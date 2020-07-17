Новости Одессы и Одесской области

Кто обязан заменить неисправный счетчик газа ?

Кто обязан заменить неисправный счетчик газа ?

Если счетчик газа по результатам поверки признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, решение о целесообразности его ремонта принимает оператор газораспределительных систем (ГРС).

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При положительном решении оператор ГРС обязан установить отремонтированный счетчик газа в течение двух месяцев с даты его снятия.

Если принято решение о нецелесообразности проведения ремонта прибора учета, оператор ГРС обязан в течение пятнадцати рабочих дней после проведения поверки (но не позднее двух месяцев с даты снятия счетчика газа) бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа и в этот же срок вернуть потребителю его счетчик газа, а также письменно уведомить потребителя о нецелесообразности ремонта.

Напомним, мы уже рассказывали о том, как одесситам рассчитывается абонплата за газ.

Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ

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