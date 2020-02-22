Копилка полезных советов: как выбрать пластиковые изделия без вреда для здоровья?

Сегодня предметы из пластмассы упрощают нашу жизнь. Мы используем пластиковую посуду, покупаем игрушки и другие необходимые предметы из этого материала. Пластмасса практична и долговечна, не поддается коррозии как железо и не гниет как дерево. А чтобы использование пластика было безвредно для здоровья, важно выбирать его правильно — знать некоторые нюансы и четко понимать предназначение таких изделий.

Знак качества

Любые пластиковые предметы должны иметь сертификаты качества от производителя. Особенно это касается медицинских, детских и пищевых товаров. Поэтому при покупке стоит следить за маркировкой пластика. Самым безопасным считается материал с маркировкой РС (детский пластик). Если пластик окажется не качественным, то компоненты материала, из которого сделаны предметы, могут привести к аллергической реакции и даже к отравлению.

Запах и цвет

Один из возможных индикаторов «неправильного» пластика — резкий неприятный запах, который говорит о наличие вредных веществ. Такие товары лучше вообще не использовать. Следующий немаловажный фактор — цвет пластмассы. Яркие цвета пропускают солнечные лучи, а это способствует появлению и развитию бактерий. К тому же, сама краска может быть опасна. Кухонные предметы и детские игрушки лучше покупать в темных оттенках или прозрачные.

Уход и применение

Важно не только правильно выбрать пластиковые вещи, но и обеспечить им надлежащий уход. Это продлит срок их службы и убережет от вреда для здоровья. Необходимо учитывать, что пластиковые предметы теряют свою прочность при низкой или высокой температуре. Или даже могут выделять ядовитые вещества. Также рекомендуется избегать сильных механических воздействий, от которых изделие может потрескаться или сломаться.

Совет в тему

Еще один популярный материал — силикон. Из него изготовляют посуду, бытовые принадлежности и даже детские игрушки. Однако чаще всего силикон используют для изготовления формочек для выпечки и заморозки. Чтобы новое изделие не принесло вреда здоровью, перед началом использования его необходимо смазать растительным маслом.

Фото: 1030.ru

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