fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Консультация специалиста: как распознать аппендицит и избежать его патологии?

Консультация специалиста: как распознать аппендицит и избежать его патологии?

Если у вас внезапно и сильно заболел живот, при этом немного повысилась температура тела и возникли запор или диарея, – это вполне могут быть симптомы аппендицита. Чем опасна эта патология и почему при подозрении на аппендицит надо немедленно обращаться к врачу, рассказал хирург Николай Лыков.

Нужен, но не жизненно важен

Аппендицит – это воспаление аппендикса (червеобразного отростка слепой кишки). Воспалительный процесс бывает разной степени, но наиболее опасен острый аппендицит, развивающийся очень быстро и чреватый осложнениями – в частности, перитонитом (воспаление брюшной полости, представляющее угрозу жизни пациента). Острый аппендицит достаточно распространен и лечится хирургическим путем.

Функции аппендикса в организме современной медициной до конца не выяснены, как и причины, вызывающие его воспаление. Долгое время аппендикс считался бесполезным органом, но сейчас врачи склонны считать, что он играет определенную роль в эндокринных процессах и формировании иммунитета. Тем не менее червеобразный отросток не является жизненно важным органом, поэтому в случае острого воспаления его удаляют.

Факторы риска

К наиболее вероятным причинам возникновения аппендицита специалисты относят частые стрессы, травмы области живота, наличие паразитов и хронических воспалительных процессов в организме (например, частых затяжных простуд, заболеваний желудочно-кишечного тракта, невылеченного кариеса).

Есть также версия, что заболеваемость острым аппендицитом может быть связана с низким содержанием растительной клетчатки в рационе, которая стимулирует перистальтику кишечника и способствует нормальному стулу.

Но чаще всего развитие аппендицита объясняют засорением (закупориванием) просвета червеобразного отростка, которое происходит при частых запорах и хронических колитах.

Тревожные симптомы

Основной симптом острого аппендицита – это внезапная сильная боль в животе. Ее локализация может быть разной: от области желудка до нижней правой части живота (где, собственно, у большинства людей и расположен аппендикс). Но отросток может быть смещен и болевые ощущения иногда ощущаются в левой части живота, в районе ребер, таза, паха, поясницы или даже ноги.

При этом мышцы живота, как правило, напряжены, и при надавливании (нажимать нужно медленно, а потом резко убрать руку), боль значительно усиливается. Для острого аппендицита характерно также небольшое повышение температуры тела (до 37,2–37,5 градусов). Могут наблюдаться и тошнота, рвота, расстройство стула (запор или диарея), общее недомогание, озноб.

Важно! Если принять «позу эмбриона» – лечь на правый бок и поджать ноги, боль постепенно ослабеет – это один из симптомов, по которому можно самостоятельно заподозрить острый аппендицит. Если же повернуться на левый бок и выпрямить ноги – боль снова усилится.

Что делать?

Если у вас есть малейшее подозрение на приступ аппендицита, не теряйте времени и не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обращайтесь в больницу или вызывайте «скорую»: в случае острого воспаления необходима срочная операция. В ожидании врача ничего не пейте и не ешьте, не принимайте обезболивающих препаратов (они могут затруднить постановку диагноза) и ни в коем случае не прикладывайте к больному месту грелку – это может привести к разрыву аппендикса. В идеале надо просто спокойно полежать.

При классических симптомах острого аппендицита врач-хирург часто ставит диагноз после осмотра и пальпации больного. В сомнительных случаях могут быть назначены УЗИ или компьютерная томография.

Лечение острого аппендицита заключается в удалении воспаленного отростка оперативным путем. Это может быть как традиционное хирургическое вмешательство, так и лапароскопическая операция, которая проводится через мини-разрез. Восстановление обычно занимает от недели до двух.

После операции пациентам в течение полугода запрещены поднятие тяжестей и другие интенсивные физические нагрузки. Кроме того, опасен сильный кашель, поэтому нужно беречься от простуд.

Кому противопоказана операция

Если воспаление аппендикса выявлено не в острой стадии и состояние больного не критическое, противопоказаниями к оперативному вмешательству могут стать тяжелые заболевания сердца или легких, нарушение функции печени или почек. В этих случаях врач может назначить антибиотикотерапию или лечение другими препаратами в условиях стационара.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: rkib-tatar

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Пенсии вдовам военнослужащих: на сколько увеличатся выплаты?
    Пенсии вдовам военнослужащих: на сколько увеличатся выплаты?

    «В 2017 году я перешла на пенсию по потере кормильца. Муж был капитаном второго ранга. Помогите разобраться в перерасчете пенсии по постановлению Кабинета Министров №103 от 21 февраля 2018 года. Согласно ему, с 1 января 2018 года повышение пенсии составило 50% – 260,25 грн. С 1 января 2019 года указано, что повышение составляет 75% (390,38 грн.), а добавили всего 130,13 грн. С 1 января 2020 года повышение должно составить 100% – это 520,50 грн. На сколько мне тогда должны увеличить пенсию? Повышение разбили на три года, не пойму, что это за распределение? В Пенсионном фонде я не смогла найти ответа.
    Еще слышала, что вдовы высшего командующего состава должны получать 3628 грн., а я получаю меньше.
    Тамара Миронова, г. Николаев»

    ПОДРОБНЕЕ
  • Говорит эксперт: об озверевшем гриппе и своевременном лечении
    Говорит эксперт: об озверевшем гриппе и своевременном лечении

    Украинские врачи предупреждают об опасных последствиях гриппа — вирусной пневмонии со стремительным течением. Человек буквально сгорает изнутри. Болезнь способна за несколько дней привести к летальному исходу.
    Так, в Тернополе больницы уже переполнены. Пять человек в реанимации, а трое — скончались.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Проконсультируют по телефону или отправят врача: чем занимается в Одессе новосозданная «неотложка»
    Проконсультируют по телефону или отправят врача: чем занимается в Одессе новосозданная «неотложка»

    Министерство здравоохранения обещает, что вскоре для работников «скорой» наступят лучшие времена. В прошлом году в Одессе и еще в пяти областях (Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской и Киевской) начался пилотный проект реформы службы экстренной помощи. Вместо фельдшеров и докторов в каретах «скорой» должны были заработать парамедики, которые должны были сопровождать больного по дороге в больницу. Кроме того, службу скорой помощи окончательно разделили на «неотложную» и «экстренную».

    ПОДРОБНЕЕ
  • От астмы, геморроя и при проблемах с печенью: кому поможет квашеная капуста?
    От астмы, геморроя и при проблемах с печенью: кому поможет квашеная капуста?

    Измельченная квашеная капуста регулирует работу кишечника, усиливает секрецию желудочного сока и улучшает пищеварение. А благодаря тому, что в ней много калия, капусту советуют употреблять людям, страдающим сердечными заболеваниями.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесситов обеспечили медицинскими браслетами для экстренных ситуаций: как они работают
    Одесситов обеспечили медицинскими браслетами для экстренных ситуаций: как они работают

    Около 600 одесситов с инвалидностью получили медицинские браслеты с QR-кодом. Они содержат информацию о владельце, о состоянии его здоровья и заболеваниях, которые могут привести к экстренным ситуациям. Зачем это нужно и как работает технология?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить