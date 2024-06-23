Когда расцветает цветок папоротника: как на Савранщине Ивана Купала праздновали

Еще с дохристианских времен в день летнего солнцестояния украинцы славят древнего бога плодородия, изобилия, богатства и буйства природы, бога земных радостей – золотокудрого Купала. Он – один из символов годового цикла Солнца-Дажбога.

Сквозь Огонь и Воду

В этот день на берегах рек, прудов, озер и ручьев зажигаются священные обрядовые костры. Ведь Огонь и Вода обладают мистической и очистительной силой. Будучи главными стихиями на Земле, они остаются в мифологии украинцев первоосновами бытия.

В ночь на Ивана Купала, по поверьям, цветет папоротник маленькими, как на крапиве, горящими цветочками, как огонь.

За многие столетия древний праздник потерял свои загадочные и магические свойства, но, слившись с рождением православного святого Иоанна Предтечи Крестителя Господня, он приобрел новый ритуальный оттенок.

Освещенный купальским костром берег живописной реки Южный Буг всегда собирал многочисленных почитателей древних традиций из Савранщины, Любашевщины, Балтщины, Березовщины, соседних сел и соседних деревень священно-обрядовым действом «Цветок папоротника».

Как на Савранщине праздновали

В 2017 году Савранский этно-фестиваль стал незабываемым художественно-театрализованным действом. Настоящую магию искреннего украинского искусства дарили зрителям непревзойденные хореографические и вокальные коллективы из Савранщины, Любашевщины, Березовщины. Своими выступлениями артисты наполняли положительным зарядом энергии каждого присутствующего.

Когда небеса озарились звездами, Купальский праздник приобрел сказочно-романтический смысл. Жюри определило десять лучших венков, выбрав их из сотни сплетенных девушками, кружившимися в купальском хороводе. Потом девичьи венки поплыли по реке в поисках суженого.

Девушки пускали свои венки на воду и смотрели: в какую сторону поплывет, туда девушка и замуж пойдет, а если утонет, то ее ждет разлука с милым: «…Плыви, венчик, за водой, плывет судьба за тобой».

Ночью на берегу древней реки запылал огромный костер – символ творца Солнца-Дажбога. Собравшиеся перепрыгивали через костер, чтобы пройти обряд очищения огнем, насытившись от благодатного огня здоровьем и силой.

По народным поверьям, в этот день «солнце восходит, играет», травы и цветы набирают наибольшую силу, а в полночь огненным цветом расцветает папоротник, предвещая тому, кто его отыщет сокровища, богатство и здоровье. Возможно, какому-то храбрецу и повезло отыскать это мистическое сокровище купальской ночи.

Пусть повезет и вам, дорогие читатели «Одесской жизни»! Пусть Господь подарит всем украинцам мирное голубое небо, золотые хлебные поля, благополучие и здоровье в каждую семью!

На фото: Магия купальской ночи на Савранщине (2017 год), фото автора