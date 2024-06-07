Королівство троянд: як маленьке село на Одещині перетворюється на квіткову столицю

Саме так мріють вітати гостей у селі Трояндове Доброславської громади на Одещині. Понад 30 років там вирощують квіти, більше мільйона маленьких кущиків троянд кожного року їдуть до різних куточків країни, щоб прикрашати міста та села, надихати людей.
На шляху до «Трояндової феєрії»
2022 року село з проєктом «Трояндове Королівство» стало переможцем Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України», організованого онлайн-виданням AgroPortal.ua за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Можливо, любов до тюльпанів, якою відомі в світі Нідерланди, стала головним чинником перемоги проєкту з Трояндового, де не один десяток років вирощують чудові квіти.
У межах проєкту планувалося створити сільськогосподарський кооператив «Трояндова феєрія» з вирощування троянд та виготовлення крафтової продукції для реалізації у фірмовій кав’ярні-майстерні. Для кав’ярні за грантові кошти конкурсу було закуплено термопрес, сушилки, кавоварку, а громада виділила приміщення.
— Зараз дуже складні часи, самотужки важко працювати на ринку, виживати взагалі, тому ми і вирішили об’єднати в межах цього проєкту зусилля людей, які багато років займаються квітами – в Трояндовому більша частина села вирощують не картоплю, а квіти, — каже керівниця проєкту Альона Шихалієва. – Проєкт орієнтований на створення національного бренду, налагодження продажу троянд, виробництва варення, випічки, лікерів, сувенірів. Сьогодні є попит на квіти за кордоном, і ми маємо скористатися можливістю вийти на зовнішній ринок і яскраво представити там Україну.
Колектив архітекторів на чолі із Тетяною Габерстро безкоштовно розробив проєкт «Парку троянд». Він базуватиметься на 6 гектарах землі комунальної власності. Ще на 6 гектарах розміститься готельний комплекс з концертними та виставковими майданчиками, кафе, ресторанами. І самі трояндарі відразу почали пропонувати, де і якими сортами можна засаджувати територію. А вибір тут дуже великий – у селі вирощують десь 500 сортів троянд!
В пошуках нових образів
Я запитала Тетяну Габерстро, чи не дуже масштабним є проєкт для невеличкого населеного пункту, яким є Трояндове? До війни тут мешкало менше ніж 2 тисяч людей. Зараз, звісно, ще менше.
— Під час війни прокидається національна самосвідомість людей, вони починають шукати нові образи та сенси свого життя, — каже Тетяна. – Тому ми і пішли шляхом створення унікального простору, де можливі дуже різні напрямки діяльності, які, в свою чергу, перетворюються на точки тяжіння для нових проєктів. Зараз багато людей пропонують дуже цікаві ідеї, потрібні умови, щоб втілювати їх в життя.
Раніше будували, скажімо, залізничну станцію, а потім вже біля неї з’являвся населений пункт. Тут ситуація зворотня: є Трояндове, і ми створюємо умови для розширення можливостей працевлаштування людей тут, а не в Одесі, для розвитку населеного пункту під час повоєнного відновлення країни.
Ідея дуже проста: туристи повинні приїхати, насолодитися красою троянд, відпочити, смачно поїсти, пройти цікавими екологічними тропами, щось зробити своїми руками у кав’ярні-майстерні, купити сувеніри, саджанці троянд, які завжди нагадуватимуть їм про сонячну та гостинну Одещину.
Дійсно, «Парк троянд» — це дуже багатофункціональний простір, де є можливість розвивати різні напрямки діяльності. За умови його повної реалізації громада матиме 600-800 нових робочих місць. Вони потрібні, щоб люди, які після перемоги повернуться з фронту або з вимушеної еміграції не шукали щастя на чужині, а мали можливість прислужитися рідним місцям. Крім того, за рахунок місцевих податків можна буде розбудовувати соціальну інфраструктуру, щоб допомогти знесиленій війною державі.
З надією на підтримку
Проєкт «Парк троянд» нещодавно було презентовано у Нідерландах. Він всім дуже подобається. І зараз йде пошук, скоріше, не інвесторів, а ділових партнерів, з якими вдасться реалізувати національний бренд «Трояндова феєрія» і побудувати багаторічну плідну співпрацю. Вітчизняними вони будуть чи іноземними, не так важливо. Важливо, аби проєкт з чудовим, гарним південним колоритом став однією з візитівок незламної та гордої країни.
Тетяна Габерстро, Візуалізація Парку троянд