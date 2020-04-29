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Новости Одессы и Одесской области

Книжная полка: о семейных тайнах, жизненных проблемах и внутренней гармонии

Книжная полка: о семейных тайнах, жизненных проблемах и внутренней гармонии

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать во время карантина.

Люсинда Райли «Семь сестер»

Книги ирландской писательницы Люсинды Райли стали настоящим бестселлером современности и были изданы в 40 странах мира. Приключенческий роман «Семь сестер» также не стал исключением. По сюжету богатый мужчина удочеряет в младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков мира. Каждая из них была названа в честь звезд в созвездии Плеяды. После смерти отца сестры находят загадочное письмо, в котором указаны их места рождения.

Но это не все. Из послания девушки узнают о том, что у них есть еще одна сестра, о которой известно не многое. Чтобы узнать всю правду о себе и разобраться во всех тайнах прошлого, девушки отправляются на поиски биологических родителей.

Гэри Чепмен «Любовь как образ жизни. Как научиться говорить на языке любви»

Писателя и психолога Гэри Чепмена называют настоящим гуру в вопросах любви и отношений. Его работы были изданы в 37 странах и помогли многим людям наполнить жизнь теплом, заботой и любовью.

Новая книга автора «Любовь как образ жизни» посвящена тому, как правильно научиться проявлять свою любовь, а также наладить отношения между самыми близкими людьми — детьми, внуками, друзьями. Гэри Чепмен поможет найти суть всех жизненных проблем, и покажет насколько в жизни важно любить окружающим. Ведь только с помощью любви можно разрешить давние конфликты и найти взаимопонимание с близкими и друзьями.

Сара Дево «Расслабься! 100 способов получить удовольствие от жизни»

Когда проблемы и заботы наваливаются тяжелым грузом, а ежедневные дела превращаются в рутину, жизнь впоследствии становится кошмаром. Следуя рекомендациям Сары Дево, вы сможете забыть о будничной суете и расслабиться. Научитесь избавляться от тревог, а главное, по-настоящему наслаждаться своей жизнью. По мнению автора, находить приятности можно каждый день в самых обычных вещах, на которые, мы давно перестали обращать внимание. Например, гулять по лесу, слушать расслабляющую музыку, играть с внуками, общаться со своими детьми и даже смотреть телевизор. А те, кто любит творчество, на страницах книги могут раскрашивать рисунки.

Фото: tirzahmag.com

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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