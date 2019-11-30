Лекарство с пасеки: отчего вылечит мед

Держим давление под контролем: когда опасны «неопасные» показатели В последнее время от врачей все чаще можно услышать термин «предгипертензия» (предгипертония) и рекомендации начать борьбу с этим заболеванием как можно раньше. Как выявить предгипертонию и что делать дальше? Что должно насторожить? ПОДРОБНЕЕ

Полезные советы: четыре правила вкусных котлет Котлеты — универсальное блюдо. Но главное в них — это правильное приготовление. Делимся секретами приготовления самых вкусных котлет. ПОДРОБНЕЕ

Экспертиза качества: как не ошибиться с выбором куриного филе Среди наших хозяек куриное филе пользуется огромной популярностью. Из него можно приготовить много разнообразных блюд. К тому же оно считается диетическим продуктом, поэтому его можно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и проблемах с весом. Единственное, что может вызвать сомнения, – это качество. Именно поэтому центр экспертиз «Тест» провел исследование и обнародовал результаты. ПОДРОБНЕЕ