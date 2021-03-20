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Как актеры-невидимки из Одесского театра кукол создают спектакли для детей и взрослых (фото)

Как актеры-невидимки из Одесского театра кукол создают спектакли для детей и взрослых (фото)

Так как все мы родом из детства, то и одно из первых ярких впечатлений у многих из нас — это кукольный театр. Создают его удивительные люди — кукольники. Их древнейшее искусство сродни волшебству — вдыхает жизнь в неживые предметы. А что сегодня происходит за кулисами любимого и малышами, и взрослыми Одесского академического театра кукол, узнавала «Одесская жизнь».

Чем кукольники отличаются от актеров из других театров?

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Театр кукол — это отнюдь не только детские представления, рождественский вертеп и озорной Петрушка. Изначально — скорее магический ритуал, во время которого люди переносили на созданные ими фигурки свои эмоции и страсти.

И сегодня по-прежнему артисты-кукольники, создавая спектакль, не только должны преображаться сами, но и вдохнуть душу в неодушевленный предмет — знать секрет «оживления» кукол. Как правило, они визуально «растворены» в образе. В классических ширмовых представлениях или спектаклях в «черном кабинете» — они не видны.

Одесский театр кукол, фотозона

— В эту профессию идут люди, для которых личная узнаваемость является третьестепенным делом, — поделился заведующий литературной частью Одесского театра кукол Юрий Ющенко. — Самый большой азарт их профессии — создать образ с помощью куклы. Кукольники считают это своей большой победой. И не важно, что их не видят и не узнают в лицо. В этом плане актеры театра кукол крайне отличаются от драматических артистов. Во-первых, они более универсальны в своих умениях, во-вторых, менее амбициозны в личной популярности.

Возможность реализации драматических талантов Одесский театр кукол дает в достаточной мере. Тем более с появлением репертуара для взрослых зрителей. Ведь в современном театре кукол нет актеров, которые работали бы только за ширмой. Но, в первую очередь, они, конечно, должны в совершенстве обладать специфическими навыками работы с куклами различных систем.

Кто научит куклу хохотать?

А разнообразных кукол в Одесском театре очень много: перчаточные, тростевые, ростовые, планшетные — умеющие ходить по сцене, паркетные — в натуральный рост человека, тантамарески — с человеческой головой и кукольным телом, теневые — плоские, управляемые тонкими палочками, марионетки, приводимые в движение с помощью нитей или прутьев…

И в любом представлении куклы используются самые разные. Притом для каждого спектакля — уникальные.

Кукол любых систем создают в мастерских театра художники, бутафоры и — уникальные профессионалы — механизаторы театральной куклы. Именно благодаря этим мастерам-кудесникам кукольные «актеры» могут и глазами моргать, и хохотать во весь рот.

И, конечно, в создании кукол обязательно принимает участие режиссер-постановщик. Ведь это его видение спектакля должно быть воплощено на сцене.

Одесский театр кукол Бабы Бабеля

Спектакль «Бабы Бабеля» в Одесском театре кукол.

Например, создатель хита репертуара «Бабы Бабеля» Евгений Корняк куклы к спектаклю создавал в «четыре руки» с главным художником театра Светланой Прокофьевой. Здесь «работают» 65 кукол самых различных размеров: от совсем малюсеньких до куклы Баси, которая буквально занимает всю сцену. И именно за счет гротескной визуализации образов Бабеля получилась очень необычная, ошеломительно-мощная интерпретация его рассказов.

Напомним, что мы рассказывали о премьере спектакля «Бабы Бабеля», созданного  по рассказам знаменитого одесского писателя.

Спектакли с поправкой на карантин

Кстати, постановка «Бабы Бабеля» стала серебряным призером фестиваля-премии «Игра» в номинации лучший поисково-экспериментальный спектакль. А постановка Корняка «Интервью с ведьмами», идущая с неизменным аншлагом, завоевала гран-при Киевского международного фестиваля театров кукол pUp.pet. Сейчас в театре готовится третья работа Евгения Корняка — спектакль по мотивам «Мертвых душ» Гоголя.

— Премьеру ожидаем в начале лета. Но из-за карантинных ограничений уже боимся загадывать, — признался Юрий Ющенко.

В прошлом году у театра было очень много планов. Но, к сожалению, из-за карантина их пришлось перенести. Сегодня надо наверстывать.

Так, в конце февраля с аншлагом прошла премьера спектакля для семейного просмотра «Русалочка». Он самый трудоемкий и дорогостоящий за последнее время. В нем «работают» более 40 кукол, а иллюзию живого моря представляют несколько сотен предметов реквизита, современные видеотехнологии и специальный прозрачный экран, создающие
3D-эффект.

Еще одна запланированная премьера для семейной аудитории — спектакль «Легенда о лисице и журавле» по мотивам китайского фольклора. Создан он будет в китайской стилистике с использованием планшетных кукол.

Кукольный театр — не только для детей

К Международному дню театра состоится премьера спектакля «Даун вэй» («Дорога в никуда») для взрослых с ограничением 16+ по пьесе современного драматурга Олега Богаева. Роль центрального действующего лица исполняет «живой» актер. Остальных 15 персонажей — куклы. Манипулируют ими черные клоуны. Жанр спектакля определен его режиссером Элистином Михайловым как черная клоунада. Начинается он в формате детектива, а в итоге перерастает в философскую притчу.

Одесский театр кукол афиша

Афиша спектакля «Дорога в никуда» Одесского театра кукол»

Еще одна запланированная на этот год постановка для взрослых — спектакль «Горка» по пьесе Алексея Житковского в постановке известного литовского режиссера Линаса Зайкаускаса. Действие этой современной трагикомедии происходит в детском саду. Главную героиню — воспитательницу — будет играть актриса, а ее воспитанников, детей, — куклы.

— Как каждая современная драматургия, «Горка» — достаточно смелая. В подобной пьесе даже было бы неэтично задействовать реальных детей, — объясняет такое решение спектакля Юрий Ющенко.

Куклы Одесского театра кукол

Что такое «чемоданный» спектакль?

Готовить премьеры сегодня Одесскому театру кукол совсем непросто — сказывается отчаянное финансовое положение. Сначала карантин, затем локдаун — в результате основная сцена не работала более шести месяцев.

Правда, театр давал онлайн спектакли прошлых лет, шли репетиции, создавались интернет-ролики. А на день рождения Одессы прямо на улице перед театральным входом сыграли для маленьких зрителей классический ширмовой спектакль «Веселые медвежата».

Кстати, на открытых площадках представления одесских кукольников проходят регулярно. В частности — в парке Шевченко, на «рыцарском» фестивале «Пороховая башня». Ведь театр кукол — неотъемлемый элемент площадного искусства средневековья.

— Это возвращение к истокам, — считает Юрий Ющенко. — Театр кукол — прежде всего уличный театр. Например, «Веселые медвежата» — «чемоданный» спектакль. Он не требует громоздкого и сложного оборудования. Поэтому его можно сложить в чемодан и представлять где угодно.

Свои выездные спектакли одесские кукольники дают и в детских больницах — театр активно сотрудничает с благотворительной организацией «Пчелка». К тому же в марте возобновились прекратившиеся из-за карантина традиционные бесплатные спектакли для детей с особенностями развития — уже не один год их представляют каждую вторую среду месяца.

Напомним, что ранее мы подробно рассказывали об истории старых и экстравагантных, кукол-найденышей и кукол-переделок из Одесского театра кукол.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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