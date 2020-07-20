Книжная полка: литература о материнстве, цветах и путешествиях

Эйми Моллой «Идеальная мать»

В психологическом романе затронуты проблемы современного материнства. В центре сюжета судьбы женщин, которые называют себя «майскими мамочками», потому что их дети родились в этом месяце. Дважды в неделю подруги собираются в парке, делясь страхами и радостями, связанными с детьми. Однажды вечером, пока дети находятся с нянями, женщины снова встречаются в местном кафе. Но что-то в этот день идет не так — одного из младенцев похищают. «Майским мамам», объединенным общей бедой, приходится столкнуться с жестокой реальностью — безразличием и беспомощностью окружающих. И только материнский инстинкт поможет раскрыть это преступление.

Питер Мейл «Год в Провансе»

Книга английского автора Питера Мейла вдохновила многих людей на путешествия и стала международным бестселлером. В один прекрасный день супруги совершили то, о чем так много лет мечтали, — они купили на юге Франции старый фермерский дом и начали в нем новую жизнь. И хотя на их пути возникли нелегкие испытания, пара наконец-то поняла, что такое жить по-настоящему, находя смысл даже в повседневных мелочах. Cупруги с головой погрузились в атмосферу гастрономических радостей, неожиданных открытий и смешных приключений.

Мишель Пастуро «Кольори наших споминів»

Задумывались ли вы хоть раз, какую роль играет цвет в нашей жизни? Мы так привыкли к цветовому разнообразию мира, что в водовороте современной жизни почти не замечаем, как он прекрасен. Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с французским историком Мишелем Пастуро, чтобы проникнуться особенностями происхождения цветов в Европе и узнать об их значении во всех сферах человеческой жизни. Вы узнаете, почему зеленый еще в Средневековье приобрел дурную славу, а полоски на одежде еще недавно воспринимали как нечто неприличное. Когда желтый стал цветом победы и почему дети не любят фиолетовый.

Фото: Wallpaper Cave