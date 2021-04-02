Кем были в реальной жизни прототипы героев сказок и детских книг

2 апреля в мире отмечают Международный день детской книги. Никто не станет спорить с тем, что самая любимая детская литература — это сказки. Мы подготовили несколько любопытных историй о существовавших в реальности прототипах сказочных персонажей.

Белоснежка, Мюнхгаузен, Пиноккио и Робин Гуд, Снежная королева… Кем были прототипы этих героев сказок и детских книг в реальной жизни?

Пиноккио выступал в цирке

Прообразом знаменитого деревянного мальчишки Пиноккио послужил некий коротышка-циркач Пиноккио Санчес. Его могилу нашли на том же кладбище, где был похоронен автор сказки Карло Коллоди. Когда останки Санчеса эксгумировали, выяснилось, что при жизни он практически весь состоял из протезов. У него были деревянные ноги, выструганная из дерева рука, а вместо носовой перегородки — деревянная вставка.

Еще одной неожиданностью для ученых стало существование «папы Карло». На всех деревянных частях тела Санчеса стоял фирменный знак их производителя, на котором было написано «Карло Бестульжи».

Зеркало мачехи хранится в музее

Претендентка на роль реальной героини сказки Белоснежка родилась в 1729 году в Баварии и была дочерью князя Филиппа Эрталя. Она умерла в юном возрасте, а в ее смерти обвиняли мачеху Клаудиу фон Веннинген, которая, как считали, отравила ее соком цикуты. У мачехи было говорящее зеркало, изготовленное мастерами местной зеркальной фабрики. Никакой мистики не было — умельцы создали «говорящий» механизм, который произносил несколько слов о красоте владелицы. Это зеркало и сейчас хранится в музее. Что касается гномов, то их прототипами послужили дети, работавшие на медных рудниках. Они носили разноцветные колпаки, а от тяжелой работы были похожи на маленьких старичков.

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Приключения Мюнхгаузена происходили в России

Прототип героя книги Рудольфа Распе про барона Мюнхгаузена служил пажом у мужа русской принцессы Анны Леопольдовны, воевал в русской армии, а также командовал почетным караулом, который встречал в Риге будущую императрицу Екатерину II. После 15 лет службы он уехал в Германию, вступать в права наследства. Став помещиком, барон собирал соседей и рассказывал им о своих приключениях. И хотя не все его рассказы были чистым вымыслом, жизнь в северной стране представлялась немецким бюргерам чем-то совершенно невероятным. Когда же из печати вышла книга Рудольфа Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», реальный барон посчитал себя обесчещенным и даже собирался судиться с автором.

Робин Гуд, он же Роберт Худ

Народный герой английских баллад жил в XII веке во времена Эдуарда II. Предполагается, что это был некий Роберт Худ, который служил графу Томасу Ланкастеру. После того как Ланкастера казнили, Худ ушел в лес, где стал промышлять разбоем. Он совершенно не был похож на романтического «шервудского разбойника». Худ был жесток и награб­ленным ни с кем не делился. Что же касается его нежной любви к деве Мэриан, то, как считают историки, к дамам Робин никакой склонности не имел, а предпочитал особей своего пола.

Снежная королева пела в опере

У героев сказки Андерсена «Снежная королева» было сразу два прототипа. Образ Герды сказочнику навеяли воспоминания о его соседке маленькой Лисбетте, с которой он дружил в детстве. А вот настоящая «снежная королева» появилась в жизни Андерсена в 1843 году. Это была известная шведская певица Енни Линд, в которую безответно был влюблен Андерсен. В реальной жизни они были хорошими друзьями. Но Андерсен изобразил свою жестокую возлюбленную в роли королевы с ледяным сердцем. Кстати, именно она вдохновила Андерсена написать сказки «Под колонной», «Ангел» и «Соловей».

Подготовила Ирина СОРОКИНА

Фото: naurok.com.ua, kniga3000.ru, forumklassika.ru, dme.ru

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