Куда пойти в Одессе бесплатно в День музеев и День вышиванки: афиша на 17-18 мая

В четверг мы будем отмечать Всемирный день музеев и День вышиванки. Специально к этим праздникам в городе будет множество интересных событий. К сожалению, не все одесские музеи работают, но те, что открыты, планируют День открытых дверей. А еще наш зоопарк готовит подарок — бесплатный вход всем, кто придет в вышиванке. Надеемся, что эта будничная неделя будет яркой и тихой.
- Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
- Где: Филатова, 1, Читальный зал ОНББ
- Когда: 17 мая, 14:00
- Что: «Наша общая боль»: ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 17 мая, 15:00
- Что: Краеведческий тур с Екатериной Ергиевой
- Где: Преображенская, 35а, Б-ка Багрицкого
- Когда: 17 мая, 16:00
- Что: Международный день музеев
- Где: Литературный музей, Ланжероновская, 2
- Когда: 18 мая
- Что: Бесплатный вход в Зоопарк в вышиванках
- Где: Одесский зоопарк
- Когда: 18 мая
- Что: Праздник «Город счастливых семей»
- Где: Городской сад
- Когда: 18 мая, 13:00
- Что: Концерт ко Дню вышиванки
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда: 18 мая, 15:00
- Что: Презентация издания «Освобождение Христа из-под стражи»
- Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
- Когда: 18 мая, 15:00
- Что: Открытие выставки «Шинематограф: эстетика алгоритмов»
- Где: Польская, 19, Музей Блещунова
- Когда: 18 мая, 16:00
- Что: Встреча ко Дню вышиванки
- Где: платформа Zoom
- Когда: 18 мая, 18:00.