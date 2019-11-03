Казанская икона убережет от ошибок

История иконы началась в 1579 году, после страшного пожара, случившегося в Казани. Десятилетняя дочь одного из местных купцов Матрона увидела во сне Богородицу, которая поведала ей, что на пожарище осталась чудотворная икона. Божья Матерь велела рассказать об этом архиепископу и воеводам, которые должны были найти икону и извлечь ее из пепелища.

Под обломками одного из сгоревших домов действительно нашли икону и перевезли ее в Успенский собор в Казани. А на месте обретения чудотворного образа основали Богородицкий девичий монастырь.

Икона Казанской Богоматери всегда помогает в трудных ситуациях. Считается, что образ способен исцелить различные заболевания, особенно болезни глаз. Кроме того, Казанская икона способствует счастью в семейной жизни.

Молитва

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Фото: m.amic.ru