Зеркала не просто сопровождают нас всю жизнь, они еще, как известно, обладают особыми свойствами: ну какое «приличное» гадание обходится без зеркала?.. А мы с вами «пробежимся» по одесским зеркалам легендарным – в прямом и переносном смысле.

Конечно, рассказать обо всех исторических зеркалах, которые хранят театры, музеи, дворцы города, мы не сможем. Но истории некоторых из них – к вашему вниманию.

Оперный театр

И начнем, конечно же, с легендарных зеркал нашей гордости – здания Одесского национального академического театра оперы и балета. Он хранит множество старинных зеркал.

Одно из них – из тех, что еще сохранились с постройки театра. Создано из венецианского стекла, находится в фойе. Обычно с годами зеркала темнеют, «текут». С этим и сегодня – все в полном порядке.

Так вот, существует давняя легенда (кто его знает, впрочем?), что если вы посмотрите в это зеркало в течение трех минут, то на следующие три года останетесь таким же, как сейчас. Впрочем, есть условие: спустя три года необходимо вернуться и вновь посмотреть в это зеркало.

Есть и другая история, связанная с этим зеркалом. Вроде как там был замурован символический ключ, подаренный архитектором нового здания театра Фердинандом Фельнером городскому голове Одессы Григорию Маразли.

Одесская филармония

Удивительно, но красивейшему четырехметровому венецианскому зеркалу, сохранившемуся в фойе Одесской филармонии, народная молва приписывает волшебные свойства, аналогичные зеркалу в Оперном театре. Правда, касается это поверье только юных дев.

Если девушка посмотрит на себя в это зеркало, то на долгие годы останется молодой. Что должна девушка «отдать» взамен – легенда умалчивает.

Одесский дом ученых

Одесский Дом ученых (усадьбу Толстых) украшают настоящие венецианские зеркала. А в маленькой комнатке на втором этаже особняка раньше была спальня графа Михаила Михайловича Толстого. Здесь до сих пор сохранилась потайная дверца, которая когда-то выходила в спальню графини. По ту сторону дверь «замаскирована» под старинное резное зеркало. Или наоборот – за зеркалом имеется потайная дверь в «секретную» комнату.

Сохранился там Белый зал – бальный, с дубовым паркетом из 22 сортов дерева и с венецианскими зеркалами, оставшимися от прежних хозяев Толстых. Он вмещал одновременно 12 танцующих пар.

Воронцовский дворец

Пребывающий в состоянии долгого ремонта Воронцовский дворец так же хранит исторические зеркала. Одно старинное зеркало дворца реставрировал уже ушедший от нас художник, скульптор и реставратор Алик Мирзоев.

И вот ведь какая штуковина вышла. В поисках информации об исторических одесских зеркалах попалась мне ссылка на свежее объявление на olx.ua из Одессы. Оно гласит: «Продам зеркало из Воронцовского дворца. Материал гипс или что-то подобное, и зеркало. Старое. Оооочень старое. Много видело. Для колдовских обрядов, или для антуражу».

Оно, конечно, может, и прикол какой. Но такой вот «антураж» у нас получается.

Музей имени Блещунова

А вот в Музее личных коллекций имени Александра Блещунова председатель одесского благотворительного фонда «Музеум» Виталий Томчик как-то рассказал мне удивительную историю, связанную с одним из экспонатов Музея – старинным зеркалом в обрамлении тончайшей резьбы из дерева.

– Само по себе зеркало – редчайшее, так с ним еще и одна история получилось. Сзади оно было оклеено толстым слоем старых газет. Их люди клеили для того, чтобы сохранить заднюю стенку. Накопилось немало слоев. И вот, представьте, наступило время его реставрации. Газеты осторожно очищали – слой за слоем, как вдруг оттуда посыпались… доллары.

Фото из открытых источников и автора