Коронавирус из Китая: как распознать врага и не заболеть?

С каждым днем в мире увеличивается количество заразившихся новым вирусом, так называемым коронавирусом. Чтобы остановить смертельную опасность, Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. О чем предупреждают медики и какие меры защиты они рекомендуют соблюдать?

С чего все началось?

Пневмония, вспыхнувшая в китайском городе Ухань, была вызвана ранее не известной вирусной инфекцией. Вирус новый, а это значит, что ни у кого на Земле к нему нет иммунитета, то есть заболеть могут все. По мнению ученых, вирус принадлежит к семейству коронавирусов, поражающих и животных, и человека. Особенность этого нового заболевания в том, что оно передается не только от заболевшего животного к человеку, но и от человека к человеку. Источником вируса считается городской оптовый рынок, где продавались летучие мыши, птицы, змеи, кролики и другие животные, которые и могли быть инфицированы. По одной из гипотез, носителями инфекции были змеи, по другой – летучие мыши. Однако пока ни один из фактов официально не подтвержден.

На сегодняшний день, несмотря на то, что в Китае объявлен карантин небывалого масштаба (закрыто 16 городов провинции Хубэй), вирус охватил всю территорию Поднебесной и вышел за пределы страны.

Один только градусник не поможет

Это не первый случай, когда вирус животного заражает человека. В 2002-2003 годах нечто подобное уже было. Тогда из 8000 инфицированных человек 775 стали жертвами атипичной пневмонии, возникшей из-за контакта с инфицированными летучими мышами. Нынешняя ситуация в Китае имеет много общего с эпидемией атипичной пневмонии. Но в случае с коронавирусом 2003 года у инфицированных сначала возникали симптомы заболевания, а затем уже они становились заразными. Инкубационный период нового вируса (то есть время от заражения до проявления первых симптомов заболевания) – в среднем от 10 до 14 дней, и в этот период вирус уже заразен, хотя носитель еще не ощущает никаких симптомов. Поэтому взять под контроль распространение болезни будет сложнее: зараженных без каких-либо видимых симптомов трудно выявить с помощью измерения температуры.

Лечим симптомы

Сейчас сезон гриппа, а у нового вируса нет никаких особых симптомов, которые позволили бы его сразу определить. Он повторяет различные проявления острых респираторных заболеваний. На ранней стадии:

сухой кашель;

насморк;

повышенная температура;

головная боль;

усталость.

По мере прогрессирования вируса:

проблемы с нервной и пищеварительной системами (диарея, тошнота);

затрудненное дыхание;

на рентгеновских снимках фиксируются изменения в легких.

Лечится вирусная инфекция как обычный грипп, то есть симптоматически. Тяжелее всего переносят болезнь пожилые люди, а также те, кто страдает от заболеваний дыхательных путей.

Помоги себе сам

Пока не нашли вакцину от этой напасти, медики рекомендуют придерживаться нижеследующих правил.

Мойте руки с мылом. Казалось бы, что может быть проще… Тем не менее передача вирусных патогенов часто происходит через грязные руки.

Когда вы кашляете или чихаете, прикрывайте свой нос и рот салфеткой или кашляйте в локтевой сгиб (не в ладонь).

Сбалансировано питайтесь.

Пейте больше жидкости.

Тщательно готовьте мясо и яйца.

Проветривайте и увлажняйте помещение.

Важно: если вы находитесь в общественном месте, когда вам нездоровится, носите маски, закрывающие рот и нос. Выбросьте использованный платок и маску в урну и не забудьте после этого вымыть руки.

Ну и, как говорит известный украинский педиатр Евгений Комаровский: «Самое главное – не паниковать. Все усилия международного сообщества направлены на борьбу с вирусом, поэтому шансы, что мы с этим справимся, достаточно велики».

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В Гонконге разработали вакцину против нового коронавируса. Однако, по словам исследователей, тестирование на животных займет месяцы, и лишь в следующем году можно будет перейти к испытаниям на людях, а уже затем начать массовое использование вакцины.

Учимся носить маску

Маска должна быть двусторонней: внешний, голубой слой – влагоотталкивающий, белый внутренний – абсорбирующий. Лишь в таком случае маска может эффективно предотвращать распространение вируса, что доказано исследованиями ВОЗ.

Надевать маску следует так, чтобы она достигала переносицы, причем нужным краем – для этого на качественной маске есть специальная лента, чтобы маска плотно прилегала к носу.

Снимать маску «временно» либо опускать ее с лица нельзя. Такая маска считается «загрязненной» и ее необходимо заменить.

Фото: news.liga.net

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