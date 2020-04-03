Камеры видеонаблюдения обезопасят ваш дом

Камера видеонаблюдения, установленная в доме или квартире, поможет не только уберечь имущество от воров и мошенников, но и обезопасить хозяев дома от нежданных гостей.

Видеонаблюдение работает когда вы отдыхаете

Люди, установившие в своем доме видеонаблюдение, получают возможность контролировать свое имущество с любой части земного шара при помощи интернета. На сегодняшний день производители предлагают много различных вариантов: от самых простых до самых сложных и дорогостоящих. Опытные монтажники компании control.ua за считанные часы установят все необходимое оборудование, поэтому человеку, решившему обезопасить свой дом, нужно только выбрать и оплатить понравившуюся систему видеонаблюдения. А дальше, как говорится, дело техники.

Камеры разные нужны…

Камеры видеонаблюдения могут быть оснащены инфракрасной подсветкой. Такие камеры работают 24 часа в сутки. Важно, что они могут работать и в ночное время, в полной темноте. Также в зависимости от цены и желаний покупателя, камеры видеонаблюдения могут передавать как черно-белое, так и цветное изображение.

Если вы решили установить наружную камеру наблюдения, то нужно более детально ознакомиться с характеристиками работы данного устройства. Важно, чтобы такая камера была предназначена именно для наружного использования и могла функционировать в любую погоду, даже когда на улице вьюга, мороз или дождь.

Какой «фарш» можно подобрать?

При желании заказчика в доме может быть установлено несколько камер видеонаблюдения. Все они подключаются к телевизору или персональному компьютеру. К камере можно также подключить систему охранной сигнализации. Если и этого мало, «нафаршировать» камеру можно датчиком движения, записью звука. Словом, нет предела совершенству.

Также важно отметить, что есть и IP-камеры (https://control.ua/kamery-videonablyudeniya/ip-kamery/vid-form-faktor_skritaya/). Они помогают обустроить видеонаблюдение в доме при помощи беспроводной сети Wi-Fi. Это особенно важно в том случае, если в доме уже сделан ремонт и вам не хочется снова сверлить стены и устанавливать проводную систему видеонаблюдения. Также при установке IP-камеры важно помнить о том, что вы получаете еще один бонус: возможность смотреть изображение с таких камер в прямом эфире на своем смартфоне или персональном компьютере, конечно при условии наличия интернета.

Куда записывается информация с камер?

Эксперты сайта https://control.ua/ рассказывают, что запись с камер видеонаблюдения может производиться: в «облако», на SD-карту памяти, а также на жесткий диск.

Коротко расскажем об этом.

В «облако». Системы наблюдения, которые сохраняют информацию в «облако», дают возможность получения удаленного доступа к просмотру в режиме онлайн. На SD-карту памяти. Камера видеонаблюдения, имеющая возможность записать все происходящее на карту памяти — вполне может стать вашими глазами и ушами. Такая камера фиксирует все происходящее вокруг и дает возможность в будущем произвести учет данных, полученных на видеокамеру. На жесткий диск. Жесткий диск на камере видеонаблюдения предназначен для записи, чтения и хранения информации.

Выбирайте, устанавливайте и держите все под контролем!

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