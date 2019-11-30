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Новости Одессы и Одесской области

Кому откажут в социальной помощи?

Кому откажут в социальной помощи?

В связи с проведением пенсионной реформы, которая существенно повысила требования к количеству страхового стажа, необходимого для оформления пенсии, многие жители Украины лишились возможности выйти на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста. В связи с этим правительство приняло решение о предоставлении временной (в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2020 года) социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа. Но эту помощь также получат не все.

Согласно пункту 12 Постановления Кабмина № 1098 «О Порядке назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату» от 27 декабря 2017 года, пособие не назначается, если:

·       лицо или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за предоставлением временной помощи осуществили покупку земельного участка, квартиры (дома), автомобиля, другого транспортного средства (механизма), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплатили услуги (единоразово) по строительству, ремонту квартиры (дома) или автомобиля, другого транспортного средства, телефонной связи, кроме жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования услугами ЖКХ и медицинских услуг, связанных с обеспечением жизнедеятельности, на сумму, которая на дату покупки (оплаты) превышает 50 тыс. грн.;

·       среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

·       лицо получает пенсию или государственную социальную помощь, которая назначается в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» или «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»;

·       лицо работает, ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

·       по результатам обследования материально-бытовых условий семьи обнаружено, что лицо имеет дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача внаем или в аренду жилого помещения (дома) или его части, один или несколько членов семьи работают без оформления трудовых отношений в установленном порядке;

·       есть возможность получения дохода от содержания скота, народных промыслов;

·       в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью, или более чем один автомобиль, другое транспортное средство (механизм).

Фото: im.kommersant.ru

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