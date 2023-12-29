Кино, театр и концерты: куда сходить в Одессе 1-7 января

Одесские театры, кинотеатры и концертные площадки уже готовы на 1,5-2 часа предоставить не только место для долгожданных встреч, но и массу позитивных эмоций от культурных событий — спектаклей, выступлений и кино. Поэтому не упустите шанс провести атмосферный вечер в хорошей компании. А «Одесская жизнь» расскажет, куда именно можно отправиться.
ТЕАТРЫ: играем в детективов
Эффект Допплера
Спектакль в жанре детектив в английском стиле по пьесе британского драматурга Энтони Шеффера. К автору детективных романов обращается инспектор полиции. Он разыскивает пропавшего Майло Тиндла. Но что связывает вымышленный мир книги писателя с реальностью?
- Дата: 3 января.
- Начало: 18:00.
- В ролях: Сергей Поляков, Дмитрий Жильченко, Анна Дьяченко, Гуллер Полякова.
- Стоимость билетов: 200 гривен.
Ностальгия по Одессе
Театр одесского колорита «Наши люди» представит авторскую шоу-программу с живым звуком. Вы услышите новые песни Изи Майорчика в сопровождении баяна, саксофона, кларнета, скрипки, трубы, тромбона и барабанов.
- Дата: 4 января.
- Начало: 18:00.
- Стоимость билетов: от 180 гривен.
Играем в дурака
В украинском театре киевский Первый театр антрепризы и комедии покажет спектакль. Раз в неделю влиятельные люди устраивают ужин, куда каждый гость должен привести с собой «дурака». Гость, чей дурак окажется самым убедительным, выиграет. И когда очередь доходит до Пьера, который привел с собой Франсуа Пиньона, начинается самое интересное…
- Дата: 5 января.
- Начало: 18:00.
- В ролях: Сергей Калантай, Дмитрий Лаленков, Александр Игнатушин и Валерий Астахов.
- Стоимость билетов: 290-890 гривен.
КОНЦЕРТЫ: от цирка до органной музыки
Hogwart’s Holidays
В филармонии одесские зрители смогут посмотреть ледовое шоу, в котором участвуют звезды канадского «Цирка дю Солей». Создатели шоу объединили в нем театр, магию и комедию, которые будут разыграны на специально созданной ледовой арене. Вас ждет мир ярких фантазий и волшебное музыкальное сопровождение.
- Дата: 2 января.
- Начало: 14:00.
- Стоимость билетов: от 290 гривен.
Спейсорган-шоу
В филармонии состоится концерт, специально для которого в Одессу был доставлен и установлен электроорган Ahlborn. Он имеет достаточную палитру звуков для исполнения современных хитов. Ahlborn собрал огромную библиотеку звуков лучших органов Европы и Америки.
- Дата: 5 января.
- Начало: 18:00.
- Стоимость билетов: 320 гривен.
КИНО: от ужасного до смешного
Дон Жуан из Жашкова
Украинский фильм по пьесе Оксаны Гриценко. Женя Воробчик — киевский фотограф родом из Жашкова. Он ищет работу и случайно обретает новую любовь. Но у Жени уже есть жена и сын, а еще бывшая жена и куча проблем. Он разрывается между ними и решает, что лучше уж под поезд, чем так жить дальше, — конечно, если судьба не окажет неожиданную помощь.
- Дата: с 4 января.
- Жанр: комедия.
- Страна: Украина.
- Режиссер: Виктор Буток.
- В главных ролях: Вячеслав Бабенков, Надежда Грановская, Михаил Хома, Антонина Хижняк.
Ночной заплыв
Бывший бейсболист вместе с женой и детьми переезжает в новый дом. Недавно он ушел из спорта из-за травмы и надеется, что заброшенный бассейн на заднем дворе поможет ему в реабилитации. Но никто не знает, какие тайны таит в себе этот дом. Погружение в бассейн запускает цепочку ужасающих событий.
- Дата: с 4 января.
- Жанр: триллер.
- Страна: США.
- Режиссер: Брайс Макгуайр.
- В главных ролях: Вайатт Рассел, Керри Кондон, Нэнси Ленехан.
Следующий гол — победный
Фильм рассказывает историю о футбольной команде Американского Самоа. Она стала знаменитой после матча, который проиграла со счетом 31:0. С приближением чемпионата мира-2014 команда нанимает тренера-неудачника Томаса Ронгена, который должен превратить ее в элитную сборную.
- Дата: с 4 января.
- Жанр: драма.
- Страна: США.
- Режиссер: Тайка Вайтити.
- В главных ролях: Элизабет Мосс, Майкл Фассбендер, Уилл Арнетт, Риз Дерби.