Лекарство с пасеки: отчего вылечит мед

Издавна в народной медицине мед используют для лечения различных недугов. Однако чтобы добиться положительного результата, необходимо придерживаться определенных правил.
- В качестве средства для укрепления сердечно-сосудистой системы мед необходимо употреблять по столовой ложке трижды в день с кефиром, творогом, фруктами или соком.
- От атеросклероза: сок лука смешать с медом в соотношении 1:1, пить трижды в день по столовой ложке в течение 20-30 дней.
- Гипертоникам – 100 г свежих ягод малины или малинового варенья растворить в стакане кипяченой воды, через 10-15 минут добавить столовую ложку меда. Употреблять перед сном.
- В случае радикулита болевой синдром снимают, смазав кожу подогретым медом, а потом поясницу туго затягивают льняной тканью в 4-5 оборотов, так, чтобы ее верхний край касался ребер, а нижний – верхней части тазовой кости.
- Страдающим от неврозов и бессонницы вечером, за полчаса до сна, мед растворить в стакане воды комнатной температуры и выпить.
- Если язва желудка – принимать по 2 столовых ложки меда раз в сутки натощак, лучше поздно ночью. Курс – один месяц.
- Для лечения ревматизма мед следует нанести на больное место, накрыть полиэтиленом и сверху наложить повязку.
- Дерматит: смешать в одинаковых количествах сок каланхоэ и мед, выдержать неделю, добавить в смесь столько же сока алоэ, настаивать неделю. Применять как мазь.
- Для выведения мозолей и бородавок – 2 столовых ложки лукового сока, 2 столовых ложки меда. Смесь нанести на ночь, сверху накрыть компрессной бумагой и забинтовать. Кожу вокруг защитить вазелином. Компрессы делать каждый день.
Сердечное снадобье
Если тревожат сердечные боли, не спешите принимать валидол. Лучше полечитесь таким способом: растворите столовую ложку меда в половине стакана воды и пейте этот раствор ежедневно — по 50 г утром натощак и вечером перед сном. И так — недели три. Этим простым снадобьем, которым лечились наши бабушки, вы укрепите сердце и омолодите весь организм.
Предупреждение: Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом
По материалам книги «Зеленая планета»
Фото: img.rg.ru
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