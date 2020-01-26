Консультация специалиста: как распознать аппендицит и избежать его патологии?

Если у вас внезапно и сильно заболел живот, при этом немного повысилась температура тела и возникли запор или диарея, – это вполне могут быть симптомы аппендицита. Чем опасна эта патология и почему при подозрении на аппендицит надо немедленно обращаться к врачу, рассказал хирург Николай Лыков.

Нужен, но не жизненно важен

Аппендицит – это воспаление аппендикса (червеобразного отростка слепой кишки). Воспалительный процесс бывает разной степени, но наиболее опасен острый аппендицит, развивающийся очень быстро и чреватый осложнениями – в частности, перитонитом (воспаление брюшной полости, представляющее угрозу жизни пациента). Острый аппендицит достаточно распространен и лечится хирургическим путем.

Функции аппендикса в организме современной медициной до конца не выяснены, как и причины, вызывающие его воспаление. Долгое время аппендикс считался бесполезным органом, но сейчас врачи склонны считать, что он играет определенную роль в эндокринных процессах и формировании иммунитета. Тем не менее червеобразный отросток не является жизненно важным органом, поэтому в случае острого воспаления его удаляют.

Факторы риска

К наиболее вероятным причинам возникновения аппендицита специалисты относят частые стрессы, травмы области живота, наличие паразитов и хронических воспалительных процессов в организме (например, частых затяжных простуд, заболеваний желудочно-кишечного тракта, невылеченного кариеса).

Есть также версия, что заболеваемость острым аппендицитом может быть связана с низким содержанием растительной клетчатки в рационе, которая стимулирует перистальтику кишечника и способствует нормальному стулу.

Но чаще всего развитие аппендицита объясняют засорением (закупориванием) просвета червеобразного отростка, которое происходит при частых запорах и хронических колитах.

Тревожные симптомы

Основной симптом острого аппендицита – это внезапная сильная боль в животе. Ее локализация может быть разной: от области желудка до нижней правой части живота (где, собственно, у большинства людей и расположен аппендикс). Но отросток может быть смещен и болевые ощущения иногда ощущаются в левой части живота, в районе ребер, таза, паха, поясницы или даже ноги.

При этом мышцы живота, как правило, напряжены, и при надавливании (нажимать нужно медленно, а потом резко убрать руку), боль значительно усиливается. Для острого аппендицита характерно также небольшое повышение температуры тела (до 37,2–37,5 градусов). Могут наблюдаться и тошнота, рвота, расстройство стула (запор или диарея), общее недомогание, озноб.

Важно! Если принять «позу эмбриона» – лечь на правый бок и поджать ноги, боль постепенно ослабеет – это один из симптомов, по которому можно самостоятельно заподозрить острый аппендицит. Если же повернуться на левый бок и выпрямить ноги – боль снова усилится.

Что делать?

Если у вас есть малейшее подозрение на приступ аппендицита, не теряйте времени и не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обращайтесь в больницу или вызывайте «скорую»: в случае острого воспаления необходима срочная операция. В ожидании врача ничего не пейте и не ешьте, не принимайте обезболивающих препаратов (они могут затруднить постановку диагноза) и ни в коем случае не прикладывайте к больному месту грелку – это может привести к разрыву аппендикса. В идеале надо просто спокойно полежать.

При классических симптомах острого аппендицита врач-хирург часто ставит диагноз после осмотра и пальпации больного. В сомнительных случаях могут быть назначены УЗИ или компьютерная томография.

Лечение острого аппендицита заключается в удалении воспаленного отростка оперативным путем. Это может быть как традиционное хирургическое вмешательство, так и лапароскопическая операция, которая проводится через мини-разрез. Восстановление обычно занимает от недели до двух.

После операции пациентам в течение полугода запрещены поднятие тяжестей и другие интенсивные физические нагрузки. Кроме того, опасен сильный кашель, поэтому нужно беречься от простуд.

Кому противопоказана операция

Если воспаление аппендикса выявлено не в острой стадии и состояние больного не критическое, противопоказаниями к оперативному вмешательству могут стать тяжелые заболевания сердца или легких, нарушение функции печени или почек. В этих случаях врач может назначить антибиотикотерапию или лечение другими препаратами в условиях стационара.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: rkib-tatar

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