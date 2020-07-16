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Как одесситам рассчитывается абонплата за газ?

Как одесситам рассчитывается абонплата за газ?

Согласно Закону Украины «О рынке природного газа» №329-VIII от 9 апреля 2015 года (в редакции от 29.12.2019 г.), услуга по распределению (доставке) газа должна оплачиваться отдельно. Это и есть так называемая абонентская плата, которая была введена с января 2020 года.

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В результате счет за газ разделили на две платежки. В первой отражается сумма за потребленный газ, которую мы платим предприятию «Одессагаз-Поставка». Во второй платежке указана стоимость доставки (распределения), за которую мы платим предприятию «Одессагаз».

Уточним, что расчет тарифа на доставку газа не зависит от наличия счетчика, так как при отсутствии прибора учета он рассчитывается исходя из норм потребления. Нормы потребления утверждены Постановлением Кабинета министров «Вопросы потребления природного газа» №143 от 27 февраля 2019 года и составляют на одного человека в месяц:

  • при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения – 3,28 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,39 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,49 куб. м.

Если у потребителя есть индивидуальный счетчик, тогда берется объем потребленного газа, который был зафиксирован по счетчику.

Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается следующим образом: сумма кубов газа, потребленного за прошлый год, умножается на тариф доставки. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ

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