Краевед написал дюжину книг по истории Одесской области, будучи пенсионером

В своей первой книге «Між Тилігулом і Чичиклією» (2009) и энциклопедическом словаре-справочнике «Миколаївщина: історія, факти, люди» (2012) историк детально воссоздал довольно непростое и пестрое прошлое Николаевского района.

Из кодымских раздолий — в николаевскую степь

Николай Березницкий — уроженец села Крымка Николаевской области, расположенного на живописных берегах реки Кодыма.

Более тридцати лет жил и работал на разных должностях на Одесщине, в поселке Николаевка. Сначала учителем в Николаевской десятилетке, которую со временем возглавил, потом трудился заведующим районным отделом образования. В тяжелые 90-е годы Николай Березницкий был представителем президента, а также руководил районным советом.

Он с юности начал собирать материалы для своих будущих книг, занимался поисками документов в областном и районном архивах.

— Уже бывший Николаевский район богат и прекрасен своей славной историей, прежде всего людьми, искренними, трудолюбивыми, влюбленными в свой край, — поделился Николай Александрович, — В своих книгах я пытался описать историю возникновения каждого маленького села или хуторка, памятника архитектуры, воссоздать данные о выдающихся жителях Николаевщины. Ведь наши корни — это наша история, а без прошлого невозможно понять и оценить настоящее!

Несколько позже краевед дополнил сведения о Николаевщине книгами «Вчителю мой: очерки по истории образования Николаевского района» и «Географическое краеведение: Николаевский район Одесской области, очерки».

Легенды и бывальщины о маленьких и больших селах

В своих краеведческих опусах «Кодыма — мать Гипаниса», «На перегонах веков: исторические эссе, легенды и быль» и «Кодымское разнообразие (47 вопросов о Кодыме): историко-краеведческие эссе о реке Кодыме и Кодымском крае» исследователь рассказывает о реке своего детства и населенных пунктах Надкодымщины. Скудные географические данные автор мастерски соединил с историческими сведениями и легендами.

Несколько основательных изданий Николай Березницкий посвятил истории родного села Крымка, славному роду Березницких и своим славным землякам.

Краевед не обошел вниманием Любашевский и Врадиевский районы, которые уже исчезли с украинской карты, распавшись на территориальные громады. Из-под его пера вышли «Любашівщина: історія і сучасність» и двухтомник «Врадіївщина: зі скрижалей пам’яті».

Последняя из его книг — «Дачное: история и люди», посвященная 300-летнему прошлому Северного Причерноморья, рассказывает о первых поселенцах и бурных событиях ХХ-ХХІ веков. Николай Березницкий планирует написать цикл книг об истории Буджака.