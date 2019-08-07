Книгомания. Четыре книги о путешествиях

Тема нашей сегодняшней Книгомании одна из наших самых любимых – путешествия. Почему? Потому что путешествия – это открытия, новые друзья, впечатления и неповторимый опыт. Но перед тем как начать путешествие , нужно узнать что нибудь о стране, в которую вы собираетесь. И сегодня Дарья Гармидер расскажет о книгах про другие страны, которые появились недавно в “Книгарне-кав’ярне”.

Банзай

Думаем, что прочитав название, вы уже догадались, о какой стране пойдет речь. Конечно, о Японии. Япония для любознательных. Книга очень красиво проиллюстрирована, и из нее мы узнаем много интересных фактов. О том, с чем обычно у нас ассоциируется культура этой страны – кимоно, хризантемы, суши, камикадзе… А еще в этой стране настолько чтят традиции, например, обязательно разуваться перед входом в помещение, что даже воры снимают обувь, перед тем как ограбить дом. Правда это, или нет, вы узнаете, прочитав книгу до конца.

Будинок із сирників. Євгенія Сенік (Спичечный дом. Евгения Сеник)

Евгения – украинская девушка- волонтер. Человек с высоким уровнем эмпатии. И в определенный кризисный момент своей жизни она отправилась в Швейцарию. Нет, она не стала ездить туристическими маршрутами и не ведется на стандартные представления об этой стране. Она живет и работает в доме для бездомных. Оказывается, и в Швейцарии такие есть. Таким образом она узнает эту страну изнутри. Узнает, как помогают друг другу люди, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Каждая история посвящена какому-то жителю этого приюта и вопросам нахождения себя и чувства “дома” для каждого, кто обитает в этом “спичечном домике”.

Київські канікули. Наталя Тисовська ( Киевские каникулы. Наталия Тысовская)

Автор предлагает посмотреть на себя глазами иностранцев, которые путешествуют по Украине. Как нас воспринимают люди из других стран, у которых другое воспитание, представления о мире, другие стереотипы. Это история про американку, которая приехала в Киев и попала в неприятности. Ее взяли в заложницы вместе с дочкой какого-то прокурора. В книге описывается метро, киевские таксисты, магазины и другие не совсем туристические стороны Киева.

Пригоди француза в Україні. Катя Кулік (Приключения Француза в Украине. Катя Кулик)

Украина глазами француза, который увидев по телевизору невероятно красивую рыжеволосую девушку, отправляется на ее поиски в нашу страну. Он не знает ни ее имени, ни даже города, в котором она живет. Автор книги Катя Кулик много лет жила за границей, объехала 32 страны. Начав писать эту книгу она смотрела на все глазами своего героя-француза и таким образом заново для себя начала открывать свою страну.