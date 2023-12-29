Кино, театр и концерты: куда сходить в Одессе 1-7 января

ТЕАТРЫ: играем в детективов

Эффект Допплера

Спектакль в жанре детектив в английском стиле по пьесе британского драматурга Энтони Шеффера. К автору детективных романов обращается инспектор полиции. Он разыскивает пропавшего Майло Тиндла. Но что связывает вымышленный мир книги писателя с реальностью?

Дата: 3 января.

Начало: 18:00.

В ролях: Сергей Поляков, Дмитрий Жильченко, Анна Дьяченко, Гуллер Полякова.

Стоимость билетов: 200 гривен.

Ностальгия по Одессе

Театр одесского колорита «Наши люди» представит авторскую шоу-программу с живым звуком. Вы услышите новые песни Изи Майорчика в сопровождении баяна, саксофона, кларнета, скрипки, трубы, тромбона и барабанов.

Дата: 4 января.

Начало: 18:00.

Стоимость билетов: от 180 гривен.

Играем в дурака

В украинском театре киевский Первый театр антрепризы и комедии покажет спектакль. Раз в неделю влиятельные люди устраивают ужин, куда каждый гость должен привести с собой «дурака». Гость, чей дурак окажется самым убедительным, выиграет. И когда очередь доходит до Пьера, который привел с собой Франсуа Пиньона, начинается самое интересное…

Дата: 5 января.

Начало: 18:00.

В ролях: Сергей Калантай, Дмитрий Лаленков, Александр Игнатушин и Валерий Астахов.

Стоимость билетов: 290-890 гривен.

КОНЦЕРТЫ: от цирка до органной музыки

Hogwart’s Holidays

В филармонии одесские зрители смогут посмотреть ледовое шоу, в котором участвуют звезды канадского «Цирка дю Солей». Создатели шоу объединили в нем театр, магию и комедию, которые будут разыграны на специально созданной ледовой арене. Вас ждет мир ярких фантазий и волшебное музыкальное сопровождение.

Дата: 2 января.

Начало: 14:00.

Стоимость билетов: от 290 гривен.

Спейсорган-шоу

В филармонии состоится концерт, специально для которого в Одессу был доставлен и установлен электроорган Ahlborn. Он имеет достаточную палитру звуков для исполнения современных хитов. Ahlborn собрал огромную библиотеку звуков лучших органов Европы и Америки.

Дата: 5 января.

Начало: 18:00.

Стоимость билетов: 320 гривен.

КИНО: от ужасного до смешного

Дон Жуан из Жашкова

Украинский фильм по пьесе Оксаны Гриценко. Женя Воробчик — киевский фотограф родом из Жашкова. Он ищет работу и случайно обретает новую любовь. Но у Жени уже есть жена и сын, а еще бывшая жена и куча проблем. Он разрывается между ними и решает, что лучше уж под поезд, чем так жить дальше, — конечно, если судьба не окажет неожиданную помощь.

Дата: с 4 января.

Жанр: комедия.

Страна: Украина.

Режиссер: Виктор Буток.

В главных ролях: Вячеслав Бабенков, Надежда Грановская, Михаил Хома, Антонина Хижняк.

Ночной заплыв

Бывший бейсболист вместе с женой и детьми переезжает в новый дом. Недавно он ушел из спорта из-за травмы и надеется, что заброшенный бассейн на заднем дворе поможет ему в реабилитации. Но никто не знает, какие тайны таит в себе этот дом. Погружение в бассейн запускает цепочку ужасающих событий.

Дата: с 4 января.

Жанр: триллер.

Страна: США.

Режиссер: Брайс Макгуайр.

В главных ролях: Вайатт Рассел, Керри Кондон, Нэнси Ленехан.

Следующий гол — победный

Фильм рассказывает историю о футбольной команде Американского Самоа. Она стала знаменитой после матча, который проиграла со счетом 31:0. С приближением чемпионата мира-2014 команда нанимает тренера-неудачника Томаса Ронгена, который должен превратить ее в элитную сборную.

Дата: с 4 января.

Жанр: драма.

Страна: США.

Режиссер: Тайка Вайтити.

В главных ролях: Элизабет Мосс, Майкл Фассбендер, Уилл Арнетт, Риз Дерби.