Шоу магии и иллюзий, концерты и спектакли: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 6-8 сентября

Не забыты и дети. Для самых маленьких в театре кукол в субботу и воскресенье премьера спектакля «На пути в Вифлеем». А с детьми от 10 до 100 лет можно посетить шоу магии и иллюзий ДивоVision.

6 сентября, 19:00. Lady in Jazz. Анастасия Букина. КЦ Union

Анастасия Букина ее бархатный голос будет звучать в один из бархатных вечеров сентября в прекрасном месте — уютном дворике культурного центра Юнион. В программе будут звучать джазовые шедевры в новых, современных интерпретациях, сохраняя при этом, дух и стиль классического джаза. Это должен быть по настоящему роскошный концерт, один из последних вечеров лета, которое безвозвратно уходит от нас.



7 сентября, 17:00. Шоу ДивоVision. Одесская филармония

Если вы серьезный и взрослый человек, который уже давно не верит в чудеса — вам сюда. Если у вас есть дети, то вам обязательно надо попасть на это шоу от Magic Brothers. Организаторы обещают классное шоу, визуальную эстетику и много много магии.



7 сентября 19:00. Хамерман уничтожает вирусы. More Music Club

Давно в Одессе не выступала эта группа брутальных мужчин в полосатых купальниках и розовых плюшевых шубах. И вот, наконец, в рамках всеукраинского тура — сбора на ВСУ они приглашают всех, кто уважает технопанк и не боится фрик культуры во всех ее проявлениях.



7-8 сентября. 11:00, 16:00. Премьера спектакля «Путь к Вифлему». Театр кукол

Эта волшебная сказка-притча станет для вашего ребенка первым шагом в познании Священной истории: ведь среди ее персонажей — плотник Иосиф, дева Мария и младенец Иисус. А главный герой этой сказки — добрый трудолюбивый Осел, который терпит несправедливые обиды от своего хозяина, а в короткие минуты отдыха любит смотреть на звезды и мечтать. Однажды случается чудо: одна из звезд вступает с ним в разговор и призывает его отправиться в путь в город Вифлеем: ведь там младенцу Иисусу грозит большая опасность от злого царя Ирода. И именно наш Ослик избран судьбой, чтобы спасти маленького Иисуса.

«На пути в Вифлеем» Ослика ждут удивительные встречи и захватывающие приключения, благодаря которым он поймет, что ничего в этом мире не бывает случайным, и что главный путь, который каждый из нас должен выбрать в этой жизни — это Путь Добра.



8 сентября, 19:00. Амил Нисиров. КЦ Union

Известный украинский актер (Люксембург. Люксембург) и стендапер приглашает на свою сольную программу. Кстати именно Одесса станет последним городом тура, поэтому ждите не только стандартного выступления актера, но и сюрпризы, которые обычно бывают на «зельонках» (именно так артисты называют последний день гастролей).

А еще артист отмечает, что 100% прибыли с проданных билетов пойдут на нужды ВСУ и ГУР МО, а также будут аукционы с очень интересными лотами.

