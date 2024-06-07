Королівство троянд: як маленьке село на Одещині перетворюється на квіткову столицю

На шляху до «Трояндової феєрії»

2022 року село з проєктом «Трояндове Королівство» стало переможцем Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України», організованого онлайн-виданням AgroPortal.ua за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Можливо, любов до тюльпанів, якою відомі в світі Нідерланди, стала головним чинником перемоги проєкту з Трояндового, де не один десяток років вирощують чудові квіти.

У межах проєкту планувалося створити сільськогосподарський кооператив «Трояндова феєрія» з вирощування троянд та виготовлення крафтової продукції для реалізації у фірмовій кав’ярні-майстерні. Для кав’ярні за грантові кошти конкурсу було закуплено термопрес, сушилки, кавоварку, а громада виділила приміщення.

— Зараз дуже складні часи, самотужки важко працювати на ринку, виживати взагалі, тому ми і вирішили об’єднати в межах цього проєкту зусилля людей, які багато років займаються квітами – в Трояндовому більша частина села вирощують не картоплю, а квіти, — каже керівниця проєкту Альона Шихалієва. – Проєкт орієнтований на створення національного бренду, налагодження продажу троянд, виробництва варення, випічки, лікерів, сувенірів. Сьогодні є попит на квіти за кордоном, і ми маємо скористатися можливістю вийти на зовнішній ринок і яскраво представити там Україну.

Колектив архітекторів на чолі із Тетяною Габерстро безкоштовно розробив проєкт «Парку троянд». Він базуватиметься на 6 гектарах землі комунальної власності. Ще на 6 гектарах розміститься готельний комплекс з концертними та виставковими майданчиками, кафе, ресторанами. І самі трояндарі відразу почали пропонувати, де і якими сортами можна засаджувати територію. А вибір тут дуже великий – у селі вирощують десь 500 сортів троянд!

В пошуках нових образів

Я запитала Тетяну Габерстро, чи не дуже масштабним є проєкт для невеличкого населеного пункту, яким є Трояндове? До війни тут мешкало менше ніж 2 тисяч людей. Зараз, звісно, ще менше.

— Під час війни прокидається національна самосвідомість людей, вони починають шукати нові образи та сенси свого життя, — каже Тетяна. – Тому ми і пішли шляхом створення унікального простору, де можливі дуже різні напрямки діяльності, які, в свою чергу, перетворюються на точки тяжіння для нових проєктів. Зараз багато людей пропонують дуже цікаві ідеї, потрібні умови, щоб втілювати їх в життя.

Раніше будували, скажімо, залізничну станцію, а потім вже біля неї з’являвся населений пункт. Тут ситуація зворотня: є Трояндове, і ми створюємо умови для розширення можливостей працевлаштування людей тут, а не в Одесі, для розвитку населеного пункту під час повоєнного відновлення країни.

Ідея дуже проста: туристи повинні приїхати, насолодитися красою троянд, відпочити, смачно поїсти, пройти цікавими екологічними тропами, щось зробити своїми руками у кав’ярні-майстерні, купити сувеніри, саджанці троянд, які завжди нагадуватимуть їм про сонячну та гостинну Одещину.

Дійсно, «Парк троянд» — це дуже багатофункціональний простір, де є можливість розвивати різні напрямки діяльності. За умови його повної реалізації громада матиме 600-800 нових робочих місць. Вони потрібні, щоб люди, які після перемоги повернуться з фронту або з вимушеної еміграції не шукали щастя на чужині, а мали можливість прислужитися рідним місцям. Крім того, за рахунок місцевих податків можна буде розбудовувати соціальну інфраструктуру, щоб допомогти знесиленій війною державі.

З надією на підтримку

Проєкт «Парк троянд» нещодавно було презентовано у Нідерландах. Він всім дуже подобається. І зараз йде пошук, скоріше, не інвесторів, а ділових партнерів, з якими вдасться реалізувати національний бренд «Трояндова феєрія» і побудувати багаторічну плідну співпрацю. Вітчизняними вони будуть чи іноземними, не так важливо. Важливо, аби проєкт з чудовим, гарним південним колоритом став однією з візитівок незламної та гордої країни.

Тетяна Габерстро, Візуалізація Парку троянд