Также есть возможность оплачивать некоторые уроки разово по 130-450 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как отправить ребенка в летний лагерь на каникулах.