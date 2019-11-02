Когда постричься и покраситься: подходящие дни в ноябре

Когда лучше не стричься, а в какие дни сам бог велел укоротить волосы – изучаем вместе.
Благоприятные дни
5-9 ноября – эти дни наиболее благоприятны для укрепления волос.
13-19 ноября – подходящие дни для стрижки и укладки волос.
22-26 ноября – благоприятные дни для оздоровительных процедур.
30 ноября – стрижка, сделанная в этот день, получится очень хорошо и долго будет держать форму.
Неблагоприятные дни
10-12 ноября – не рекомендуется в эти дни окрашивать волосы.
20-21 ноября – коротко стричься в эти дни не рекомендуется.
27-29 ноября – посещение парикмахерской лучше перенести на другой день.
Фото: razgadamus.ru