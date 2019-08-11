Кто и как может получить бесплатную правовую помощь?

Право на бесплатную правовую помощь — это гарантированная Конституцией Украины возможность. Получать такую помощь на первичном уровне граждане должны в полном объеме и бесплатно. Также Основной закон страны дает возможность определенной категории лиц получить бесплатную вторичную правовую помощь в определенных случаях. Что говорит закон Украины «О бесплатной правовой помощи» и как ее можно получить?

Что такое бесплатная правовая помощь?

Это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств государственного, местных бюджетов или других источников. Она может быть первичной или вторичной.

Бесплатная первичная правовая помощь (далее — БППД) включает такие виды правовых услуг:

– предоставление правовой информации;

– предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

– составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

– оказание помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.

Бесплатная вторичная правовая помощь (далее — БВПД) включает такие виды правовых услуг:

– защита от обвинения;

– представительство интересов лиц в судах, других органах госвласти, местного самоуправления;

– составление документов процессуального характера.

Кто имеет право?

Получить бесплатную правовую помощь могут граждане Украины и иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы или лица, находящиеся под юрисдикцией Украины.

Право на вторичную правовую помощь имеют:

лица, чей среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума основных социальных групп, а также лица с инвалидностью, которые получают пенсию или пособие в размере, не выше двух прожиточных минимумов (4014 грн.) для нетрудоспособных лиц;

дети, в том числе дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие в результате военных действий или вооруженного конфликта;

внутренне перемещенные лица и граждане Украины, которые обратились с заявлением о постановке их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц;

лица, к которым применено административное задержание или административный арест;

лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными;

лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите»;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;

лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица;

лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Могут ли отказать в правовой помощи?

Да, существуют основания для отказа в предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи:

лицо не принадлежит ни к одной из категорий лиц, которые могут претендовать на предоставление помощи;

предоставление ложных сведений о себе или фальшивых документов;

требования лица о защите или восстановлении его прав являются неправомерными;

лицу ранее предоставлялась помощь по этому же вопросу;

лицо использовало все национальные средства правовой защиты по делу.

Как и где получить помощь?

Получить правовую помощь можно, лично обратившись в ближайший центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи.

Региональный центр бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области:

Адрес: Одесса, ул. Льва Толстого, 6.

Электронный адрес: office.odesa@legalaid.od.ua.

Сайт: odesa.legalaid.gov.ua.

Директор: Клишина Светлана Александровна.

Также на сайте legalaid.gov.ua можно найти адреса городских и районных центров и бюро правовой помощи в вашем населенном пункте.

Единый номер системы бесплатной правовой помощи: 0-800-213-103.

Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные.

Цифры

535 точек доступа к правовым услугам на сегодняшний день работают в Украине. Из них 428 бюро правовой помощи, 23 региональных и 84 местных центров. Фактически, отделение сети представлены по всей стране: от большого города до небольшой ОТГ.

Фото: loyer.com.ua