Кто обязан заменить неисправный счетчик газа ?

Если счетчик газа по результатам поверки признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, решение о целесообразности его ремонта принимает оператор газораспределительных систем (ГРС).

При положительном решении оператор ГРС обязан установить отремонтированный счетчик газа в течение двух месяцев с даты его снятия.

Если принято решение о нецелесообразности проведения ремонта прибора учета, оператор ГРС обязан в течение пятнадцати рабочих дней после проведения поверки (но не позднее двух месяцев с даты снятия счетчика газа) бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа и в этот же срок вернуть потребителю его счетчик газа, а также письменно уведомить потребителя о нецелесообразности ремонта.

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