Корона вам в помощь: когда выборы совпадают с эпидемией (фото)

Эпидемия – понятие страшное, но вот во времена предвыборной агитации даже жуткий «ковид» с «короной» может оказаться очень даже кстати.

Вы помните, как все начиналось? Когда на входе в каждую аптеку в Одессе красовались объявления о том, что там нет масок, антисептиков и прочих остро-актуальных вещей. А потом все это стало появляться, но по таким ценам, что одноразовая масочка уже становилась предметом роскоши для очень и очень многих.

Но выборы никто не отменял. И вот уже стали кандидаты в депутаты в нашем благословенном городе еще до официального старта предвыборной агитации изощряться в подношениях любимому народу.

Продуктовые наборы с той же гречкой как-то сразу стали неактуальными, тем более, что гречкой этой народ запасся еще в самом начале карантина. Что же актуально? Правильно, жизнь диктует: масочки и иже с ними.

Масочки раздавались вместе с «бумажками» о деятельности кандидата, ну, чтобы народ понимал, от кого благо свалилось. И если вы думаете, что подобные случаи были только в Одессе, то очень ошибаетесь. Новая гречка в виде масок в период предвыборной агитации – это всеукраинское явление.

Анна Кирпенко живет в Николаеве. На своей странице в Фейсбук пишет: «Вот вам пожалуйста: маски, еще и перчатки, плюс ручка – видимо чтобы записать сие знаменательное событие. Ребенок принес с прогулки».

Прочитала я об этом – даже как-то обидно стало: вот не знаю я (может, ошибаюсь), чтобы в Одессе перчатки раздавали. Ну а что касается масок, так и Херсон подобными дарами отличился, а на Черниговщие так вообще побаловали народ «брендовыми» масками.

Впрочем, коронавирус набирал обороты, а предвыборная агитация вместе с ним. И вот уже сообщила гражданская сеть «Опора» на своем сайте, что ходят по одесским квартирам добрые люди с «антикоронавирусным» набором лекарств, среди которых – жаропонижающие, обезболивающие, от кашля, аскорбиновая кислота и дезинфицирующее средство. Все это раздается пенсионерам вместе с предвыборными листовками.

Ну вот, по-нашенски, не пасем мы задних. Но нас, кажется, все же переплюнули. Во-первых, как оказалось, подобные наборы и в Переяславе-Хмельницком раздавали. Во-вторых, та же «Опора» рассказала, что в Харькове пошли дальше – там во время встречи с кандидатом избирателей вообще бесплатными ИФА-тестами на «ковид» порадовали.

Что еще там у нас? Ага, антисептики. Нет, нет, и про них не забыли. Как сообщает «Опора», на Львовщине их активно раздавали.

Между тем, в Одессе недавно открылся Музей выборов. На открытии сообщили, что в музее еще нет экспонатов, посвященных особенностям местных выборов текущего года. Как кандидаты умащивали избирателей в прежние времена, мы знаем. «Корона» внесла новейшие страницы в этот давний процесс. И очень скоро маски и тесты на «ковид» станут существенным дополнением в экспозиции. Ведь еще совсем недавно подобного никто и придумать бы не мог.

Фото: из открытых источников