Карантин для пенсионеров: какие правила и ограничения действуют для тех, кому за 60?

Недавно принятым Постановлением №112 Кабмин был вынужден ужесточить карантинные меры. Особенно большой резонанс вызвали жесткие ограничения для пожилых людей старше 60 лет. «Одесская жизнь» отвечала на вопросы, которые волнуют наших читателей именно этого возраста.

Можно ли выходить на улицу?

Люди старше 60 лет во время карантина должны оставаться дома. К тому же — избегать контактов с другими, кроме тех, с кем они вместе проживают. Пожилые — в группе повышенного риска. И потому самоизоляция им необходима.

Что делать одиноким пожилым людям, у которых нет возможности не выходить за покупками?

Пожилым людям, о которых некому позаботиться, позволено посещать магазины и аптеки, расположенные не далее 2 км от места их самоизоляции. Они обязаны соблюдать масочный режим и иметь при себе удостоверение личности. К тому же, могут обратиться в Управление (отдел) соцзащиты по месту проживания. В период карантина там обязаны дополнительно выявлять таких людей и обслуживать их. Соцработники должны покупать и доставлять им продукты и лекарства.

Кто и как будет контролировать выход пожилых людей на улицу?

Частоту выходов на улицу контролирует сам человек. Но делать это надо как можно реже. И обязательно брать с собой документы. Это позволит проверить, не находится ли человек на самоизоляции или обсервации, а также — удостовериться в том, не нарушил ли он позволенное расстояние 2 км. Исполнение эих требований будут контролировать структурные подразделения МВД.

Как пенсионеры смогут оплатить коммунальные услуги?

Оплатить коммуналку можно с помощью онлайн-сервисов. Кроме того, пенсионеры, получающие пенсии и денежную помощь через банки, могут оплачивать коммунальные услуги дистанционно. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка: дать перечень жилищно-коммунальных услуг и необходимые данные для оплаты с их счетов. Можно оплатить коммуналку почтальону, принесшему пенсию.

Что делать, если у человека старше 60 появились симптомы коронавирусного заболевания?

В первую очередь позвонить семейному врачу — номер его телефона есть в декларации, на сайте поликлиники, в регистратуре. Идти на прием не надо. Если у вас высокая температура, затрудненное дыхание, кашель и другие симптомы, а к врачу дозвониться не можете или вообще декларацию не подписывали, вызывайте скорую помощь (103) либо звоните на «горячую» линию 1545.

Может ли пенсионер продолжать ходить на работу?

Оставаться дома обязаны все граждане старше 60 лет. Исключение составляют работники предприятий, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры. Они должны строго придерживаться масочного режима, соблюдать социальные дистанции 1,5 м и обязательно иметь при себе удостоверение личности и справку с места работы. Во всех других случаях работодатель должен перевести работника на режим удаленной работы или дать отпуск на время карантина.

Как работающие пенсионеры защищены от увольнения?

Согласно законодательству, увольнения во время карантина запрещены. Работник может перейти на удаленную работу или получить отпуск — оплачиваемый либо безоплатный. При неоплачиваемом отпуске государство планирует оплатить часть оклада на период карантина.

Имееет ли право пенсионер ездить на дачу?

До 24 апреля место самоизоляции рекомендовано не изменять. Но выбрать дачу для изоляции можно. И отправиться туда на частном автомобиле.

Фото: 5 канал

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