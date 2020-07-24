Книжная полка: литература о психологии, истории и ботанике

Мы предлагаем на ваш выбор 3 книги, которые будет интересно и познавательно почитать на досуге.

Мария Матиос «Букова земля»

Новый роман известной украинской писательницы Марии Матиос «Букова земля» — это пронзительная и глубокая сага длиной в 225 лет, которая описывает истории пяти семей разного статуса и положения из Буковины. В этом романе сплетаются судьбы обычных земледельцев и крестьян, отважных солдат, влиятельных послов и министров, которые становятся творцами не только собственной, но и европейской истории. География событий простирается от крошечного буковинского хутора Сирук до Берлина, Вены, Бухареста и Москвы. А обрамлением этого классического романа выступает особый сюжет из Станицы Луганской летом 2014 года.

Стивен Сломан и Филип Фернбах «Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве»

Человеческий разум гениален — мы подчинили себе огонь, создали демократические институты, побывали на Луне и расшифровали свой генофонд. Однако иногда мы совершаем ошибки полагая, что знаем больше, чем это на самом деле. Современные психологи и исследователи Стивен Сломен и Филипп Фернбак подтверждают насколько на самом деле мы мало знаем о нашей жизни, и даже о том, что может быть проще простого.

Джефф Ходж «Ботаника для садоводов»

Доступный, подробный и иллюстрированный путеводитель по тайнам науки о растениях поможет садоводам понять язык природы. Благодаря четкой и практичной структуре в книге очень удобно ориентироваться: она разделена на девять глав, каждая из которых посвящена той или иной области ботаники, важной для садоводства. Так, есть главы, посвященные классификации растений, проращиванию и культивированию семян, обрезке деревьев, борьбе с болезнями и вредителями растений. Это настоящая домашняя энциклопедия для любого человека, который любит растения и хочет, чтобы его сад и огород процветали.

Ранее мы предлагали литературу о материнстве, цветах и путешествиях.

Фото: Yakaboo.ua