Куда пойти в Одессе бесплатно в День музеев и День вышиванки: афиша на 17-18 мая

Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая Эти выходные будут объяты звуками музыки, ведь множество концертов состоится в парках, на площадках Одессы и в домах культуры и на площадях поселков и городков нашей области. Все эти концерты будут посвящены Дню матери, который мы празднуем во второе воскресенье мая. Именно поэтому не забудьте поздравить мамочек и сходить с ними на концерт, выставку или просто прогуляться к морю или парку. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая Дни памяти и траура по тем, кто боролся с нацизмом и победил. Эти дни в условиях нынешней войны приобретают новые смыслы, переосмысления. Мы также идем к Победе над страшным врагом, угрожающим миру всей Европе. И мы обязательно Победим! ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая Первый уикенд последнего месяца весны. Солнце пригревает так, что охото больше находиться на улице, чем в помещении. Поэтому в городе еще больше событий происходит именно на свежем воздухе. Посмотрите, что предлагается вам в эти выходные не только в Одессе, но и в области. ПОДРОБНЕЕ