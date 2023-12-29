Кіно, театр і концерти: куди сходити в Одесі 1-7 січня

ТЕАТРИ: граємо в детективів

Ефект Доплера

Вистава в жанрі детектив в англійському стилі за п’єсою британського драматурга Ентоні Шеффера. До автора детективних романів звертається інспектор поліції. Він розшукує зниклого Майло Тіндла. Але що пов’язує вигаданий світ книги письменника з реальністю?

Дата: 3 січня.

Початок: 18:00.

У ролях: Сергій Поляков, Дмитро Жильченко, Анна Дьяченко, Гуллер Полякова.

Вартість квитків: 200 гривень.

Ностальгія за Одесою

Театр одеського колориту «Наші люди» представить авторську шоу-програму з живим звуком. Ви почуєте нові пісні Ізі Майорчика в супроводі баяна, саксофона, кларнета, скрипки, труби, тромбона і барабанів.

Дата: 4 січня.

Початок: 18:00.

Вартість квитків: від 180 гривень.

Граємо в дурня

В українському театрі київський Перший театр антрепризи та комедії покаже виставу. Раз на тиждень впливові люди влаштовують вечерю, куди кожен гість має привести із собою «дурня». Гість, чий дурень виявиться найпереконливішим, виграє. І коли черга доходить до П’єра, який привів із собою Франсуа Піньона, починається найцікавіше…

Дата: 5 січня.

Початок: 18:00.

У ролях: Сергій Калантай, Дмитро Лаленков, Олександр Ігнатушин і Валерій Астахов.

Вартість квитків: 290-890 гривень.

КОНЦЕРТИ: від цирку до органної музики

Hogwart’s Holidays

У філармонії одеські глядачі зможуть подивитися льодове шоу, в якому беруть участь зірки канадського «Цирку дю Солей». Творці шоу об’єднали в ньому театр, магію і комедію, які будуть розіграні на спеціально створеній льодовій арені. На вас чекає світ яскравих фантазій і чарівний музичний супровід.

Дата: 2 січня.

Початок: 14:00.

Вартість квитків: від 290 гривень.

Спейсорган-шоу

У філармонії відбудеться концерт, спеціально для якого до Одеси доставили і встановили електроорган Ahlborn. Він має достатню палітру звуків для виконання сучасних хітів. Ahlborn зібрав величезну бібліотеку звуків найкращих органів Європи та Америки.

Дата: 5 січня.

Початок: 18:00.

Вартість квитків: 320 гривень.

КІНО: від жахливого до смішного

Дон Жуан із Жашкова

Український фільм за п’єсою Оксани Гриценко. Женя Воробчик — київський фотограф родом із Жашкова. Він шукає роботу і випадково знаходить нове кохання. Але Женя вже має дружину та сина, а ще колишню дружину та купу проблем. Він розривається між ними і вирішує, що краще вже під поїзд, ніж так жити далі, — звісно, якщо доля не надасть несподівану допомогу.

Дата: з 4 січня.

Жанр: комедія.

Країна: Україна.

Режисер: Віктор Буток.

У головних ролях: В’ячеслав Бабенков, Надія Грановська, Михайло Хома, Антоніна Хижняк.

Нічний заплив

Колишній бейсболіст разом із дружиною та дітьми переїжджає в новий будинок. Нещодавно він пішов зі спорту через травму і сподівається, що занедбаний басейн на задньому дворі допоможе йому в реабілітації. Але ніхто не знає, які таємниці таїть у собі цей будинок. Занурення в басейн запускає ланцюжок жахливих подій.

Дата: з 4 січня.

Жанр: трилер.

Країна: США.

Режисер: Брайс Макгуайр.

У головних ролях: Вайатт Рассел, Керрі Кондон, Ненсі Ленехан.

Наступний гол — переможний

Фільм розповідає історію про футбольну команду Американського Самоа. Вона стала знаменитою після матчу, який програла з рахунком 31:0. З наближенням чемпіонату світу-2014 команда наймає тренера-невдаху Томаса Ронгена, який має перетворити її на елітну збірну.

Дата: з 4 січня.

Жанр: драма.

Країна: США.

Режисер: Тайка Вайтіті.

У головних ролях: Елізабет Мосс, Майкл Фассбендер, Вілл Арнетт, Різ Дербі.