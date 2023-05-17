Новости Одессы и Одесской области

Куда пойти в Одессе бесплатно в День музеев и День вышиванки: афиша на 17-18 мая

Куда пойти в Одессе бесплатно в День музеев и День вышиванки: афиша на 17-18 мая

В четверг мы будем отмечать Всемирный день музеев и День вышиванки. Специально к этим праздникам в городе будет множество интересных событий. К сожалению, не все одесские музеи работают, но те, что открыты, планируют День открытых дверей. А еще наш зоопарк готовит подарок — бесплатный вход всем, кто придет в вышиванке. Надеемся, что эта будничная неделя будет яркой и тихой.

Афиша Одессы, Дивослово

Афиша Одессы, День памяти

  • Что: Краеведческий тур с Екатериной Ергиевой
  • Где: Преображенская, 35а, Б-ка Багрицкого
  • Когда: 17 мая, 16:00

Афиша Одессы, краеведческий тур

Афиша Одессы, День музеев

 

  • Что: Праздник «Город счастливых семей»
  • Где: Городской сад
  • Когда: 18 мая, 13:00

 

Афиша Одессы,, концерт по Дню вышиванки

  • Что: Презентация издания «Освобождение Христа из-под стражи»
  • Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
  • Когда: 18 мая, 15:00

Афиша Одессы,, презентация издания

  • Что: Открытие выставки «Шинематограф: эстетика алгоритмов»
  • Где: Польская, 19, Музей Блещунова
  • Когда: 18 мая, 16:00

Афиша Одессы,, открытие выставки

Афиша Одессы,, встреча по Дню вышиванки

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая
    Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая

    Эти выходные будут объяты звуками музыки, ведь множество концертов состоится в парках, на площадках Одессы и в домах культуры и на площадях поселков и городков нашей области. Все эти концерты будут посвящены Дню матери, который мы празднуем во второе воскресенье мая. Именно поэтому не забудьте поздравить мамочек и сходить с ними на концерт, выставку или просто прогуляться к морю или парку.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая
    Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая

    Дни памяти и траура по тем, кто боролся с нацизмом и победил. Эти дни в условиях нынешней войны приобретают новые смыслы, переосмысления. Мы также идем к Победе над страшным врагом, угрожающим миру всей Европе. И мы обязательно Победим!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая
    Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая

    Первый уикенд последнего месяца весны. Солнце пригревает так, что охото больше находиться на улице, чем в помещении. Поэтому в городе еще больше событий происходит именно на свежем воздухе. Посмотрите, что предлагается вам в эти выходные не только в Одессе, но и в области.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатные лекции, творческие встречи и концерты: афиша Одессы 2-4 мая
    Бесплатные лекции, творческие встречи и концерты: афиша Одессы 2-4 мая

    Не часто так бывает, что интересных событий в будни больше, чем в выходные. На этой неделе как раз случай. Не упустить самое интересное поможет наша афиша.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бесплатные концерты, джаз, поэзия и кино: афиша Одессы 28-30 апреля
    Бесплатные концерты, джаз, поэзия и кино: афиша Одессы 28-30 апреля

    Последние выходные апреля. Насыщенные, цветущие, наполненные джазом. В апреле Одесса присоединилась к празднованию Всемирного дня джаза. Именно поэтому за месяц на разных площадках города звучала Музыка Победы. В эти выходные вы услышите джаз и парк Шевченко и в городском саду, в галереях и церквях. Присоединяйтесь к этим бесплатным событиям и впустите джаз в сердце, тогда и душа начнет петь и оживать.
    А еще мы подготовили новости событий не только для одесситов, но и для жителей области. Нам радостно, что интересные бесплатные события проходят в разных городах нашей области. Не упустить самое интересное поможет наша афиша.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить