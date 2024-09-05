Шоу магії та ілюзій, концерти і спектаклі: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 6-8 вересня

Не забуті й діти. Для наймолодших в театрі ляльок у суботу nа неділю премʼєра вистави “На шляху до Вифлеєму”. А з дітьми від 10 до 100 років можна відвідати шоу магії та ілюзій ДивоVision.

6 вересня, 19:00. Lady in Jazz. Анастасія Букіна. КЦ Union

Анастасія Букіна її оксамитовий голос буде звучатиме в один із оксамитових вечорів вересня в чудовому місці – затишному дворику культурного центру Юніон. В програмі будуть лунати джазові шедеври у нових, сучасних інтерпретаціях, зберігаючи при цьому, дух та стиль класичного джазу. Це має бути по справжньому розкошний концерт, один з останніх вечорів літа, яке безповоротно йде від нас.



7 вересня, 17:00. ​​Шоу ДивоVision. Одеська філармонія

Якщо ви серйозна і доросла людина, яка вже давно не вірить у дива – вам сюди. Якщо у вас є діти, то вам обовʼязково треба попасти на це шоу від Magic Brothers. Організатори обіцяють класне шоу, візуальну естетику і багато багато магії.



7 вересня 19:00. Хамерман знищує віруси. More Music Club

Давно в Одесі не виступала ця група брутальних чоловіків в смугастих купальниках та рожевих плюшевих шубах. І ось, нарешті, в рамках всеукраїнського туру – збору на ЗСУ вони запрошують всіх, хто поважає технопанк та не боїться фрік культури у всіх її проявах.



7-8 вересня. 11:00, 16:00. Премʼєра вистави “Шлях до Віфлфєму” Театр ляльок

Ця чарівна казка-притча стане для вашої дитини першим кроком у пізнанні Священної історії: адже серед її персонажів – тесля Йосип, діва Марія та немовля Ісус. А головний герой цієї казки – добрий працьовитий Віслюк, який терпить несправедливі образи від свого господаря, а у короткі хвилини відпочинку любить дивитися на зірки та мріяти. Одного разу трапляється диво: одна із зірок вступає з ним у розмову і закликає його вирушити в дорогу до міста Віфлеєм: адже там немовляті Ісусові загрожує велика небезпека від злого царя Ірода. І саме наш Віслюк обраний долею, щоб врятувати маленького Ісуса.

“На шляху до Віфлеєму” Віслюка чекають дивовижні зустрічі та захоплюючі пригоди, завдяки яким він зрозуміє, що нічого в цьому світі не буває випадковим, і що головний шлях, який кожен з нас повинен обрати у цьому житті – це Шлях Добра.



8 вересня, 19:00. Аміл Нісіров. КЦ Union

Відомий український актор (Люксембург. Люксембург) та стендапер запрошує на свою сольну програму. До речі саме Одеса стане останнім містом туру, тож чекайте не лише стандартного виступу актора, а й сюрпризи, які зазвичай бувають на “зельонках” (саме так артисти називають останній день гастролей).

А ще артист наголошує, що 100% прибутку з проданих квитків підуть на потреби ЗСУ та ГУР МО, а також будуть аукціони з дуже цікавими лотами.

