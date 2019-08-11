Кто и как может получить бесплатную правовую помощь?

Право на бесплатную правовую помощь — это гарантированная Конституцией Украины возможность. Получать такую помощь на первичном уровне граждане должны в полном объеме и бесплатно. Также Основной закон страны дает возможность определенной категории лиц получить бесплатную вторичную правовую помощь в определенных случаях. Что говорит закон Украины «О бесплатной правовой помощи» и как ее можно получить?
Что такое бесплатная правовая помощь?
Это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств государственного, местных бюджетов или других источников. Она может быть первичной или вторичной.
Бесплатная первичная правовая помощь (далее — БППД) включает такие виды правовых услуг:
– предоставление правовой информации;
– предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;
– составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);
– оказание помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.
Бесплатная вторичная правовая помощь (далее — БВПД) включает такие виды правовых услуг:
– защита от обвинения;
– представительство интересов лиц в судах, других органах госвласти, местного самоуправления;
– составление документов процессуального характера.
Кто имеет право?
Получить бесплатную правовую помощь могут граждане Украины и иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы или лица, находящиеся под юрисдикцией Украины.
Право на вторичную правовую помощь имеют:
- лица, чей среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума основных социальных групп, а также лица с инвалидностью, которые получают пенсию или пособие в размере, не выше двух прожиточных минимумов (4014 грн.) для нетрудоспособных лиц;
- дети, в том числе дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий или вооруженного конфликта;
- внутренне перемещенные лица и граждане Украины, которые обратились с заявлением о постановке их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц;
- лица, к которым применено административное задержание или административный арест;
- лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными;
- лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите»;
- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
- лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица;
- лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола.
Могут ли отказать в правовой помощи?
Да, существуют основания для отказа в предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи:
- лицо не принадлежит ни к одной из категорий лиц, которые могут претендовать на предоставление помощи;
- предоставление ложных сведений о себе или фальшивых документов;
- требования лица о защите или восстановлении его прав являются неправомерными;
- лицу ранее предоставлялась помощь по этому же вопросу;
- лицо использовало все национальные средства правовой защиты по делу.
Как и где получить помощь?
Получить правовую помощь можно, лично обратившись в ближайший центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи.
Региональный центр бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области:
Адрес: Одесса, ул. Льва Толстого, 6.
Электронный адрес: office.odesa@legalaid.od.ua.
Сайт: odesa.legalaid.gov.ua.
Директор: Клишина Светлана Александровна.
Также на сайте legalaid.gov.ua можно найти адреса городских и районных центров и бюро правовой помощи в вашем населенном пункте.
Единый номер системы бесплатной правовой помощи: 0-800-213-103.
Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные.
Цифры
535 точек доступа к правовым услугам на сегодняшний день работают в Украине. Из них 428 бюро правовой помощи, 23 региональных и 84 местных центров. Фактически, отделение сети представлены по всей стране: от большого города до небольшой ОТГ.
Фото: loyer.com.ua
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